Защо вкараха магаре в Къщата на Биг Брадър? (ВИДЕО)

Абсурдът в Къщата на „Биг Брадър“ достигна ново ниво, след като магаре, пременено със сламена шапка, бе въведено в изповедалнята като част от тайна мисия. Участието на магаренцето постави под заплаха седмичния бюджет на съквартирантите.

Те трябваше да не показват абсолютно никаква реакция при вида на новия "домашен любимец", но мисията се оказа по-трудна от очакваното. При всяка най-малка емоция или дори учуден поглед, те губеха по 5% от седмичния си бюджет.

Повечето не устояха на шока – Стоянов дори видимо се стресна, а после заяви, че освен от кучета, вече се страхува и от „конете с уши надолу“. В същото време Стефан, Вальо и Елена демонстрираха желязно самообладание, което им спечели одобрението на Биг Брадър и… публиката.

След бурята от емоции, породена от появата на магарето, последва не по-малко напрегната фаза – номинациите. При отсъствието на Калин, Давид влезе в ролята на лидер и не пести мнението си за съквартирантите. Стефан, който досега бе по-сдържан, подкрепи всяка негова дума.

Обсъжданията се разгорещиха, а клановете в Къщата започват да се очертават все по-ясно, пише Шоу Блиц.