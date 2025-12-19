ССУ атакува руски танкер от „сенчестия флот“ в Средиземно море

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е провела нова, определяна като безпрецедентна, специална операция на разстояние над 2000 километра от украинска територия. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на представител на украинската служба за сигурност, предава БТА.

В рамките на многоетапна операция, осъществена в неутралните води на Средиземно море, Центърът за специални операции „Алфа“ към ССУ е нанесъл удар с безпилотни летателни апарати по руския танкер КЕНДИЛ. Корабът е част от т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на международните санкции.

По време на операцията танкерът не е превозвал товар и е бил празен, като атаката не е представлявала заплаха за околната среда в региона. От ССУ подчертават, че Русия е използвала кораба за заобикаляне на санкциите и за генериране на финансови средства, насочвани към воденето на войната срещу Украйна.

„От гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната това е напълно легитимна цел. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да спре и ще го поразява навсякъде по света, където и да се намира“, се посочва в изявлението.

В резултат на атаката руският танкер е получил сериозни повреди и вече не може да бъде използван по предназначение.