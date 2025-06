80-годишният Род Стюарт излиза на сцената за 90-минутно шоу (СНИМКИ)

На 80-годишна възраст, рок легендата сър Род Стюарт демонстрира, че възрастта е просто число, предаде NOVA. В интервю преди предстоящото му участие на фестивала „Гластънбъри“ в събота, музикантът се шегува с физическата си форма, заявявайки: „Знаете ли, че мога да пробягам 100 метра за 19 секунди?“

Стюарт заема престижния „Legends slot“ на главната Пирамидална сцена – място, запазено за емблематични изпълнители. Въпреки честта, певецът не е напълно доволен от термина, използван за описанието на часовия му пояс:

„Просто ми се иска да не го наричат ‘следобеден чай’. Звучи като време за разговори на по цигара, нали?“ – коментира той с усмивка.

След преговори с организаторите, Род е успял да удължи първоначално предложеното му време от 75 на 90 минути. „Обикновено концертите ми са над два часа, така че все пак ще има много песни, които няма да можем да включим. Този път няма да говоря много между песните. Ще изпълня едно парче, ще извикам ‘следващото’ и ще продължа направо към него“, анонсира той.

Изборът на песни със сигурност няма да е лесен. Сър Род разполага с една от най-емблематичните дискографии в историята на рок музиката – от ранните хитове с групата Faces като Stay With Me и Ooh La La, през соловите успехи с песни като Maggie May и Do Ya Think I’m Sexy?, до по-късните балади като Downtown Train и Have I Told You Lately.

Гигантска тоалетна във формата на касетофон, в създаването на която участва и Стюарт, бе представена на фестивала в Гластънбъри, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА, предава БТА.

Тоалетната-касетофон е синя, с леопардов принт, какъвто сър Род Стюарт често носи. 80-годишният рок ветеран ще излезе пред хиляди фенове в неделя, когато ще свири на една от сцените, намираща се в близост до тоалетната.

Изпълнителят на Maggie May каза: „Прекарах живота си, пеейки пред препълнени стадиони и на фестивали, но нищо не ме кара да се чувствам толкова добре, колкото чистата вода и прилична тоалетна. Тези тоалетни може и да не са секси, но променят живота“.

“I’ve spent my life singing to packed arenas and festival crowds, but nothing hits a high note quite like clean water and a decent loo." https://t.co/35uyKYZMcY — Glasgow Times (@Glasgow_Times) June 26, 2025

Докато ползват тоалетната, посетителите на фестивала ще могат да чуят някои от хитовете на Стюарт, включително Da Ya Think I'm Sexy? и Sailing, както и няколко специално записани послания на певеца на тема вода.

Джени Йорк, изпълнителен директор по комуникации и набиране на средства в WaterAid – организацията, изграждаща преносими тоалетни, каза: „Много сме благодарни на Род, че ни помага да споделим невероятната сила на чистата вода с най-фънки тоалетната на фестивала в Гластънбъри“.

„Нашите страхотни доброволци са на място, за да се погрижат тоалетните да блестят, така че посетителите на фестивала да могат да се съсредоточат върху магията, която прави Гластънбъри незабравим“, добави Йорк.

Giant boombox toilet co-designed by Sir Rod Stewart unveiled at Glastonbury.https://t.co/1JaLQvWxRm — STV News (@STVNews) June 26, 2025

Нестопанската организация WaterAid е благотворителен партньор на Гластънбъри от 1994 г. и осигурява водоснабдяването и канализацията на място, като същевременно популяризира работата си по целия свят.

Фестивалът в Гластънбъри започна в сряда. Тази година в него участват британската рок и поп група The 1975, ветеранът Нийл Йънг и неговата група Chrome Hearts, както и американската поп звезда Оливия Родриго.

Изпълнението на Стюарт ще се състои, след като певецът отложи поредица от концерти в САЩ заради заболяване от грип. Стюарт подсказа, че ще посрещне на сцената редица гости по време на своето представление, сред които и бившият му колега от групата Faces Рони Ууд.