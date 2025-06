Бионсе остана без панталон на сцената (ВИДЕО)

Бионсе показа как една истинска звезда умее да се справя с неочаквани ситуации на сцената, след като се сблъска с неочаквано предизвикателство по време на концерт в Европа тази седмица.

Докато изпълняваше един от своите хитове, Бионсе бе изненадана от малък гаф –сценичният ѝ панталон внезапно се смъкна, разкривайки повече, отколкото самата тя вероятно е предвиждала. Въпреки неочакваната ситуация, звездата от Тексас не изгуби самообладание. С усмивка и завидно спокойствие, тя бързо реагира, без да прекъсва изпълнението, и продължи да владее сцената с характерната си енергия и харизма.

Екипът на звездата реагира светкавично – за секунди сцената потъна в тъмнина, което позволи на Бионсе дискретно да оправи облеклото си, без да се наруши магията на спектакъла. Видеоклипове от случката вече обикалят социалните мрежи, където феновете не спират да я аплодират за нейната хладнокръвна реакция и безупречен контрол над ситуацията.

🫡 — that was smooth — Beyonce's pants drop on stage, remains unfazed, flows along with the choreo-line — till one of her back-ups fastens them back!

→ someone on that wardrobe line, must have gotten fired —😂#CowboyCarterTourLondon pic.twitter.com/JEkCrME9Uk