10 000 жалби до омбудсмана през 2025 г. – парното и водата са най-големите проблеми на хората

2025 година бе изключително интензивна и ключова за институцията на омбудсмана. След повече от 15 месеца, на 18 юли беше избран омбудсманът Велислава Делчева, а малко по-късно, на 10 септември и заместник-омбудсманът Мария Филипова, съобщават от пресцентъра на институцията.

Само за периода от 1 януари до средата на декември 2025 г. в институцията са постъпили над 10 000 жалби и сигнали – брой, който практически се изравнява с този от предходната година. Високият обем на жалбите и сигналите е ясен знак за устойчивото доверие към институцията на омбудсмана.

Наред с работата по жалбите и сигналите, до средата на декември 2025 г. близо 70 000 граждани са получили съдействие от институцията на омбудсмана чрез консултации, проверки, препоръки, изнесени приемни и активна намеса пред държавни и местни органи.

Потребителските права – най-големият дял от жалбите

И през 2025 г. по традиция най-голям дял от жалбите са свързани с нарушени потребителски права. Ако се обединят всички сигнали срещу доставчици на комунални и финансови услуги – топлофикационни дружества, ВиК оператори, електроснабдяване, телекоми, банки, застрахователи и фирми за бързи кредити – те формират близо една трета от всички оплаквания, постъпили до средата на декември 2025 г.

Само жалбите срещу топлофикационните дружества са близо 700, а тези, свързани с ВиК услугите – над 570, като тежката водна криза през 2025 г. в редица региони допълнително изостри общественото напрежение.

ВиК услуги – от жалби към реални законодателни решения

По отношение на ВиК услугите институцията на омбудсмана последователно и категорично настоява за отпадане на т.нар. „такса водомер“, за по-справедлив модел на ценообразуване на водата и за въвеждане на компенсации за гражданите при лошо качество на питейната вода.

В резултат на активната позиция на институцията, ключови предложения на омбудсмана, изложени в становището по новия Закон за ВиК и внесени в Народното събрание, вече са възприети. Сред тях са: отпадане на „такса водомер“; премахване на изискването в рамките на една обособена територия да оперира само един ВиК оператор; въвеждане на механизъм за компенсации за гражданите при некачествена вода, включително когато от чешмите тече кал или водата е под нормативните стандарти.

Бързи кредити – реален резултат след намеса на омбудсмана

В рамките на жалбите срещу фирми за бързи кредити институцията на омбудсмана отчита и конкретен нормативен резултат след отправено предложение до БНБ. В следствие на това бе направена промяна, съгласно която при влязло в сила съдебно решение за нищожност на договора информацията за задължението следва да бъде коригирана, което позволява гражданите да бъдат заличавани от регистрите като длъжници.

Право на собственост и икономическа свобода

Сред водещите групи жалби през 2025 г. са и сигналите за нарушено право на собственост и икономическа свобода, свързани със строителни и устройствени ограничения, отчуждителни процедури, реституция и спорове за общинска и държавна собственост, както и множество петиции срещу нарушаване на екологични норми от инвестиционни намерения или срещу замърсяване на околната среда от фабрики и заводи.

Достъп до правосъдие и действия на ЧСИ

Жалбите и сигналите за нарушено право на достъп до правосъдие са близо 500. В тази група се открояват и жалбите срещу действията на частни съдебни изпълнители, включително за запори върху несеквестируеми доходи.

В немалко случаи граждани твърдят, че разбират за започнало срещу тях изпълнително производство едва след блокиране на средствата им, което ги поставя в реална невъзможност да покриват базови жизнени нужди.

Чести са и жалбите, че несеквестируемите средства могат да бъдат теглени единствено на банкови каси, но не и от банкомат. Това особено засяга възрастните и трудноподвижните хора със запорирани банкови сметки, които трябва да се придвижат до банков клон, за да получат на каса несеквестируемите суми, включително да изчакват разрешение за тегленето им, вместо да използват банкомат в близост до дома си или да предоставят банковата си карта на доверено лице.

В тази връзка институцията на омбудсмана изпрати препоръка до Асоциацията на банките в България с настояване да бъдат обсъдени възможности за теглене на несеквестируеми средства и от банкомат, така че правата на гражданите да бъдат реално гарантирани.

Пенсионерите и хората с увреждания

Пенсионерите и хората с увреждания остават сред най-засегнатите групи. Особено тревожни са сигналите за забавяне или спиране на плащания по линия на ТЕЛК, като в десетки случаи след намесата на институцията на омбудсмана гражданите получават своите забавени средства.

Паралелно с индивидуалните казуси през 2025 г. бе реализирана и кампанията „Пенсиите в евро“, съвместно с НОИ. В рамките на изнесени приемни десетки граждани, предимно пенсионери, бяха информирани за превалутирането на пенсиите от 1 януари 2026 г. и за гаранциите срещу злоупотреби.

Права на децата

Над 460 жалби и сигнали, свързани с правата на децата, са постъпили до средата на декември 2025 г.

Сред най-честите оплаквания са за достъп до образование на деца със СОП, защита от насилие, защита правата на децата с увреждания. В редица подписки се настоява за прозрачност, откритост и публичност при обсъждането на ключови промени в образователната система. По всички тях омбудсманът е изразил принципна подкрепа в становища пред МОН.

Паралелно с работата по жалбите, омбудсманът се срещна с десетки ученици от цялата страна и проведе открити уроци по гражданско образование, в които на достъпен език бяха разяснени основните права на децата и механизмите за защита.

Националният превантивен механизъм и правата на човека

През 2025 г. дирекция „Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека” (НПМОПСЧ) отчита над 1 000 жалби и сигнали. Данните очертават висока обществена чувствителност към нарушения на основни права, особено при задържане, лишаване от свобода, предоставяне на социални и здравни услуги, миграция и закрила на уязвими групи.

През годината дирекцията е извършила 34 планирани и внезапни проверки в затвори, следствени арести, психиатрични болници, домове за възрастни и деца, центрове за настаняване, полицейски структури и миграционни обекти в цялата страна. Проверките са насочени към условията на живот, начина на отнасяне към лица в уязвимо положение и спазването на международните стандарти за правата на човека.

Паралелно с контролната дейност, експертите на НПМОПСЧ са се намесвали по конкретни човешки казуси, от случаи на полицейско насилие и смърт при задържане, през проблеми с фалшиво положителни тестове за наркотици, до защита на правото на семеен живот, достъп до лечение, социална подкрепа и свободно придвижване. В редица случаи намесата на омбудсмана води до реални институционални решения, промени в практики и корекции в административни действия.

Приоритети за 2026 г.:

Институцията на омбудсмана ще продължи да работи за:

- реформа в детското правосъдие;

- защита на правата и доходите на хората с увреждания;

- защита на пенсионерите;

- защита на правото на собственост;

- права на пациентите и психиатрична грижа;

- ефективно прилагане на функциите на Националния превантивен механизъм.