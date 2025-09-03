Зловеща находка: Откриха тялото на изчезнал преди 22 години алпинист на перуанския връх Уаскаран

Вълнуваща и едновременно покъртителна развръзка настъпи в подножието на най-високия връх в Перу – внушителния Уаскаран. След повече от две десетилетия на мъчителна неизвестност, природата най-сетне разкри съдбата на американския алпинист Уилям „Бил“ Стампф, който изчезна през 2002 година, погълнат от лавина по време на изкачване на връх Уаскаран, пише struma.news.
С разтапянето на ледниците тази година, група катерачи попаднаха на ужасяваща, но и удивителна находка – тялото на Бил, съхранено в ледовете така, сякаш времето е спряло. Оборудването му, личните документи и дори сватбеният му пръстен останали непокътнати, свидетелствайки за последните му мигове и силата на природните стихии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:51 03.09.2025
2 Карлос Друсар
09:52 03.09.2025
3 лавината е опасно явление
10:01 03.09.2025
4 Механик
Аз разбирам да е минал през него 50-тоенен валяк, да има черва пръснати по снега ,а а то просто един умрял човек.
Ама нали трябва заглавието да е "ужасващо" щото такива шарани като нас да кълват на клик-бейта.
10:13 03.09.2025
5 Соваж бейби
10:19 03.09.2025