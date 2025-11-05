Новини
Защо вкараха магаре в Къщата на Биг Брадър? (ВИДЕО)

Защо вкараха магаре в Къщата на Биг Брадър? (ВИДЕО)

5 Ноември, 2025 12:59

Новият обитател на Къщата се оказа част от тайна мисия

Защо вкараха магаре в Къщата на Биг Брадър? (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсурдът в Къщата на „Биг Брадър“ достигна ново ниво, след като магаре, пременено със сламена шапка, бе въведено в изповедалнята като част от тайна мисия. Участието на магаренцето постави под заплаха седмичния бюджет на съквартирантите.

Те трябваше да не показват абсолютно никаква реакция при вида на новия "домашен любимец", но мисията се оказа по-трудна от очакваното. При всяка най-малка емоция или дори учуден поглед, те губеха по 5% от седмичния си бюджет.

Повечето не устояха на шока – Стоянов дори видимо се стресна, а после заяви, че освен от кучета, вече се страхува и от „конете с уши надолу“. В същото време Стефан, Вальо и Елена демонстрираха желязно самообладание, което им спечели одобрението на Биг Брадър и… публиката.

След бурята от емоции, породена от появата на магарето, последва не по-малко напрегната фаза – номинациите. При отсъствието на Калин, Давид влезе в ролята на лидер и не пести мнението си за съквартирантите. Стефан, който досега бе по-сдържан, подкрепи всяка негова дума.

Обсъжданията се разгорещиха, а клановете в Къщата започват да се очертават все по-ясно, пише Шоу Блиц.


  • 1 Реалист

    7 0 Отговор
    Да се вдигне средното IQ на участниците.

    13:02 05.11.2025

  • 2 Хазарска работа

    8 1 Отговор
    Магарето е националното животно на ционистите. Те винаги се поздравяват с "как си магаре"

    13:02 05.11.2025

  • 3 хах

    6 0 Отговор
    Вече поне има един мъж в лицето на магарето

    13:04 05.11.2025

  • 4 Кака Наска Байконурова

    6 1 Отговор
    Отново повдигнаха темата за Плоската Земя в Биг Брадър с опит да оплюят привържениците на теорията. Вече лъжата за въртящата се топка не минава и трябва да се пробутва дори и от забавните предавания. Странното беше в случая, че бяха накарали истинския плоскоземец Давид от Германия да напада нищо и неразбиращата арабка, която представяха за плоскоземка с цел да се присмеят.

    13:04 05.11.2025

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Трябваше да им вкарат мечка и тогава наистина съквартирантите ще онемеят и ще спасят бюджета.

    13:09 05.11.2025

  • 6 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Прекрачвате граници, предаването е помиия, не се гаврете и с животни, занимавайте се с амебите койтонсте вкарали в тая барака

    13:10 05.11.2025

  • 7 12340

    5 0 Отговор
    Щот е най-вероятният победил, освен дето е брат на главния продуцент на шоуто! :)

    13:10 05.11.2025

  • 8 не останаха българи в това предаване

    4 0 Отговор
    Сигането се уплаши от магарето. Почна да му вика, айде бегай бе, бате.

    13:12 05.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баш бай Брадър

    2 0 Отговор
    ...приличат си

    13:21 05.11.2025

  • 11 Сандо

    3 0 Отговор
    Както е известно в някои европейски страни искат да узаконят секса с животни.Защо да не ги изпреварим?А сериозна казано явно интелекта на авторите на шоуто е на нивото на новия участник.

    13:22 05.11.2025

  • 12 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Защото е по умно от всичките вътре взети заедно !

    13:25 05.11.2025

  • 13 Свобода на словото,а?

    1 0 Отговор
    Изтриха и забраниха коментарите в статията за новия дистрикт на Израел в Европа

    13:32 05.11.2025