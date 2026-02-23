Мартина и Любомира от "Ергенът" 4 се появиха в Шри Ланка с новите Ергени (СНИМКА)

Мартина и Любомира от четвъртия сезон на Ергенът отново ще се появят на екран – този път в сезон 5, чиито снимки все още текат в Шри Ланка. Информация за това се появи, след като двете бивши ергенки бяха заснети в компанията на новите Ергени на екзотичната дестинация.
От изтеклите кадри се вижда, че двете познати риалити героини се връщат в шоуто изненадващо и дори са били на среща с двама от настоящите Ергени. Синеоката изкусителка Мартина, чиито симпатии миналата година неуспешно бяха отправени към Мартин Николова - Елвиса, сега ще се бори за сърцето на бизнесмена Крис, докато актрисата Любомира ще насочи вниманието си към Марин. И миналата година тя беше привлечена от по-младия Ерген - Виктор, с когото си тръгнаха заедно след шоуто, но връзката им приключи бързо, след като той реши да влезе в друго риалити.
Предстои да видим кога точно ще се появят двете в ефир, но едва ли ще е скоро, за да може вече да се заформи известна интрига с другите участнички.
Изненадите обаче не спират дотук. В новия сезон ще се появи и четвърти ерген – висок, силен и смел мъж, познат на зрителите от друго риалити предаване. Очаква се неговото влизане да размести сериозно картите и да промени динамиката между участниците. Кой е той остава в тайна.
Според запознати включването на добре познати лица от предишен сезон може да е хитър трик за подсилване на интереса и рейтинга. Медията намеква, че нито ергените, нито момите до този момент са успели да създадат достатъчно силна интрига и именно затова продукцията залага на участнички с вече доказан телевизионен опит.
