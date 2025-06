Доналд и Мелания Тръмп бяха освиркани на премиерата на „Клетниците“ (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп усетиха полюсни реакции при появата си на откриването на музикалния спектакъл „Клетниците“ (Les Misérables) в Кенеди Център във Вашингтон на 11 юни. Докато двойката преминаваше през залата, част от публиката ги аплодира, а други ги освиркаха – сцена, уловена и споделена във видеа в социалната мрежа X.

Сред гостите на престижното събитие бяха и вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и съпругата му Уша Чилукури Ванс, които вече имат опит с недружелюбна публика на същото място – през март двамата бяха освиркани по време на концерт на Националния симфоничен оркестър, когато опитаха да заемат места на балкона.

Спектакълът на „Клетниците“ в сряда бе белязан и от необичайно отсъствие на голяма част от оригиналния състав. Както съобщи CNN още на 7 май, поне 10 от 12-те актьори са отказали да участват в представлението с Тръмп в публиката, след като им е било дадено право на избор. Много от основните изпълнители и членове на ансамбъла се възползваха от тази възможност като форма на протест.

Причина за недоволството сред артистите стана политиката на президента, който само дни след началото на втория си мандат се самоопредели за председател на Кенеди Център, отстрани по-голямата част от т.нар. „прогресивно“ ръководство и назначи нов управителен съвет с консервативна насоченост. Освен това назначи Ричард Гренел, близък до администрацията му, за временен директор и президент на центъра.

В специално изявление по повод бойкота, Гренел обяви: „Кенеди Център повече няма да финансира нетолерантност. Всеки изпълнител, който не е достатъчно професионален да се представя пред публика от всякакъв политически произход, няма да бъде добре дошъл тук.“ Той допълни още: „Считаме, че трябва открито да покажем кои са тези изпълнители, за да знаят продуцентите кои да не наемат, а публиката – кои спектакли въвеждат политически критерии за зрителите си. Kennedy Center трябва да бъде място, където хора с различни възгледи седят един до друг и се наслаждават на изкуството, без да се питат за кого са гласували.“

Любопитното е, че Доналд Тръмп отдавна е почитател на „Клетниците“. През февруари хорът на американската армия изпълни култовата протестна песен „Do You Hear the People Sing?“ на губернаторския бал в Белия дом. Тази песен, възпяваща бунта срещу потисничеството, той използва още в кампаниите си през 2016 и 2024 г. – факт, който мнозина тълкуват като парадоксален, тъй като текстът възхвалява борбата на хората срещу силните на деня.

След първото използване на песента през 2016 г. продуцентът сър Камерън Макинтош и създателите на мюзикъла изразиха публично неодобрение, че творбата им е използвана за политическа агитация без разрешение. В съвместното им изявление се казва: „Авторите на Les Misérables не са били питани и не са давали съгласие за използване на „Do You Hear the People Sing?“ на митинг на Тръмп в Маями или на който и да е друг политически форум, свързан с този или други кандидати.“

Въпреки това, вече повече от 30 години, песни от „Клетниците“ се превръщат в химн за политически и социални движения по света – както кампаниите на Бил Клинтън и Барак Обама, така и за други каузи, отбелязва сър Макинтош.