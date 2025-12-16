Решаващи дни за Украйна! САЩ дадоха на Киев няколко дни за бързо решение относно гаранциите за сигурност

САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, аналогични на тези, които тя би получила в рамките на НАТО, но дадоха да се разбере, че споразумението трябва да бъде съгласувано до Коледа, в противен случай условията могат да се влошат, пише американската редакция на Politico.



"В основата на това споразумение са наистина много силни гаранции, подобни на член 5. Тези гаранции няма да действат вечно. Те се обсъждат точно сега, ако бъде постигнато взаимно приемливо споразумение“, заявява високопоставен американски служител.



Отбелязва се, че САЩ очакват Русия да приеме такова споразумение в рамките на окончателното споразумение, както и да позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.



"Смятаме, че в окончателното споразумение Русия ще приеме всички тези условия, които ще позволят на Украйна да стане силна и свободна страна. Русия даде да се разбере, че не е против присъединяването на Украйна към ЕС", коментира втори американски представител.



Според него украинската делегация е била приятно "изненадана“ от готовността на Тръмп да се съгласи на по-твърди гаранции за сигурност и да ги ратифицира в Конгреса, за да останат в сила след края на президентския мандат на Доналд Тръмп.



Американската страна също високо оценява своите европейски колеги, които в продължение на няколко месеца се тревожеха, че екипът на президента на САЩ ще принуди Украйна да се съгласи на неблагоприятни условия.



Един от американските служители коментира, че преговорите са се фокусирали върху много конкретни териториални въпроси. Той добави, че в момента се разработва предложение, което все още не е окончателно съгласувано, за това Русия и Украйна да разделят контрола над АЕЦ "Запорожие“. При това всяка страна ще има достъп до половината от енергията, която произвежда АЕЦ "Запорожие“.



След като Зеленски отговори на предложенията, Уиткоф и Къшнър ще обсъдят този въпрос с Русия. Длъжностното лице отбеляза:



"Много сме доволни от постигнатия напредък, особено по въпроса за териториите“.



Отбелязва се, че по-нататък САЩ ще свикат работни групи, вероятно в Маями през уикенда, където военни служители ще изучават внимателно карти, за да решат оставащите териториални въпроси.

