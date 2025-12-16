Новини
Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните

Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните

16 Декември, 2025 21:30 587 7

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават.

Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Директорът на столичното 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е задържан от полицията тази вечер. Разследването е свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни, научи БНТ от свои източници.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават.

Евтимов заема длъжността от почти две години.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в противоречие на

    0 4 Отговор
    закона директорът е поставил камери единствено в интерес на сигурността на учениците, а не за злоупотреба.

    21:41 16.12.2025

  • 2 Егати

    8 0 Отговор
    И извретеняка! Този е белил бабана на зелени мушмули. За Украйна е, явно...

    Коментиран от #5

    21:42 16.12.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Нашия гледа и с инфрачервени!

    Коментиран от #7

    21:42 16.12.2025

  • 4 ДЖОРДЖЕТА

    0 0 Отговор
    ТО ПЪК
    КАКВО ЛИ ИМА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ПОК.ЗЕТ😀

    21:46 16.12.2025

  • 5 Руски колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Егати":

    Ако беше Пинокио, да се е запалил🍌💥🤣

    21:46 16.12.2025

  • 6 Гечко

    1 0 Отговор
    Уроди мръсни,на кола таквиз!

    21:48 16.12.2025

  • 7 Я му

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Е.М.

    21:50 16.12.2025