„Грами“ 2026: Кендрик Ламар и Лейди Гага водят по брой номинации

9 Ноември, 2025 17:35 440 0

Сезонът на музикалните отличия стартира с нови рекорди и впечатляващи попълнения сред номинираните

Сезонът на наградите „Грами“ за 2026 г. официално започна с обявяването на номинациите за 68-ите годишни музикални отличия. Церемонията ще се проведе на 1 февруари 2026 г. в Crypto.com Arena в Лос Анджелис, като водещият все още не е обявен, предава Vesti.bg.

Кендрик Ламар води с впечатляващите девет номинации, следван от Лейди Гага с рекордните седем - повече от шестте ѝ номинации през 2010 г. Ламар е номиниран за последния си албум „GNX“, издаден през ноември 2025 г., докато Гага впечатли с проекта си „Mayhem“ от март.

Нови имена и рекорди
Сред новите таланти блести Леон Томас с шест номинации, включително за „Най-добър нов изпълнител“. Същия брой номинации имат Сабрина Карпентър, Сербан Генеа и Bad Bunny. Испаноязычният изпълнител ще се представи на Супербоул седмица след наградите и влиза в историята като първия артист номиниран едновременно за албум, запис и песен на годината.

Сред останалите отличени са Tyler, the Creator и Doechii с по пет номинации, Джъстин Бийбър с четири, Бруно Марс с три, а Майли Сайръс и Селена Гомес с по една. Тимъти Шаламе получава първата си номинация за компилационен саундтрак за визуални медии с „A Complete Unknown“.

Отсъствието на Тейлър Суифт
Феновете на Суифт бяха изненадани от отсъствието ѝ. Причината е, че албумът ѝ „The Life of a Showgirl“ излезе през октомври 2025 г., след края на допустимия период за номинации (август 2024 – август 2025 г.), което ще ѝ позволи да участва в Грами 2027.

Основни номинации

Запис на годината:

  • „DtMF“ – Bad Bunny

  • „Manchild“ – Сабрина Карпентър

  • „Anxiety“ – Doechii

  • „WILDFLOWER“ – Били Айлиш

  • „Abracadabra“ – Лейди Гага

  • „Luther“ – Кендрик Ламар feat. SZA

  • „Subway“ – Чапъл Роан

  • „APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс

Албум на годината:

  • „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ – Bad Bunny

  • „SWAG“ – Джъстин Бийбър

  • „Man’s Best Friend“ – Сабрина Карпентър

  • „Let God Sort Them“ – Clipse, Pusha T & Malice

  • „CHAOS“ – Лейди Гага

  • „GNX“ – Кендрик Ламар

  • „MUTT“ – Леон Томас

  • „CHROMACOPIA“ – Tyler, the Creator

Песен на годината:

  • „Abracadabra“ – Лейди Гага

  • „Anxiety“ – Doechii

  • „APT.“ – ROSÉ & Бруно Марс

  • „DtMF“ – Bad Bunny

  • „Golden“ [KPop Demon Hunters] – EJAE, Mark Sonnenblick

  • „Luther“ – Кендрик Ламар & SZA

  • „Manchild“ – Сабрина Карпентър

  • „WILDFLOWER“ – Били Айлиш

Най-добър нов изпълнител:
Оливия Дийн, KATSAY, The Mariettes, Адисън Рей, Gloomy, Леон Томас, Алекс Уорън, Лола Йънг

Продуцент на годината (некласическа музика):
Дан Ауербах, Cirkut, Дижон, Блейк Милс, Sounwave

Автор на песни на годината (некласическа музика):
Ейми Алън, Едгар Барера, Джеси Джо Дилън, Тобиас Джесо-младши, Лора Велц

Други ключови категории

  • Най-добро поп дуо/групово изпълнение: ROSÉ & Бруно Марс, Синтия Ериво и Ариана Гранде, KATSAY и др.

  • Най-добър поп вокален албум: Джъстин Бийбър, Сабрина Карпентър, Лейди Гага, Майли Сайръс и др.

  • Най-добър денс/поп запис: Лейди Гага, Селена Гомес, Зара Ларсон и др.

  • Най-добра рок песен: Nine Inch Nails, Sleep Token, Хейли Уилямс и др.

  • Най-добър алтернативен музикален албум: Bon Iver, The Cure, Tyler, the Creator, Wet Leg, Хейли Уилямс

  • Най-добро R&B изпълнение: Джъстин Бийбър, Крис Браун, Келани, Леон Томас, Съмър Уокър

  • Най-добър рап албум: Kендрик Ламар, Tyler, the Creator, Clipse, GloRilla, JID

  • Най-добро соло кънтри изпълнение: Крис Стейпълтън, Тайлър Чайлдърс, Лейни Уилсън и др.

  • Най-добър латино поп албум: Рау Алехандро, Андрес Сепеда, Карол Джи, Наталия Лафуркад, Алехандро Санс

  • Най-добър саундтрак за визуални медии: Джон Пауъл, Теодор Шапиро, Лудвиг Гьорансон, Стивън Шварц, Крис Бауърс

  • Най-добър компилационен саундтрак за визуални медии: Тимъти Шаламе, „The F1 Album“, „K-Pop Demon Hunters“, „Sinners“, „Wicked“

Церемонията по връчването на наградите „Грами“ 2026 ще събере най-големите имена от световната музикална сцена и обещава нови рекорди и изненади.


