Храмът на обречените: Откриха храм за жертвоприношения отпреди 6000 години в Турция

22 Август, 2025 14:58 570 3

Находката е направена в Турция - там, където се смята, че се е намирала древна Месопотамия

Храмът на обречените: Откриха храм за жертвоприношения отпреди 6000 години в Турция - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози обявиха откриването на мащабен храмов комплекс, датиращ отпреди 6000 години, по поречието на Горен Ефрат в района на древна Месопотамия, днешна източна Турция. Откритието е направено в близост до село Тадъм в провинция Елязъг по време на разкопки, ръководени от Министерството на културата и туризма на Турция и местния музей в Елязъг.

Според екипа, храмът е функционирал в късния халколит и началото на бронзовата епоха, превръщайки го в един от най-ранните примери за ритуална архитектура в басейна на Горен Ефрат. Най-отличителният елемент на комплекса е масивният жертвен камък с вграден канал за отвеждане на кръвта от принасяните в жертва животни и хора. Открити са и множество кости, както човешки, така и животински, което свидетелства за кървави ритуали, извършвани на мястото. Следи от брадви и ножове по олтара потвърждават употребата на режещи инструменти по време на обредите.

Археолозите са категорични, че каналът в комплекса е използван именно за отвеждане на жертвената кръв. За разлика от художествените интерпретации, като тези във филма за Индиана Джоунс, тук липсват подземни лави – комплексът е разположен на хълм и е бил обграден със стена, свидетелстваща за значимо градско планиране и защита от външни заплахи. Открити са четири подиума, вероятно предназначени за оброчни дарове, огнище със свещен огън, както и богата колекция от церемониални и битови предмети – керамика, земеделски печати, върхове на стрели, инструменти и фигурки на идоли, изработени от камък, глина и кост.

Ръководителят на разкопките Ергюн Демир подчертава, че архитектурата на храма комбинира чакълести основи и тухлени стени, осигуряващи устойчивост. Компактното разположение на сградите отразява ранни форми на градски живот и социална организация. Мястото е било важен религиозен и селищен център за древните общности в региона.

Датировката на комплекса съвпада с епохата на варненския халколитен некропол, известен с най-старото обработено злато в света, но за разлика от Варна, тук ясно са документирани практики на жертвоприношения. Исторически сведения за подобни ритуали се намират и в древните текстове, включително в Библията, където човешките жертви са описани като част от религиозните практики в региона на Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    1 0 Отговор
    Съдебната палата в София !!!

    15:07 22.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Светилище на Хазарите изгонени от Вавилон заради култа към Луцифер и човешки жертвоприношения.

    15:09 22.08.2025

  • 3 прокопи

    0 0 Отговор
    Като го гледам този на снимката какви бели зъби има...! Каква паста за зъби и зъболекари е имало преди 6000г.!

    15:26 22.08.2025