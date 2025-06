Дуа Липа потвърди годежа си с актьора Калъм Търнър

Дуа Липа официално е сгодена! 29-годишната световноизвестна певица потвърди щастливата новина за връзката си с актьора Калъм Търнър по време на скорошно интервю за британското издание на Vogue.

„Да, сгодени сме. Изключително вълнуващо е“, споделя Дуа Липа по време на вечеря с репортер от списанието. Изпълнителката разкрива, че специалният годежен пръстен е изработен с участието на най-близките ѝ приятелки и сестра ѝ, които са помогнали на Търнър да избере дизайна.

„Влюбена съм в него! Толкова много ме отразява като стил и усещане. Хубаво е да знаеш, че човекът, с когото ще споделиш живота си, те познава до съвършенство“, казва Липа.

Засега двамата се наслаждават на годежа си и не бързат с организацията на сватбата. „Искам първо да завърша турнето си, Калъм също снима, така че просто се наслаждаваме на този момент“, допълва певицата. „Никога не съм била от жените, които мечтаят за сватба или си представят каква булка ще бъдат. А сега изведнъж си мисля: „Какво ли ще облека?“

Dua Lipa has officially confirmed she’s engaged to Callum Turner! 💍✨



Read more: https://t.co/oiUFdl2EEk pic.twitter.com/wQL6xOpUyU