Археолози откриха следи от ужасяваща погребална практика в гроб в Египет (СНИМКА)

Археолозите са разкрили обезпокоителни погребални практики на древните египтяни, които предоставят рядка информация за духовния живот на селските общности отпреди повече от 5000 години.

Сред най-впечатляващите открития е тялото на тийнейджърка, погребана в некропола Адайма близо до река Нил, датиращ от 3300 до 2700 г. пр.н.е. Дясната ѝ ръка е била умишлено отрязана след смъртта в областта между горната част на ръката и предмишницата, вероятно с брадва, като мускулите са били разрязани с кремъчен нож. Подготвилите тялото са аранжирали отделените части така, че да изглеждат почти съединени, като ръката е поставена до предмишницата. Археолозите отбелязват, че целта е била отрязаната дясна ръка да съответства на необичайната позиция на лявата ръка, която е била сгъната под остър ъгъл и притисната плътно до тялото.

