Новини
Любопитно »
Зловеща находка: Откриха тялото на изчезнал преди 22 години алпинист на перуанския връх Уаскаран

Зловеща находка: Откриха тялото на изчезнал преди 22 години алпинист на перуанския връх Уаскаран

3 Септември, 2025 09:41 1 121 5

  • перу-
  • уаскаран-
  • алпинист-
  • изчезнал-
  • ледник-
  • трагедия-
  • бил стампф-
  • планина-
  • находка-
  • семейство-
  • мистерия-
  • разкритие

Американският алпинист Уилям „Бил“ Стампф изчезна през 2002 година, погълнат от лавина по време на дръзко изкачване

Зловеща находка: Откриха тялото на изчезнал преди 22 години алпинист на перуанския връх Уаскаран - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълнуваща и едновременно покъртителна развръзка настъпи в подножието на най-високия връх в Перу – внушителния Уаскаран. След повече от две десетилетия на мъчителна неизвестност, природата най-сетне разкри съдбата на американския алпинист Уилям „Бил“ Стампф, който изчезна през 2002 година, погълнат от лавина по време на изкачване на връх Уаскаран, пише struma.news.

С разтапянето на ледниците тази година, група катерачи попаднаха на ужасяваща, но и удивителна находка – тялото на Бил, съхранено в ледовете така, сякаш времето е спряло. Оборудването му, личните документи и дори сватбеният му пръстен останали непокътнати, свидетелствайки за последните му мигове и силата на природните стихии.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Дано се оправи човека.

    09:51 03.09.2025

  • 2 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Ако са си го били оставили там, е можело роднините да спестят от паметник. Посаждат го прав в леда и готово.

    09:52 03.09.2025

  • 3 лавината е опасно явление

    0 0 Отговор
    много опитните с много изкачвания и постижения са имали много лавини . важна е и спасителна експедиция да има . у нас няма подобен случаи . след 22г никой не са открили на мусала или ботев . а филма Лавината беше малко глуповат . в действителност никога няма от 20 души 20 жертви .

    10:01 03.09.2025

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    И кое му е чак толкова ужасяващото? 70-100 кила замразно месо???
    Аз разбирам да е минал през него 50-тоенен валяк, да има черва пръснати по снега ,а а то просто един умрял човек.
    Ама нали трябва заглавието да е "ужасващо" щото такива шарани като нас да кълват на клик-бейта.

    10:13 03.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Ами кой го е карал да ходи по тези места ?Такива калпазани не мога да ги разбера никога ,ходиш се мотаеш из планини в студ риск за живота или инвалид за цял живот от измръзване за пари понеже ги мързи да си намерят редовна работа .И за каква кауза ,каква е идеята на такова начинание?

    10:19 03.09.2025