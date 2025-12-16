Директор на столично училище е задържан заради скрити камери в тоалетните

Директорът на столичното 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е задържан от полицията тази вечер. Разследването е свързано с поставянето на скрити камери в училищните тоалетни, научи БНТ от свои източници.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия все още продължават.

Евтимов заема длъжността от почти две години.