Как Брус Уилис е продължил да се снима във филми и след диагнозата?

Холивудската звезда Брус Уилис е продължил да работи по филмови проекти дори след поставянето на диагнозата фронтотемпорална деменция. Това става ясно от новата книга на съпругата му Ема Хеминг Уилис, която ще бъде публикувана през септември, съобщава австралийската медия News.com.au.

По информация на изданието, мемоарите със заглавие The Unexpected Journey ще комбинират личен разказ и практично ръководство за хора, които се грижат за близки с подобни диагнози. В книгата Ема Хеминг Уилис описва как съпругът ѝ е продължил да се снима в продукции като "Наемен убиец" и поредицата Detective Knight, благодарение на редица адаптации на снимачната площадка – ограничаване на репликите и използване на слушалка, чрез която близък приятел му подсказвал текста.

Брус Уилис се оттегли от актьорската професия през 2022 г. след като му беше поставена диагноза афазия – неврологично състояние, при което се нарушават способностите за говор и разбиране. Впоследствие, през февруари 2023 г., семейството му съобщи публично, че състоянието му е прогресирало до фронтотемпорална деменция – рядка форма на заболяването, която засяга речта, поведението и личността.

Въпреки симптомите, които в началото били трудни за разпознаване поради присъщата му бавна реч, Уилис успявал да прикрива напредъка на заболяването. Актьорът сам е споделял в минали интервюта, че именно заради това е развил чувство за хумор и че на снимачната площадка винаги е успявал временно да го преодолее.

След окончателното му оттегляне от публичния живот, Уилис живее извън светлината на прожекторите, заобиколен от близките си – съпругата му Ема, с която са женени от 2009 г., бившата му съпруга Деми Мур, както и трите му дъщери от брака с Мур – Румър (36 г.), Скаут (33 г.) и Талула (31 г.). По думите на семейството, в момента актьорът се намира в напреднал стадий на заболяването и е несловесен, като изисква постоянни грижи.

В публикация в Instagram, Ема Хеминг Уилис обяви, че книгата ѝ The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path ще излезе през септември. По думите ѝ, изданието е създадено с цел да помогне на други хора, изправени пред сходни житейски обстоятелства. Авторката споделя, че книгата е написана, „за да даде подкрепа, прозрение и надежда на всеки, който преминава през непознатото с любов, воля и смелост“.

Брус Уилис остава една от иконите на холивудското кино от последните десетилетия, с участие в поредица от култови филми като "Умирай трудно", "Криминале", "Шесто чувство", "Смъртта ѝ отива" и др.