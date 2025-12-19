Новини
ССУ атакува руски танкер от „сенчестия флот“ в Средиземно море
  Тема: Украйна

19 Декември, 2025 14:54 1 897 58

  • сенчест флот-
  • средиземно море

Украинските служби определиха удара на повече от 2000 км от страната като легитимна военна цел

ССУ атакува руски танкер от „сенчестия флот“ в Средиземно море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е провела нова, определяна като безпрецедентна, специална операция на разстояние над 2000 километра от украинска територия. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на представител на украинската служба за сигурност, предава БТА.

В рамките на многоетапна операция, осъществена в неутралните води на Средиземно море, Центърът за специални операции „Алфа“ към ССУ е нанесъл удар с безпилотни летателни апарати по руския танкер КЕНДИЛ. Корабът е част от т.нар. „сенчест флот“, използван за заобикаляне на международните санкции.

По време на операцията танкерът не е превозвал товар и е бил празен, като атаката не е представлявала заплаха за околната среда в региона. От ССУ подчертават, че Русия е използвала кораба за заобикаляне на санкциите и за генериране на финансови средства, насочвани към воденето на войната срещу Украйна.

„От гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната това е напълно легитимна цел. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да спре и ще го поразява навсякъде по света, където и да се намира“, се посочва в изявлението.

В резултат на атаката руският танкер е получил сериозни повреди и вече не може да бъде използван по предназначение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    42 67 Отговор
    Украйна превърна морското дъно в музей на руския флот.

    Коментиран от #17, #22

    14:58 19.12.2025

  • 2 Пепи Волгата

    27 39 Отговор
    О неразумний и тролещи тук, поради что по цял ден пишете тъпотии. Аз съм си добре с еврото.

    14:58 19.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    94 32 Отговор
    Това вече е тероризъм!
    Пак ще повторя - Украйна докато не изчезне от карата и докато тая територия не се карантинизира няма да има мир!

    А тоя удар не е проведен без малобритания - така че още една воняща яма има нужда от атомна хигиенизиация!

    Коментиран от #15

    14:58 19.12.2025

  • 4 НАБЛЮДАТЕЛ

    28 34 Отговор
    Това не е терористичен акт - не си го и помисляйте

    14:58 19.12.2025

  • 5 Амадор Ривас

    30 47 Отговор
    Те това са истински санкции, а не на Тръмп измишльотините😁😁😁

    Коментиран от #41, #44

    14:59 19.12.2025

  • 6 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    30 67 Отговор
    Добри новини за реалните санкции!

    Коментиран от #13, #18, #21

    14:59 19.12.2025

  • 7 Урко фашистите ги чака още много мъка

    51 24 Отговор
    Ненормални урко фашисти сте

    Коментиран от #58

    14:59 19.12.2025

  • 8 Новина

    56 19 Отговор
    Украинския терористичен режим вече обстрелва и Западна Европа ! Честито на спонсорите им от "алианса" и Брюксел !

    15:00 19.12.2025

  • 9 Всевиждащото око

    47 21 Отговор
    Украйна остава много скоро и без излаз на Черно море. Само територията засята с ГМО-пшеницата ще се нарича Украйна. Другото е завзето или вече обещано на съседите и.

    15:01 19.12.2025

  • 10 Бай той Толстой

    35 25 Отговор
    Удри Вова.Украйна ще изчезне от картата

    15:01 19.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ОПАААА

    46 21 Отговор
    И ОТ КЪДЕ Е ИЗЛЕТЯЛО ДРОНЧЕТО
    И НАД КОИ ДЪРЖАВИ Е ПРЕЛЕТЯЛО
    ЩОТО ТЕА СТАВАТ СЪУЧАСТНИЦИ В ПИРАТСТВО
    И СЛЕДВАТ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ ЗА ЩЕТИ

    Коментиран от #20

    15:02 19.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 22 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    На кои гИрои🤔 на тези дето гориха ЖИВИ ХОРА в Одеса ли ❓ На тези дето убиха българин в България и Великобритания ли❓ Или на синчето на укропосланика в България дето уби сънародника си във Виена за 200 000🤔‼️

    15:02 19.12.2025

  • 14 В Киев

    32 19 Отговор
    Пак ще се спи в метрото...

    15:03 19.12.2025

  • 15 Пепи Волгата

    21 17 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Троле, троле ще умреш от плад с тези глупости които пишеш тук.

    15:03 19.12.2025

  • 16 Руски танкер иди на ху и

    19 38 Отговор
    Браво браво!

    15:03 19.12.2025

  • 17 Тиква

    33 16 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Окрабандеровците Изкопаха черно море,напълниха със вода и рибата, уникална нация, кораба ударен от британците,окра може само да се хили подло и ехидно.

    15:04 19.12.2025

  • 18 СИЧКО ТОЧНО

    35 14 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    УКРАЙНА ОСТАНА БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

    Коментиран от #55

    15:04 19.12.2025

  • 19 гръмовержецът

    34 15 Отговор
    И после - защо Путин ги трепе урките .Ами - ей затова .....От укрин освен бандюха - друго нищо не става !

    15:06 19.12.2025

  • 20 падналия ангел

    24 14 Отговор

    До коментар #12 от "ОПАААА":

    Укрите ползват за база Юропата или плавателен съд под чужд флаг.

    15:07 19.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я пък тоя

    16 5 Отговор
    Някой следи ли какво става в Брюксел или Зеленски ви е по-важен?
    Нещата отиват на зле.

    Коментиран от #28

    15:15 19.12.2025

  • 24 Хамсал

    28 4 Отговор
    Танкера се казва КЕНДИЛ и плава под Омански флаг. Ударен е югозападно от о.Крит. Като не можеш на фронта, ще ползваш натрупаните умения на англосаксите в пиратството! Довечера ще има дискотека в Покрайнината!

    Коментиран от #31

    15:15 19.12.2025

  • 25 Кажи честно ... 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Характерно за гейовете е":

    Ти сега жалваш ли се? Ами спри да дразниш и провокираш и няма да те бият и таковат.

    15:16 19.12.2025

  • 26 Никога фашизъм

    17 2 Отговор
    Абе, пленената преса, Европа и Малобритания са блокирани от тракторите на разярени земеделци. Да не би урзулите и кръвосмесителите да са свършили парите!? А иначе все Русия е в крясъците ви.

    15:21 19.12.2025

  • 27 ФЕЙК

    5 6 Отговор
    Ма Ели, какъв е този "танкер" с оръдейни кули и ракетни установки?

    15:24 19.12.2025

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Я пък тоя":

    Ами запалили са коледната елха в Брюксел❗
    Ама БУКВАЛНО, а не светлинките‼️
    Ама тук не е политКУРектно да пишат за това‼️

    15:25 19.12.2025

  • 29 Мдааа...!

    11 0 Отговор
    След като на фронта сте гола вода и бойният дух е тотално спаднал,а дезертьорството е ежедневие,я докарвате от терористични акцийки,като тази...!
    Дерзайте...😝😆😂🤣👍!

    15:29 19.12.2025

  • 30 Бай ОНЯ

    14 0 Отговор
    Да се обзаложим тая вечер къде ще пищят повече - в Киев или в Одеса? Теа така и неразбраха че колкото повече мърдат, толкова повече ...

    15:30 19.12.2025

  • 31 А на другият ден...

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хамсал":

    ...Зеленият Шмъркач,пак ще хлипа на рамото на Урсула,че...,,лошите и жестоки руснаци" са оставили 1/3 от Украйна без ток...😨😓😨😓!

    15:33 19.12.2025

  • 32 Българин

    5 10 Отговор
    Навсякъде по света, руските нацисти ще бъдат гонени и премахвани. Както всички други нацисти.

    Коментиран от #38, #42, #46

    15:36 19.12.2025

  • 33 БАРС

    7 4 Отговор
    ТЕ УКРИТЕ ДА НЕ СЕ РАДВАТ МНОГО ЗАЩОТО ТОКУЩО ЗАВЪРШИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПУТИН.ОДГОВОРЪТ Е ЯСЕН ЧАКАМЕ ДА СЕ МРЪКНЕ.ИМА ВЕРОЯТНОСТ УТРЕ ЗЕ ПАК ДА СЕ ЖАЛВА.

    15:40 19.12.2025

  • 34 Браво!

    18 6 Отговор
    Санкциите на ВСУ са брутално ефективни...

    15:43 19.12.2025

  • 35 Кравария убер алес

    10 4 Отговор
    Не помня някой да е обявявал война, че укрите да се позовават на правото и обичайте при война. Май малко не смеят.... По-скоро тренират терористичните си обичаи и привички, както обикновенно. Розови понита спокойно бре, ще спукате някоя вена

    15:44 19.12.2025

  • 36 Майор Мишев

    5 6 Отговор
    Удари ли са го кръвосмешените англета пирати ,сега ще има ответен рускит удар !

    Коментиран от #45

    15:51 19.12.2025

  • 37 Тити

    4 1 Отговор
    С терористи не се преговаря ,следва яко т..епане на хохохоли терористи и след това ще има пак вой до небето !

    15:52 19.12.2025

  • 38 Некой

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Употребеният израз е нонсенс няма как нацията загубила най-много хора в борбата срещу нацизма да бъде нарчана нацисти.
    Но чукча писател,не читател да знае.

    15:56 19.12.2025

  • 39 Някой

    5 1 Отговор
    От ССУ ни уверяват! Ама няма кой да им вярва!
    А защо извършват терористична операция срещу цивилен съд в международни води? Това си се води 100% тероризъм. А терористите се порицават от всички по света. Или не?
    До кога тъпите европейци ще търпят терористите в Киев? Че и милиарди ще им дават - да продължават с терористичните си атаки.
    Някога много отдавна, може и да е имало поне капчица съчувствие към украинците. Но много отдавна е било - вече няма и грам състрадание към тази паплач.

    15:56 19.12.2025

  • 40 Удриии

    4 2 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите.

    Само Мариз
    Ще излекува Руските Терористи.

    15:56 19.12.2025

  • 41 Някой

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Амадор Ривас":

    По твоята логика ударите на Русия по Украйна са също санкции. Истински при това. Ами ако решат да санкционират и Полша или Великобритания? Нали имат право по твоята логика?

    15:58 19.12.2025

  • 42 ,,Ще..."...!

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Бъдеще-Бленувано време...

    15:58 19.12.2025

  • 43 Гледащ

    3 1 Отговор
    „От гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната това е напълно легитимна цел.


    От тази гледна точка всеки кораб от и за Украйна без значение под какъв флаг плава е легитимна цел на всякъде във международни и териториални води е какво правим са.
    То руснаците трябваше да потапят всеки кораб пристигащите отплаващ от Украйна през последните години във момента във който е на пристанището във Украйна или на неутрални води но всеки тяхна грешка че не го направиха

    16:00 19.12.2025

  • 44 Няко.й

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Амадор Ривас":

    Само да спомена. Обикновено с такива действия се създава прецедент. Който по-късно се връща с пълна сила към първоначално приложилият ги. Или към тези, които го подкрепят.
    Сега следва Иран да започне да налага санкции (да потапя) всеки кораб, който има общо с Израел. Или със САЩ.
    И това ще стане, и после ще има евроатлантически вой до небесата.

    16:00 19.12.2025

  • 45 СБО провал

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Майор Мишев":

    Ответният удар ще е че пет олигарси ще си поръчат 30 Rolls-Royce за Нова година

    Коментиран от #50

    16:01 19.12.2025

  • 46 Руснаков

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Сусссс бре манн...гау ,иди наХ суу ...каа.

    16:01 19.12.2025

  • 47 Миризлив пор

    2 1 Отговор
    Въпрос на време е, да гръмнат някой пълен танкер и предизвикат екологична катастрофа някъде далеко от тяхните брегове но пък прецакващи сезона на някой друг.

    16:01 19.12.2025

  • 48 Някой

    1 2 Отговор
    Въпросът е как дроновете са стигнали до там? Прелетели са над България ли? Ако е така. Какви мерки са взели нашите срещу това? И критикуват ли Зеленски?

    Коментиран от #51

    16:03 19.12.2025

  • 49 Мишел

    2 1 Отговор
    Атакуван е танкерът QUENDIl на Оман , от безпилотник Баба Яга, пуснат от преминаващ близо кораб. Танкерът е бил празен, пътувал е за Порт Саид.

    16:05 19.12.2025

  • 50 Майор Мишев

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "СБО провал":

    Кви Ролс Ройси бе прррррр д Льоооо ,виж бай Китаее каква кола Huawei Stelato e направил за $42000 ,бе плее беййй !

    16:06 19.12.2025

  • 51 И как прелетяха

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Някой":

    Над България
    Бре Рублоидиот?

    Коментиран от #53

    16:06 19.12.2025

  • 52 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    И сега трябва да повярваме.
    Ударен е но не от украинци.
    Украинците са само за прикритие.

    16:08 19.12.2025

  • 53 Ами Нети

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "И как прелетяха":

    Бяха пренеси и тайно контрабанда в нам@й катти ......таа .

    Коментиран от #56

    16:08 19.12.2025

  • 54 Варшавянка

    0 0 Отговор
    Тавариши и Таварашутки

    Где Кендил ?

    Утанул ?

    16:09 19.12.2025

  • 55 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "СИЧКО ТОЧНО":

    Кажи какво пиеш щото действа умопомрачително!

    16:09 19.12.2025

  • 56 И Излетяха

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ами Нети":

    От Фекалния ти Сифон

    Нали бре Рублоидиот?

    16:10 19.12.2025

  • 57 Евреина Кобзон

    0 0 Отговор
    Досега Не бях правил

    ПОДВОДЕН КОНЦЕРТ

    Обаче след толкова Потънали Руски Тенекета

    Сериозно се замислям .

    16:12 19.12.2025

  • 58 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Урко фашистите ги чака още много мъка":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава Не спорете, а четете!

    16:15 19.12.2025

