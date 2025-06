Кание Уест към Тръмп и Мъск: Братя, обичаме ви, недейте!

Рапърът Кание Уест призова на страницата си в социалната мрежа Х президента на САЩ Доналд Тръмп и американския милиардер Илон Мъск да прекратят конфликта си.

"Братя, моля ви, не! Обичаме ви и двамата много", написа Уест.

Broooos please noooooo 🫂 We love you both so much

Между Мъск и Тръмп снощи избухна страховит скандал и най-вероятно с близките им приятелски отношения е приключено завинаги. Върхът на личните нападки бе достигнат, когато президентът заяви, че милиардерът е полудял, а в отговор предприемачът призова за импийчмънт на държавния глава и преминаване на властта у вицепрезидента Дж. Д. Ванс.

Kanye West reacts to the Trump vs Musk feud :



“Broooos please noooooo🫂 We love you both so much” pic.twitter.com/551mzNmw7e