Решаващи дни за Украйна! САЩ дадоха на Киев няколко дни за бързо решение относно гаранциите за сигурност

САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, аналогични на тези, които тя би получила в рамките на НАТО, но дадоха да се разбере, че споразумението трябва да бъде съгласувано до Коледа, в противен случай условията могат да се влошат, пише американската редакция на Politico.
"В основата на това споразумение са наистина много силни гаранции, подобни на член 5. Тези гаранции няма да действат вечно. Те се обсъждат точно сега, ако бъде постигнато взаимно приемливо споразумение“, заявява високопоставен американски служител.
Отбелязва се, че САЩ очакват Русия да приеме такова споразумение в рамките на окончателното споразумение, както и да позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.
"Смятаме, че в окончателното споразумение Русия ще приеме всички тези условия, които ще позволят на Украйна да стане силна и свободна страна. Русия даде да се разбере, че не е против присъединяването на Украйна към ЕС", коментира втори американски представител.
Според него украинската делегация е била приятно "изненадана“ от готовността на Тръмп да се съгласи на по-твърди гаранции за сигурност и да ги ратифицира в Конгреса, за да останат в сила след края на президентския мандат на Доналд Тръмп.
Американската страна също високо оценява своите европейски колеги, които в продължение на няколко месеца се тревожеха, че екипът на президента на САЩ ще принуди Украйна да се съгласи на неблагоприятни условия.
Един от американските служители коментира, че преговорите са се фокусирали върху много конкретни териториални въпроси. Той добави, че в момента се разработва предложение, което все още не е окончателно съгласувано, за това Русия и Украйна да разделят контрола над АЕЦ "Запорожие“. При това всяка страна ще има достъп до половината от енергията, която произвежда АЕЦ "Запорожие“.
След като Зеленски отговори на предложенията, Уиткоф и Къшнър ще обсъдят този въпрос с Русия. Длъжностното лице отбеляза:
"Много сме доволни от постигнатия напредък, особено по въпроса за териториите“.
Отбелязва се, че по-нататък САЩ ще свикат работни групи, вероятно в Маями през уикенда, където военни служители ще изучават внимателно карти, за да решат оставащите териториални въпроси.
Решаващи дни за Украйна! САЩ дадоха на Киев няколко дни за бързо решение относно гаранциите за сигурност
16 Декември, 2025 21:55 1 305 45
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #6, #20, #22
22:00 16.12.2025
2 Гръм и мълнии
22:00 16.12.2025
3 Доналд Тръмп офишъл
22:00 16.12.2025
4 Данко Харсъзина
22:01 16.12.2025
5 Факт
22:01 16.12.2025
6 Начело с
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Емили тротинетката
22:01 16.12.2025
7 От почти 4 години го пиша
Коментиран от #12, #14, #16, #18, #26, #43
22:01 16.12.2025
8 Блага вест
22:02 16.12.2025
9 Сатана Z
Коментиран от #13, #15
22:03 16.12.2025
10 Данко Харсъзина
22:03 16.12.2025
11 Удри с лопатата
22:04 16.12.2025
12 За 4 години така и не се научи да пишеш
До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":А трябваше първо да се ограмотиш,ама чукча писател,а не читател.
22:05 16.12.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Сатана Z":Бай Дончо се опитва да умори чиновниците в Кремъл от смях.
22:05 16.12.2025
14 Така е,прав си,да
До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":Само,че се молят на Путин да спре войната,а не на Тръмп
22:05 16.12.2025
15 Сатана
До коментар #9 от "Сатана Z":Над Русия нима опасност от глад.И то голяма.
Коментиран от #36
22:06 16.12.2025
16 Брачед
До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":Стоката добра ми се чини,от Украйна ли е?
22:06 16.12.2025
17 Новина на часа
Коментиран от #30
22:08 16.12.2025
18 Колега,не ме занимавай с глупости
До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":4 години, и пак не ти дойде акъла
22:09 16.12.2025
19 Атина Палада
Коментиран от #27, #29
22:09 16.12.2025
20 Решението за траен мир е само едно...
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Бой на агресора до леговището му.
22:10 16.12.2025
21 Хипотетично
22:10 16.12.2025
22 Европеец
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Сигурно е така, не знам..... Четох до четвъртия абзац където Русия трябва да приеме всички условия,за да може Украйна да стане силна и свободната страна.....И СПРЯХ с четенето.....
22:13 16.12.2025
23 Мда
22:14 16.12.2025
24 Викинг
22:14 16.12.2025
25 Атина Палада
Коментиран от #39
22:14 16.12.2025
26 Това са факти
До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":И то безспорни.Рудивия имала армия?Има грънци.Да са доволни ако Дончо им подари барем Донбас.
22:14 16.12.2025
27 Даскал Фратю
До коментар #19 от "Атина Палада":Випуск 2025 🤣
Коментиран от #45
22:14 16.12.2025
28 Хипотетично
22:17 16.12.2025
29 Европеец
До коментар #19 от "Атина Палада":Мисля си , че раздяла няма да има , просто ще имат отворен брак....
Коментиран от #31
22:19 16.12.2025
30 Това е безспорен
До коментар #17 от "Новина на часа":Факт.
22:20 16.12.2025
31 Атина Палада
До коментар #29 от "Европеец":Мисля,че си ид.иот.
Коментиран от #44
22:21 16.12.2025
32 Поредна боза от Politico
За какви "гаранции" да давала пише Politico?
Русия просто още от измислянето на държавата Украйна е - не на НАТО и каквито и да е военни съюзи!!!!
Така бе вписано и в Конституцията и при създаването и!
Ако обаче урсулите искат на превърнат ЕС във военен съюз, както се канят, да се сърди Украйна на тях!
22:23 16.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Америка каза стига!
Киев за два дня 😄
А на с през 22 век.
Коментиран от #38
22:25 16.12.2025
35 Руският президент Владимир Путин
22:26 16.12.2025
36 Сатана Z
До коментар #15 от "Сатана":Ще ви видим на 1 януари в БГто как ще си лижете юуювете за сол когато ви вземат парите да ги дадат на Укрия.
22:27 16.12.2025
37 Ко стаа бе руски боклуци?
22:27 16.12.2025
38 Денацификацията на Укрия
До коментар #34 от "Америка каза стига!":Ще продължи колкото трябва.Никой ме е задавал срокове.
Коментиран от #40
22:28 16.12.2025
39 Геро
До коментар #25 от "Атина Палада":Нали си знаеш че мнението на утайка като теб е без значение?
22:28 16.12.2025
40 Томахоук
До коментар #38 от "Денацификацията на Укрия":Томахоук
22:29 16.12.2025
41 пешо
22:38 16.12.2025
42 Гориил
22:45 16.12.2025
43 Моряка
До коментар #7 от "От почти 4 години го пиша":Май не помниш,как завършват войните на Европа с Русия.Да ти напомня- с разходка из Париж и из Берлин.Този път навярно до Брюксел.Но само ако радиацията бързо се разсее.
22:47 16.12.2025
44 Атина Палада
До коментар #31 от "Атина Палада":Моля те,не отговаряй от мое име...
22:58 16.12.2025
45 Атина Палада
До коментар #27 от "Даскал Фратю":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Как ти дойде това на ума:))))
22:59 16.12.2025