Реставрираха за пръв път вековни древноегипетски изображения в Карнак

След внимателна и продължителна реставрация, параклисите в южната част на храма Ахмену, разположен в прочутия древноегипетски религиозен комплекс в Карнак, отново са достъпни за публиката. Това съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, като подчерта значението на проекта за съхраняването и представянето на едни от най-фините образци на Новото царство.

Реставрацията е извършена в партньорство с Египетско-френския център за изследване на храмовете в Карнак (CFEETK) — дългогодишна институция с ключова роля в изследването и опазването на археологическите структури в района. „Това не е просто реставрация, а възстановяване на културна памет. Отворените параклиси позволяват на съвременната публика да види сцени, останали скрити в продължение на хилядолетия“, коментира д-р Мохамед Исмаил Халед, генерален секретар на Върховния съвет за антиките на Египет.

Южната част на храма Ахмену — познат и като Празничната зала на Тутмос III — съдържа седем взаимосвързани светилища и две големи помещения с колонади. Изградени през управлението на Тутмос III (1479–1425 г. пр.н.е.), тези структури са служили като сцена за важни ритуали, свързани с държавната религия на Египет.

Сред изключително добре съхранените стенописи се открояват сцени с жертвоприношения в чест на бога Амон, изображения на самия фараон, както и сцени от фестивала Сед — юбилейно тържество, провеждано след 30 години на власт, чиято цел е била да поднови сакралната легитимност на владетеля. В някои случаи събитието се е повтаряло на всеки три години след това. В надписите и изображенията ясно личи политическата и идеологическа роля на религиозните практики в управлението на Новото царство.

The Akh Menu of Thutmose III, also known as the Festival Hall, is a unique architectural complex within the Karnak Temple, constructed during the king’s reign in the 18th Dynasty (circa 1479–1425 BCE). pic.twitter.com/bnmznP4MVa