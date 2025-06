Жена, обявена за мъртва, „възкръсна“ в ковчега

Необичайна и шокираща история разтърси Чехия, след като 88-годишна жена, обявена за починала от съдебен лекар, показа признаци на живот… докато била поставяна в ковчега.

Случаят, напомнящ на сцена от филм на ужасите, се разиграл в град Пилзен и бе съобщен от местното издание Blesk.cz, предава FoxNews. Съпругът на възрастната жена подал сигнал на спешния телефон, след като я намерил в леглото — неподвижна и без дишане.

„Не мърдаше, не дишаше“, разказал мъжът на операторите на спешна помощ.

След пристигането си, парамедиците потвърдили смъртта на жената. Повикан бил и съдебен лекар, който също удостоверил смъртта. След това на адреса пристигнали погребални работници, за да пренесат тялото в ковчега.

И точно в този момент историята поема драматичен обрат.

