ССУ атакува руски танкер от „сенчестия флот“ в Средиземно море

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е провела нова, определяна като безпрецедентна, специална операция на разстояние над 2000 километра от украинска територия. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на представител на украинската служба за сигурност, предава БТА.
В рамките на многоетапна операция, осъществена в неутралните води на Средиземно море, Центърът за специални операции „Алфа“ към ССУ е нанесъл удар с безпилотни летателни апарати по руския танкер КЕНДИЛ. Корабът е част от т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на международните санкции.
По време на операцията танкерът не е превозвал товар и е бил празен, като атаката не е представлявала заплаха за околната среда в региона. От ССУ подчертават, че Русия е използвала кораба за заобикаляне на санкциите и за генериране на финансови средства, насочвани към воденето на войната срещу Украйна.
„От гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната това е напълно легитимна цел. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да спре и ще го поразява навсякъде по света, където и да се намира“, се посочва в изявлението.
В резултат на атаката руският танкер е получил сериозни повреди и вече не може да бъде използван по предназначение.
1 Факти
Коментиран от #17, #22
14:58 19.12.2025
2 Пепи Волгата
14:58 19.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Пак ще повторя - Украйна докато не изчезне от карата и докато тая територия не се карантинизира няма да има мир!
А тоя удар не е проведен без малобритания - така че още една воняща яма има нужда от атомна хигиенизиация!
Коментиран от #15
14:58 19.12.2025
4 НАБЛЮДАТЕЛ
14:58 19.12.2025
5 Амадор Ривас
Коментиран от #41, #44
14:59 19.12.2025
6 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
Коментиран от #13, #18, #21
14:59 19.12.2025
7 Урко фашистите ги чака още много мъка
Коментиран от #58
14:59 19.12.2025
8 Новина
15:00 19.12.2025
9 Всевиждащото око
15:01 19.12.2025
10 Бай той Толстой
15:01 19.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ОПАААА
И НАД КОИ ДЪРЖАВИ Е ПРЕЛЕТЯЛО
ЩОТО ТЕА СТАВАТ СЪУЧАСТНИЦИ В ПИРАТСТВО
И СЛЕДВАТ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ ЗА ЩЕТИ
Коментиран от #20
15:02 19.12.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":На кои гИрои🤔 на тези дето гориха ЖИВИ ХОРА в Одеса ли ❓ На тези дето убиха българин в България и Великобритания ли❓ Или на синчето на укропосланика в България дето уби сънародника си във Виена за 200 000🤔‼️
15:02 19.12.2025
14 В Киев
15:03 19.12.2025
15 Пепи Волгата
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Троле, троле ще умреш от плад с тези глупости които пишеш тук.
15:03 19.12.2025
16 Руски танкер иди на ху и
15:03 19.12.2025
17 Тиква
До коментар #1 от "Факти":Окрабандеровците Изкопаха черно море,напълниха със вода и рибата, уникална нация, кораба ударен от британците,окра може само да се хили подло и ехидно.
15:04 19.12.2025
18 СИЧКО ТОЧНО
До коментар #6 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":УКРАЙНА ОСТАНА БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ
Коментиран от #55
15:04 19.12.2025
19 гръмовержецът
15:06 19.12.2025
20 падналия ангел
До коментар #12 от "ОПАААА":Укрите ползват за база Юропата или плавателен съд под чужд флаг.
15:07 19.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Я пък тоя
Нещата отиват на зле.
Коментиран от #28
15:15 19.12.2025
24 Хамсал
Коментиран от #31
15:15 19.12.2025
25 Кажи честно ... 🤣
До коментар #22 от "Характерно за гейовете е":Ти сега жалваш ли се? Ами спри да дразниш и провокираш и няма да те бият и таковат.
15:16 19.12.2025
26 Никога фашизъм
15:21 19.12.2025
27 ФЕЙК
15:24 19.12.2025
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Я пък тоя":Ами запалили са коледната елха в Брюксел❗
Ама БУКВАЛНО, а не светлинките‼️
Ама тук не е политКУРектно да пишат за това‼️
15:25 19.12.2025
29 Мдааа...!
Дерзайте...😝😆😂🤣👍!
15:29 19.12.2025
30 Бай ОНЯ
15:30 19.12.2025
31 А на другият ден...
До коментар #24 от "Хамсал":...Зеленият Шмъркач,пак ще хлипа на рамото на Урсула,че...,,лошите и жестоки руснаци" са оставили 1/3 от Украйна без ток...😨😓😨😓!
15:33 19.12.2025
32 Българин
Коментиран от #38, #42, #46
15:36 19.12.2025
33 БАРС
15:40 19.12.2025
34 Браво!
15:43 19.12.2025
35 Кравария убер алес
15:44 19.12.2025
36 Майор Мишев
Коментиран от #45
15:51 19.12.2025
37 Тити
15:52 19.12.2025
38 Некой
До коментар #32 от "Българин":Употребеният израз е нонсенс няма как нацията загубила най-много хора в борбата срещу нацизма да бъде нарчана нацисти.
Но чукча писател,не читател да знае.
15:56 19.12.2025
39 Някой
А защо извършват терористична операция срещу цивилен съд в международни води? Това си се води 100% тероризъм. А терористите се порицават от всички по света. Или не?
До кога тъпите европейци ще търпят терористите в Киев? Че и милиарди ще им дават - да продължават с терористичните си атаки.
Някога много отдавна, може и да е имало поне капчица съчувствие към украинците. Но много отдавна е било - вече няма и грам състрадание към тази паплач.
15:56 19.12.2025
40 Удриии
Само Мариз
Ще излекува Руските Терористи.
15:56 19.12.2025
41 Някой
До коментар #5 от "Амадор Ривас":По твоята логика ударите на Русия по Украйна са също санкции. Истински при това. Ами ако решат да санкционират и Полша или Великобритания? Нали имат право по твоята логика?
15:58 19.12.2025
42 ,,Ще..."...!
До коментар #32 от "Българин":Бъдеще-Бленувано време...
15:58 19.12.2025
43 Гледащ
От тази гледна точка всеки кораб от и за Украйна без значение под какъв флаг плава е легитимна цел на всякъде във международни и териториални води е какво правим са.
То руснаците трябваше да потапят всеки кораб пристигащите отплаващ от Украйна през последните години във момента във който е на пристанището във Украйна или на неутрални води но всеки тяхна грешка че не го направиха
16:00 19.12.2025
44 Няко.й
До коментар #5 от "Амадор Ривас":Само да спомена. Обикновено с такива действия се създава прецедент. Който по-късно се връща с пълна сила към първоначално приложилият ги. Или към тези, които го подкрепят.
Сега следва Иран да започне да налага санкции (да потапя) всеки кораб, който има общо с Израел. Или със САЩ.
И това ще стане, и после ще има евроатлантически вой до небесата.
16:00 19.12.2025
45 СБО провал
До коментар #36 от "Майор Мишев":Ответният удар ще е че пет олигарси ще си поръчат 30 Rolls-Royce за Нова година
Коментиран от #50
16:01 19.12.2025
46 Руснаков
До коментар #32 от "Българин":Сусссс бре манн...гау ,иди наХ суу ...каа.
16:01 19.12.2025
47 Миризлив пор
16:01 19.12.2025
48 Някой
Коментиран от #51
16:03 19.12.2025
49 Мишел
16:05 19.12.2025
50 Майор Мишев
До коментар #45 от "СБО провал":Кви Ролс Ройси бе прррррр д Льоооо ,виж бай Китаее каква кола Huawei Stelato e направил за $42000 ,бе плее беййй !
16:06 19.12.2025
51 И как прелетяха
До коментар #48 от "Някой":Над България
Бре Рублоидиот?
Коментиран от #53
16:06 19.12.2025
52 Я пък тоя
Ударен е но не от украинци.
Украинците са само за прикритие.
16:08 19.12.2025
53 Ами Нети
До коментар #51 от "И как прелетяха":Бяха пренеси и тайно контрабанда в нам@й катти ......таа .
Коментиран от #56
16:08 19.12.2025
54 Варшавянка
Где Кендил ?
Утанул ?
16:09 19.12.2025
55 Лука
До коментар #18 от "СИЧКО ТОЧНО":Кажи какво пиеш щото действа умопомрачително!
16:09 19.12.2025
56 И Излетяха
До коментар #53 от "Ами Нети":От Фекалния ти Сифон
Нали бре Рублоидиот?
16:10 19.12.2025
57 Евреина Кобзон
ПОДВОДЕН КОНЦЕРТ
Обаче след толкова Потънали Руски Тенекета
Сериозно се замислям .
16:12 19.12.2025
58 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #7 от "Урко фашистите ги чака още много мъка":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава Не спорете, а четете!
16:15 19.12.2025