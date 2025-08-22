Храмът на обречените: Откриха храм за жертвоприношения отпреди 6000 години в Турция

Археолози обявиха откриването на мащабен храмов комплекс, датиращ отпреди 6000 години, по поречието на Горен Ефрат в района на древна Месопотамия, днешна източна Турция. Откритието е направено в близост до село Тадъм в провинция Елязъг по време на разкопки, ръководени от Министерството на културата и туризма на Турция и местния музей в Елязъг.

Според екипа, храмът е функционирал в късния халколит и началото на бронзовата епоха, превръщайки го в един от най-ранните примери за ритуална архитектура в басейна на Горен Ефрат. Най-отличителният елемент на комплекса е масивният жертвен камък с вграден канал за отвеждане на кръвта от принасяните в жертва животни и хора. Открити са и множество кости, както човешки, така и животински, което свидетелства за кървави ритуали, извършвани на мястото. Следи от брадви и ножове по олтара потвърждават употребата на режещи инструменти по време на обредите.

Elazığ’da 6 bin yıllık tapınak alanı bulundu (Tadım höyüğünde).



Elazığ coştu bu aralar; Roma-Erken Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, Roma hamamı ve şimdi de tapınak alanı..



Urartular, Selçuklular, Artuklular, Osmanlı..

Elazığ, açık hava müzesi olma yolunda. pic.twitter.com/rjrANyIIsM — Prof Dr Güner Sönmez (@DrGunerSonmez) July 18, 2025

Археолозите са категорични, че каналът в комплекса е използван именно за отвеждане на жертвената кръв. За разлика от художествените интерпретации, като тези във филма за Индиана Джоунс, тук липсват подземни лави – комплексът е разположен на хълм и е бил обграден със стена, свидетелстваща за значимо градско планиране и защита от външни заплахи. Открити са четири подиума, вероятно предназначени за оброчни дарове, огнище със свещен огън, както и богата колекция от церемониални и битови предмети – керамика, земеделски печати, върхове на стрели, инструменти и фигурки на идоли, изработени от камък, глина и кост.

Ръководителят на разкопките Ергюн Демир подчертава, че архитектурата на храма комбинира чакълести основи и тухлени стени, осигуряващи устойчивост. Компактното разположение на сградите отразява ранни форми на градски живот и социална организация. Мястото е било важен религиозен и селищен център за древните общности в региона.

Датировката на комплекса съвпада с епохата на варненския халколитен некропол, известен с най-старото обработено злато в света, но за разлика от Варна, тук ясно са документирани практики на жертвоприношения. Исторически сведения за подобни ритуали се намират и в древните текстове, включително в Библията, където човешките жертви са описани като част от религиозните практики в региона на Близкия изток.