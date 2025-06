Дете на две години стана най-младият член на Менса

Малкият Джоузеф Харис-Бъртил, родено на 23 ноември 2021 г., официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-младият член на международната организация за хора с висок интелект – Менса. Когато е приет, Джоузеф е едва на 2 години и 182 дни.

За да бъде одобрен за членство, момченцето е трябвало да докаже коефициент на интелигентност (IQ) от поне 132,, което представлява горните 2 процента от населението – изискване, което родителите му, и двамата преподаватели в Университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, смятат за постижимо предвид изключителния му напредък.

„Още от съвсем малък стана ясно, че Джоузеф е необикновено дете“, разказва майка му, д-р Роуз Харис-Бъртил, пред Рекордите на Гинес. „Претърколи се за първи път на петата седмица, каза първата си дума на седем месеца, а на година и девет месеца прочете първата си книга на глас – от корица до корица.“

На две години и три месеца Джоузеф вече четял свободно в продължение на 10 минути, броял до 10 на пет различни езика и можел да брои напред и назад до над 100.

Joseph Harris-Birtill (UK) has earned the record for youngest Mensa member (male) at just 2 years and 182 days old https://t.co/atvcaFJLBl