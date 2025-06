Мумия на 1000 години бе открита случайно при ремонт в столицата на Перу (СНИМКИ+ВИДЕО)

Докато извършвали рутинни изкопни дейности за разширяване на газопреносната мрежа в оживения квартал Карбайо в Лима, Перу, работници от комуналните служби неочаквано попаднаха на изключително археологическо откритие: мумия от прединкския период, датирана на приблизително 1000 години, предават световните агенции.

Откритието, направено на едва 50 сантиметра под земната повърхност, отново подчертава как древната история на Перу се преплита с динамичната съвременност на столицата.

Археологът Хосе Алиага, ръководител на спасителния екип, потвърди, че мумията е открита в типична за епохата поза – в седнало положение, с тяло, увито и покрито с ръчно плетен кош от растителни влакна. Особено впечатляващо е, че по останките все още се забелязва запазена тъмнокафява коса – рядко срещано състояние, което свидетелства за естествена мумификация, подпомогната от сухия климат на тихоокеанското крайбрежие.

An over 1,000-year-old mummy of a woman was unexpectedly found during the installation of gas pipelines in Puente Piedra, Lima, according to a statement released by Peru gas company Calidda pic.twitter.com/wns5qXZhYy