Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните

Директорът на столичното 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е задържан от полицията тази вечер. Разследването е свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни, научи БНТ от свои източници.
По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават.
Евтимов заема длъжността от почти две години.
Оценка 4.7 от 3 гласа.
1 в противоречие на
21:41 16.12.2025
2 Егати
Коментиран от #5
21:42 16.12.2025
3 Факт
Коментиран от #7
21:42 16.12.2025
4 ДЖОРДЖЕТА
КАКВО ЛИ ИМА ЗА ГЛЕДАНЕ НА ПОК.ЗЕТ😀
21:46 16.12.2025
5 Руски колхозник
До коментар #2 от "Егати":Ако беше Пинокио, да се е запалил🍌💥🤣
21:46 16.12.2025
6 Гечко
21:48 16.12.2025
7 Я му
До коментар #3 от "Факт":Е.М.
21:50 16.12.2025