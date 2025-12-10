Новини
След финала на "Ергенът: Любов в рая": Натали и Орлин - все още влюбени и сгодени, Петър и Кристина - май не

10 Декември, 2025 07:15 873 1

Говори се, че Кристина е с Виктор

Любовният вихър в риалити формата „Ергенът: Любов в рая“ донесе неочаквани обрати, силни страсти и драматични моменти, но в центъра на всичко останаха Натали и Орлин – двойката, която доказа, че истинските чувства могат да преодолеят всяко изпитание.

Въпреки появата на трети човек в лицето на Тихомир и напрежението, което той внесе, двамата влюбени не позволиха на съмненията и ревността да ги разделят. Финалът на предаването се превърна в истински празник на любовта, когато Орлин, син на кмета, предложи брак на красивата моделка Натали.

Днес те продължават да са неразделни и сгодени. В „Преди обед“ двойката не скри щастието си и сподели откровено за преживяното. Орлин призна, че изолацията и необичайната атмосфера на риалити формата са ги накарали да реагират по начини, които не биха избрали в реалния живот.

„Когато си откъснат от света, емоциите се засилват и често взимаш решения, които иначе не би обмислил“, сподели той. Натали също коментира, че в подобни предавания е напълно естествено да се търси истинската любов и да се преминава през различни изпитания.

„Това е част от играта – да откриеш кой е човекът до теб, дори когато има конкуренция и напрежение“, категорична бе тя. Историята на Натали и Орлин е доказателство, че когато има искрени чувства, нито интригите, нито външните фактори могат да застанат на пътя на любовта. Двамата са категорични, че са готови да градят бъдещето си заедно, въпреки всички предизвикателства, които животът им поднася.

Петър и Кристина

След финала на "Ергенът: Любов в рая": Натали и Орлин - все още влюбени и сгодени, Петър и Кристина - май не

Една от най-убедителните двойки в последните епизоди на шоуто беше Кристина и Петър. И двамата, макар и много различни един от друг, изглеждаха някак сплотени и в разбирателство. Петър определено успя да разтопи леда в душата на Криси и приключението им в предаването завърши с годеж, пише bgdnes.bg.

Имаше красиви признания между тях, целувки, чу се и "обичам те". Но уви - от няколко седмици насам в онлайн пространството се завъртя слухът, че двамата не са заедно. Говори се, че Кристина е с Виктор. Което автоматично означава, че връзката му с Дениз също е приключила. Тя показа на стори, че гледа финала на шоуто в женска компания, което сякаш е в подкрепа на информацията, че с любовните им отношения е свършено.

Друг любопитен детайл е публикацията на Петър в минутите след края на последния епизод. Той сподели галерия от снимки в Инстаграм с кратко, озадачаващо послание. Което по-скоро подсказва, че е изпитал огорчение след предаването. Ето какво гласи публикацията му:

"Бях на едно особено интересно място. Благодаря за възможността. Най-доброто тепърва предстои. Обичайте навреме. След време. Няма време."


Какво точно се е случило все още не е известно, след като от продукцията не издадоха във финалните кадри как са се развили отношенията в двойките. Вероятно тепърва предстои да разберем.


