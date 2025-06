Дешифрираха скрито библейско послание, издълбано върху скала в Канада

Археолози успяха да дешифрират 255 тайнствени символа, издълбани върху скала в Канада преди повече от 200 години.

Надписът е открит през 2018 г. близо до град Уава, разположен на около 250 километра от най-близкия американски граничен пункт в щата Мичиган, след като паднало дърво разкрива скритите символи. Райън Примроуз, археолог от Центъра за археологическо образование в Онтарио, установява, че знаците представляват известната християнска молитва „Отче наш“, изписана на шведски език.

Според учените символите са нордически руни – древна азбука, използвана в Швеция и други скандинавски държави. Това е изненадваща находка за региона, но изследвания разкриват, че през XIX век британската компания за търговия с кожи „Хъдсън Бей“ е наемала работници от скандинавските страни за работа в своите отдалечени постове в Северна Америка. Предполага се, че някой от тези работници е автор на надписа.

