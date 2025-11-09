„Грами“ 2026: Кендрик Ламар и Лейди Гага водят по брой номинации

Сезонът на наградите „Грами“ за 2026 г. официално започна с обявяването на номинациите за 68-ите годишни музикални отличия. Церемонията ще се проведе на 1 февруари 2026 г. в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, като водещият все още не е обявен, предава Vesti.bg.
Кендрик Ламар води с впечатляващите девет номинации, следван от Лейди Гага с рекордните седем - повече от шестте ѝ номинации през 2010 г. Ламар е номиниран за последния си албум „GNX“, издаден през ноември 2025 г., докато Гага впечатли с проекта си „Mayhem“ от март.
Нови имена и рекорди
Сред новите таланти блести Леон Томас с шест номинации, включително за „Най-добър нов изпълнител“. Същия брой номинации имат Сабрина Карпентър, Сербан Генеа и Bad Bunny. Испаноязычният изпълнител ще се представи на Супербоул седмица след наградите и влиза в историята като първия артист номиниран едновременно за албум, запис и песен на годината.
Сред останалите отличени са Tyler, the Creator и Doechii с по пет номинации, Джъстин Бийбър с четири, Бруно Марс с три, а Майли Сайръс и Селена Гомес с по една. Тимъти Шаламе получава първата си номинация за компилационен саундтрак за визуални медии с „A Complete Unknown“.
Отсъствието на Тейлър Суифт
Феновете на Суифт бяха изненадани от отсъствието ѝ. Причината е, че албумът ѝ „The Life of a Showgirl“ излезе през октомври 2025 г., след края на допустимия период за номинации (август 2024 – август 2025 г.), което ще ѝ позволи да участва в Грами 2027.
Основни номинации
Запис на годината:
-
„DtMF“ – Bad Bunny
-
„Manchild“ – Сабрина Карпентър
-
„Anxiety“ – Doechii
-
„WILDFLOWER“ – Били Айлиш
-
„Abracadabra“ – Лейди Гага
-
„Luther“ – Кендрик Ламар feat. SZA
-
„Subway“ – Чапъл Роан
-
„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс
Албум на годината:
-
„DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ – Bad Bunny
-
„SWAG“ – Джъстин Бийбър
-
„Man’s Best Friend“ – Сабрина Карпентър
-
„Let God Sort Them“ – Clipse, Pusha T & Malice
-
„CHAOS“ – Лейди Гага
-
„GNX“ – Кендрик Ламар
-
„MUTT“ – Леон Томас
-
„CHROMACOPIA“ – Tyler, the Creator
Песен на годината:
-
„Abracadabra“ – Лейди Гага
-
„Anxiety“ – Doechii
-
„APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс
-
„DtMF“ – Bad Bunny
-
„Golden“ [KPop Demon Hunters] – EJAE, Mark Sonnenblick
-
„Luther“ – Кендрик Ламар & SZA
-
„Manchild“ – Сабрина Карпентър
-
„WILDFLOWER“ – Били Айлиш
Най-добър нов изпълнител:
Оливия Дийн, KATSAY, The Mariettes, Адисън Рей, Gloomy, Леон Томас, Алекс Уорън, Лола Йънг
Продуцент на годината (некласическа музика):
Дан Ауербах, Cirkut, Дижон, Блейк Милс, Sounwave
Автор на песни на годината (некласическа музика):
Ейми Алън, Едгар Барера, Джеси Джо Дилън, Тобиас Джесо-младши, Лора Велц
Други ключови категории
-
Най-добро поп дуо/групово изпълнение: ROSÉ & Бруно Марс, Синтия Ериво и Ариана Гранде, KATSAY и др.
-
Най-добър поп вокален албум: Джъстин Бийбър, Сабрина Карпентър, Лейди Гага, Майли Сайръс и др.
-
Най-добър денс/поп запис: Лейди Гага, Селена Гомес, Зара Ларсон и др.
-
Най-добра рок песен: Nine Inch Nails, Sleep Token, Хейли Уилямс и др.
-
Най-добър алтернативен музикален албум: Bon Iver, The Cure, Tyler, the Creator, Wet Leg, Хейли Уилямс
-
Най-добро R&B изпълнение: Джъстин Бийбър, Крис Браун, Келани, Леон Томас, Съмър Уокър
-
Най-добър рап албум: Kендрик Ламар, Tyler, the Creator, Clipse, GloRilla, JID
-
Най-добро соло кънтри изпълнение: Крис Стейпълтън, Тайлър Чайлдърс, Лейни Уилсън и др.
-
Най-добър латино поп албум: Рау Алехандро, Андрес Сепеда, Карол Джи, Наталия Лафуркад, Алехандро Санс
-
Най-добър саундтрак за визуални медии: Джон Пауъл, Теодор Шапиро, Лудвиг Гьорансон, Стивън Шварц, Крис Бауърс
-
Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии: Тимъти Шаламе, „The F1 Album“, „K-Pop Demon Hunters“, „Sinners“, „Wicked“
Церемонията по връчването на наградите „Грами“ 2026 ще събере най-големите имена от световната музикална сцена и обещава нови рекорди и изненади.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА