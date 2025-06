Презерватив с еротична гравюра на монахиня от XIX в. е изложен в музей в Амстердам

Презерватив от XIX в., украсен с еротична гравюра, изобразяваща монахиня и трима духовници, ще бъде изложен в музей в Нидерландия.

Според музея „Райксмузеум“ в Амстердам, той е изработен от овчи апендикс, датира от 1830 г. и вероятно е сувенир от публичен дом. Тестове разкриват, че презервативът, който е дълъг 20 сантиметра, не е бил използван.

На гравюрата монахинята е седнала с разтворени крака, докато тримата духовници вдигат одеждите си, разкривайки еректиралите си полови органи. Върху това стои надписът Voilà mon choix, което означава „Това е моят избор“, пише БГНЕС.

