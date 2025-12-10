Новини
Бившият мъж на Дженифър Анистън ще става баща

Бившият мъж на Дженифър Анистън ще става баща

10 Декември, 2025 10:41 547 0

Джъстин Теру и бременната Блум присъстваха на премиерата на втория сезон на „Fallout“

Бившият мъж на Дженифър Анистън ще става баща - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Никол Брайдън Блум и съпругът ѝ, актьорът Джъстин Теру, очакват първото си дете заедно, съобщава People.

Теру и бременната Блум присъстваха на премиерата на втория сезон на „Fallout“ в Музея на филмовата академия в Лос Анджелис, Калифорния. Нарастващият ѝ корем се виждаше под прилепналата рокля на актрисата.

31-годишната Блум и 54-годишният бивш съпруг на Дженифър Анистън се ожениха през март.

Слуховете за романса на двойката се появиха за първи път през февруари 2023 г., а до август те бяха снимани да се целуват по време на романтична среща. Двойката дебютира на червения килим на наградите „Оскар“ през 2024 г.

Въпреки че Теру пазеше връзката си с Блум в тайна, докато се срещаха, той намекна за романса им в интервю за Esquire през май 2023 г.

„Искам всичките ми връзки да съществуват в рамките на четири стени, независимо в коя стая сме. След като сме в публично видима връзка, е много по-интересно да не сме в публично видима връзка“, призна той.


