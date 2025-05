Хейли Бийбър продаде козметичната си марка за 1 млрд. долара

Хейли Бийбър официално продаде своята козметична марка Rhode на американската компания e.l.f. Beauty в сделка на стойност 1 милиард долара, съобщиха от The Wall Street Journal.

Основана през юни 2022 г., Rhode бързо се утвърди като предпочитан избор за любителите на минималистична и иновативна грижа за кожата. Продуктовата гама включва джобни ружове, моливи за устни и хидратиращото мляко за блясък на кожата, а цените варират между 18 и 38 долара.

Сред най-емблематичните продукти и онлайн сензация е кейс за телефон, проектиран специално да побере тубичка от популярния пептиден гланц на марката.

Сделката включва първоначално плащане от 800 милиона долара, а допълнителни 200 милиона ще бъдат изплатени, ако марката постигне определени показатели за растеж в рамките на следващите три години.

28-годишната Хейли Бийбър ще продължи да играе ключова роля в развитието на Rhode – тя ще остане основател, главен креативен директор и ръководител на иновациите. Освен това, ще служи и като стратегически съветник в обединената структура на двете компании.

В официално изявление по повод сделката, тя споделя:

„Нямам търпение да занесем Rhode до още повече лица, места и пространства.“

В по-емоционална публикация в Instagram, Бийбър разкри, че от самото начало е имала „големи мечти за тази компания“, и изрази благодарност към своя екип и общността около марката:

„Намерих партньор с подобен поглед към бъдещето – някой, който също вярва в големите идеи и иновациите. Сега ще можем да издигнем марката на още по-високо ниво. Следващата глава ще бъде още по-невероятна – заедно!“

