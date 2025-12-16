Новини
Решаващи дни за Украйна! САЩ дадоха на Киев няколко дни за бързо решение относно гаранциите за сигурност

Държавният департамент и Пентагонът ще свикат работни групи, вероятно в Маями през уикенда, където военни служители ще изучават внимателно карти, за да решат оставащите териториални въпроси

Решаващи дни за Украйна! САЩ дадоха на Киев няколко дни за бързо решение относно гаранциите за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, аналогични на тези, които тя би получила в рамките на НАТО, но дадоха да се разбере, че споразумението трябва да бъде съгласувано до Коледа, в противен случай условията могат да се влошат, пише американската редакция на Politico.

"В основата на това споразумение са наистина много силни гаранции, подобни на член 5. Тези гаранции няма да действат вечно. Те се обсъждат точно сега, ако бъде постигнато взаимно приемливо споразумение“, заявява високопоставен американски служител.

Отбелязва се, че САЩ очакват Русия да приеме такова споразумение в рамките на окончателното споразумение, както и да позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.

"Смятаме, че в окончателното споразумение Русия ще приеме всички тези условия, които ще позволят на Украйна да стане силна и свободна страна. Русия даде да се разбере, че не е против присъединяването на Украйна към ЕС", коментира втори американски представител.

Според него украинската делегация е била приятно "изненадана“ от готовността на Тръмп да се съгласи на по-твърди гаранции за сигурност и да ги ратифицира в Конгреса, за да останат в сила след края на президентския мандат на Доналд Тръмп.

Американската страна също високо оценява своите европейски колеги, които в продължение на няколко месеца се тревожеха, че екипът на президента на САЩ ще принуди Украйна да се съгласи на неблагоприятни условия.

Един от американските служители коментира, че преговорите са се фокусирали върху много конкретни териториални въпроси. Той добави, че в момента се разработва предложение, което все още не е окончателно съгласувано, за това Русия и Украйна да разделят контрола над АЕЦ "Запорожие“. При това всяка страна ще има достъп до половината от енергията, която произвежда АЕЦ "Запорожие“.

След като Зеленски отговори на предложенията, Уиткоф и Къшнър ще обсъдят този въпрос с Русия. Длъжностното лице отбеляза:

"Много сме доволни от постигнатия напредък, особено по въпроса за териториите“.

Отбелязва се, че по-нататък САЩ ще свикат работни групи, вероятно в Маями през уикенда, където военни служители ще изучават внимателно карти, за да решат оставащите териториални въпроси.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 21 Отговор
    Ама то до няколко дни Зеленски ша превземе Масква!🦍🌈🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #6, #20, #22

    22:00 16.12.2025

  • 2 Гръм и мълнии

    27 2 Отговор
    Как решават без Русия и защо Украйна преговаря със САЩ?

    22:00 16.12.2025

  • 3 Доналд Тръмп офишъл

    20 3 Отговор
    Ето ви гаранцията🖕

    22:00 16.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    13 8 Отговор
    Гаранциите на бай Дончо са като гаранциите за Чехословакия и Полша преди Втората световна война.

    22:01 16.12.2025

  • 5 Факт

    8 2 Отговор
    На снимката не приличат на приятно изненадани!

    22:01 16.12.2025

  • 6 Начело с

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Емили тротинетката

    22:01 16.12.2025

  • 7 От почти 4 години го пиша

    6 23 Отговор
    Понеже е ясно,че от руската армия нищо не става.,то войната започната от Русия ще свърши когато САЩ решат.Путин ще казват само да,да,да. сър.

    Коментиран от #12, #14, #16, #18, #26, #43

    22:01 16.12.2025

  • 8 Блага вест

    7 2 Отговор
    Доволен съм!

    22:02 16.12.2025

  • 9 Сатана Z

    16 3 Отговор
    Уиткоф и Къшнър ,двама строителни предприемачи ще решават геополитически задачи,които в Кремъл отдавна са написани в доктрината за националната безопасност и използването на ядрени оръжия в случай ,че над Русия надвисне реална опасност

    Коментиран от #13, #15

    22:03 16.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    Балдъзата, зетят и шуренайковица на бай Дончо, дават железни гаранции на оглупелия наркоман. Сюжет за малък разказ.

    22:03 16.12.2025

  • 11 Удри с лопатата

    14 5 Отговор
    12 души разиграват цял ЕС.

    22:04 16.12.2025

  • 12 За 4 години така и не се научи да пишеш

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":

    А трябваше първо да се ограмотиш,ама чукча писател,а не читател.

    22:05 16.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Бай Дончо се опитва да умори чиновниците в Кремъл от смях.

    22:05 16.12.2025

  • 14 Така е,прав си,да

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":

    Само,че се молят на Путин да спре войната,а не на Тръмп

    22:05 16.12.2025

  • 15 Сатана

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Над Русия нима опасност от глад.И то голяма.

    Коментиран от #36

    22:06 16.12.2025

  • 16 Брачед

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":

    Стоката добра ми се чини,от Украйна ли е?

    22:06 16.12.2025

  • 17 Новина на часа

    4 10 Отговор
    В превзетият за 16 път Купянск ВСУ избиват ватенки.

    Коментиран от #30

    22:08 16.12.2025

  • 18 Колега,не ме занимавай с глупости

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":

    4 години, и пак не ти дойде акъла

    22:09 16.12.2025

  • 19 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Снимка за спомен преди раздялата:)

    Коментиран от #27, #29

    22:09 16.12.2025

  • 20 Решението за траен мир е само едно...

    19 8 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Бой на агресора до леговището му.

    22:10 16.12.2025

  • 21 Хипотетично

    10 1 Отговор
    Те тия хамерикански гаранции важат само до коледа, за да сключат мирно споразумение за номинаця за нобеловата награда, после с едно изявление в Белия дом ще бъдат оттеглени, пак с мирна цел за предотвратяване на трета световна война между САЩ и руската империя заради някакви дадени гаранции на някяква Украйна.

    22:10 16.12.2025

  • 22 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Сигурно е така, не знам..... Четох до четвъртия абзац където Русия трябва да приеме всички условия,за да може Украйна да стане силна и свободната страна.....И СПРЯХ с четенето.....

    22:13 16.12.2025

  • 23 Мда

    7 1 Отговор
    Стига с тази украйна. Не ви ли писна да пускате едни и същи пропагандни сакски статии?

    22:14 16.12.2025

  • 24 Викинг

    7 1 Отговор
    Покраина яде бой на фронта от Русия, яде бой от САЩ на някакви преговори. Зельо има разкритие отзад.

    22:14 16.12.2025

  • 25 Атина Палада

    7 2 Отговор
    В интервю за "Политико" Тръмп в прав текст нарече тези горе на снимката Г.лУпАцИ!

    Коментиран от #39

    22:14 16.12.2025

  • 26 Това са факти

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":

    И то безспорни.Рудивия имала армия?Има грънци.Да са доволни ако Дончо им подари барем Донбас.

    22:14 16.12.2025

  • 27 Даскал Фратю

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Випуск 2025 🤣

    Коментиран от #45

    22:14 16.12.2025

  • 28 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Който има желание да отстоява своята независимост, би следвало да се съпротивлява според своите възможности , за да си я извоюва. Подаръци никой не прави. Който счита, че преклонена глава сабя не я сече, може прагматично да емигрира на изток или на запад.

    22:17 16.12.2025

  • 29 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Мисля си , че раздяла няма да има , просто ще имат отворен брак....

    Коментиран от #31

    22:19 16.12.2025

  • 30 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Новина на часа":

    Факт.

    22:20 16.12.2025

  • 31 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    Мисля,че си ид.иот.

    Коментиран от #44

    22:21 16.12.2025

  • 32 Поредна боза от Politico

    1 2 Отговор
    Русия никога не е била против ЕС за Украйна, нито против който и да е друг икономически съюз! И с нищо не е променяла мнението си по въпроса
    За какви "гаранции" да давала пише Politico?
    Русия просто още от измислянето на държавата Украйна е - не на НАТО и каквито и да е военни съюзи!!!!
    Така бе вписано и в Конституцията и при създаването и!
    Ако обаче урсулите искат на превърнат ЕС във военен съюз, както се канят, да се сърди Украйна на тях!

    22:23 16.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Америка каза стига!

    2 2 Отговор
    Копейките в несвяст.😁
    Киев за два дня 😄
    А на с през 22 век.

    Коментиран от #38

    22:25 16.12.2025

  • 35 Руският президент Владимир Путин

    2 2 Отговор
    по повод последните терористични нападения. “Бог може и да изпраща терористите, но мой дълг е да му ги върна обратно„

    22:26 16.12.2025

  • 36 Сатана Z

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана":

    Ще ви видим на 1 януари в БГто как ще си лижете юуювете за сол когато ви вземат парите да ги дадат на Укрия.

    22:27 16.12.2025

  • 37 Ко стаа бе руски боклуци?

    2 1 Отговор
    Кога ще превземете тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    22:27 16.12.2025

  • 38 Денацификацията на Укрия

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Америка каза стига!":

    Ще продължи колкото трябва.Никой ме е задавал срокове.

    Коментиран от #40

    22:28 16.12.2025

  • 39 Геро

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Нали си знаеш че мнението на утайка като теб е без значение?

    22:28 16.12.2025

  • 40 Томахоук

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Денацификацията на Укрия":

    Томахоук

    22:29 16.12.2025

  • 41 пешо

    1 2 Отговор
    тия са всички идиоти на снимката

    22:38 16.12.2025

  • 42 Гориил

    3 1 Отговор
    След войната Украйна ще се превърне в безнадеждна, бедна и изостанала страна. Никакви гаранции за сигурност няма да предпазят Бандера от решителните ходове на Москва (ако изобщо има опити за реванш от Брюксел).

    22:45 16.12.2025

  • 43 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":

    Май не помниш,как завършват войните на Европа с Русия.Да ти напомня- с разходка из Париж и из Берлин.Този път навярно до Брюксел.Но само ако радиацията бързо се разсее.

    22:47 16.12.2025

  • 44 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Моля те,не отговаряй от мое име...

    22:58 16.12.2025

  • 45 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Даскал Фратю":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Как ти дойде това на ума:))))

    22:59 16.12.2025

