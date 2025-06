Принцеса Даяна тайно се занимавала с окултни практики

Докато публичният ѝ образ е сияел с титлата „Принцесата на народа“, Принцеса Даяна тайно се обръщала към звездите, карти и медиуми в търсене на утеха. Зад фасадата на бляскавия кралски живот, съпътстван от медийно внимание и напрежение, Даяна търсела отговори и облекчение в света на окултното – от сеанси и Таро до астрология и радиестезия.

Според биографа Андрю Мортън, автор на книгата Diana: Her True Story, именно разпадът на брака ѝ с Принц Чарлз е катализирал това духовно търсене. Принцеса Даяна започнала да посещава астроложката Пени Торнтън по препоръка на Принц Андрю и Сара Фъргюсън. След това кръгът от съветници се разширил: екстрасенсът Бети Палко, астрологът Деби Франк, медиумът Рита Роджърс, ясновидецът Васо Кортезис и „енергиен лечител“ Джак Темпъл, който работел с радиестезично махало.

В интервюта, дадени в периода след развода ѝ, Даяна сама признава: „Просто исках да разбера дали има светлина в края на тунела.“ Според приближени, тя се чувствала изолирана от кралското обкръжение и нуждата от независима опора я насочила към нетрадиционни форми на духовна подкрепа.

Интересът ѝ обаче предизвиквал тревога и насмешка в кралското семейство. Принц Чарлз открито се подигравал с увлечението ѝ по астрологията, а телохранители на Даяна твърдят, че тя понякога ставала жертва на собствените си страхове. Един от тях разказва пред Daily Mail, че принцесата веднъж споделила убеждението си, че е била „поразена от невидим пистолет“ в Хайд Парк.

Последната ѝ известна среща с медиум е с Рита Роджърс – само месеци преди трагичната ѝ смърт в Париж през август 1997 г. Срещата се състояла заедно с Доди ал-Файед. Роджърс по-късно споделя пред The Mirror: „Даяна имаше изключителна интуиция. Ако някой не беше искрен с нея, тя веднага го усещаше.“

Духовният интерес на принцесата не е изолиран феномен в британската монархия. Исторически данни сочат, че още кралица Виктория е провеждала спиритически сеанси в двореца, а кралицата-майка също е проявявала интерес към свръхестественото. По линията на това наследство, принц Хари в мемоарите си Spare разкрива, че е посещавал медиум, който му е предал съобщение от покойната му майка.

Бившият иконом на Даяна, Пол Бърел, добавя към този наратив, като в свое участие в телевизионен формат за паранормални явления твърди, че усеща „присъствието ѝ“ в дома си. „Тя още е тук – не като икона, а като душа“, казва той в епизод на предаването Celebrity Help! My House is Haunted.