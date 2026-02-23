Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мартина и Любомира от "Ергенът" 4 се появиха в Шри Ланка с новите Ергени (СНИМКА)

Мартина и Любомира от "Ергенът" 4 се появиха в Шри Ланка с новите Ергени (СНИМКА)

23 Февруари, 2026

Папарашка снимка запечата среща на старите познайници с Марин и Крис

Мартина и Любомира от "Ергенът" 4 се появиха в Шри Ланка с новите Ергени (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мартина и Любомира от четвъртия сезон на Ергенът отново ще се появят на екран – този път в сезон 5, чиито снимки все още текат в Шри Ланка. Информация за това се появи, след като двете бивши ергенки бяха заснети в компанията на новите Ергени на екзотичната дестинация.

От изтеклите кадри се вижда, че двете познати риалити героини се връщат в шоуто изненадващо и дори са били на среща с двама от настоящите Ергени. Синеоката изкусителка Мартина, чиито симпатии миналата година неуспешно бяха отправени към Мартин Николова - Елвиса, сега ще се бори за сърцето на бизнесмена Крис, докато актрисата Любомира ще насочи вниманието си към Марин. И миналата година тя беше привлечена от по-младия Ерген - Виктор, с когото си тръгнаха заедно след шоуто, но връзката им приключи бързо, след като той реши да влезе в друго риалити.

Мартина и Любомира от "Ергенът" 4 се появиха в Шри Ланка с новите Ергени (СНИМКА)

Предстои да видим кога точно ще се появят двете в ефир, но едва ли ще е скоро, за да може вече да се заформи известна интрига с другите участнички.

Изненадите обаче не спират дотук. В новия сезон ще се появи и четвърти ерген – висок, силен и смел мъж, познат на зрителите от друго риалити предаване. Очаква се неговото влизане да размести сериозно картите и да промени динамиката между участниците. Кой е той остава в тайна.

Според запознати включването на добре познати лица от предишен сезон може да е хитър трик за подсилване на интереса и рейтинга. Медията намеква, че нито ергените, нито момите до този момент са успели да създадат достатъчно силна интрига и именно затова продукцията залага на участнички с вече доказан телевизионен опит.


  • 1 фуклювци

    7 0 Отговор
    голям праз в евтина шри ланка

    Коментиран от #4

    14:34 23.02.2026

  • 2 Въй

    4 0 Отговор
    Разбрахме,разбрахме,четохме го вече вчера.

    14:47 23.02.2026

  • 3 хараре

    5 0 Отговор
    Я,виж ти! "Новите" моми.

    14:48 23.02.2026

  • 4 Че то

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "фуклювци":

    И това не си плащат сами!

    14:56 23.02.2026

  • 5 в кратце

    5 0 Отговор
    Четвъртият ерген – висок, силен и смел мъж,сигурно пак ще е богат бизнесмен,защото момите за строител,охранител или шофьор на такси не баФкат хич. Няма ли дебели пачки с кинти,няма как да е харесван женски.

    Коментиран от #10

    15:00 23.02.2026

  • 6 Цвете

    6 0 Отговор
    ТОЛКОВА ЛИ СЕ СВЪРШИХА КРАСИВИТЕ МОМИЧЕТА, ТА ВКАРВАТ ТЕЗИ " ДЕВИЦИ " ЗА ПОСМЕШИЩЕ.? И ,КАКВА ЩЕ Е ИНТРИГАТА СЪС СТАРИ ФЛЬОРЦИ ? 😉🙃🥴

    15:03 23.02.2026

  • 7 Стига бе

    5 0 Отговор
    Участинци във всички тъпи рейитита до сега... съединявайте се в новия Ергенъ .. Явно банката с "кадри" на бТВ съвсем се скъси.. та връщат стари чанти в новия сезон.

    15:12 23.02.2026

  • 8 газо

    3 0 Отговор
    отгазофустата

    15:17 23.02.2026

  • 9 хляб и зрелища

    2 0 Отговор
    С това, БТВ доказва за пореден път, че правилата, които сами са създали, с лекота нарушават! И целият формат е нагласен и безсмислен! Единствената цел са зрелища, на хора, които нямат с какво полезно да запълват живота си!

    15:33 23.02.2026

  • 10 юнак

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Бате Бойко.....

    15:34 23.02.2026

  • 11 раз

    0 1 Отговор
    Румен Радев трябва да се появи в Шри Ланка с новите ергени.

    15:39 23.02.2026

  • 12 влък

    0 0 Отговор
    Покажете ни момите по бански! Ако обичате!

    15:54 23.02.2026

  • 13 Дика

    1 0 Отговор
    А дано в 18 сезон някой се прежали и ги вземе.

    15:56 23.02.2026

  • 14 ха, ха

    1 0 Отговор
    Е то това им единствения шанс да се отъркат у някой мъж,че явно в реалния живот мъжете им са чук и беж.Тези женчета от такива,,риалити,,мечтаещи за слава не могат да проумеят,че колкото повече обикалят разни предавания толкова повече им намалява шанса да си намерят нормален мъж.И Цър Пър обикаля по ,,събития,,и подкастове но никой не се е затичал да я сваля.Оново интриганче Ана-Мария където точеше лиги по Мартин в сезон 4 гОлЕмата ,,бизнес дама и то подкаст направило да сее клюки и да се подиграва на следващи участници вместо да се скрие,че се е обезобразила с ринопластика,не и стигаха грозните гърди и уста та и носа си направи прасешки.И тя сама.Денис и тя сее жлъч в несполучлив подкаст.Глупави жени със съмнителна слава само самота ще им донесе.

    16:55 23.02.2026

  • 15 бат Данчо

    2 0 Отговор
    Днес времето е хубаво и такива , като тия се появиха по магистралата край Варна...

    17:05 23.02.2026