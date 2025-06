Майли Сайръс се разходи из Париж по прозрачна рокля (СНИМКИ+ВИДЕО)

Американската певица и актриса Майли Сайръс бе заснета на 19 юни пред хотел в Париж, облечена в прозрачна синя рокля на Jean Paul Gaultier, докато се отправяше към вечерно събитие в града.

Необичайният тоалет включваше сутиен с конична форма, декориран с пера от паун, черно бельо, видимо под прозрачната материя, черни кожени ръкавици и кафяви сандали до коляното с изрязани елементи. Косата ѝ беше стилизирана в обемни къдрици, а гримът — минимален.

32-годишната изпълнителка, известна с ролята си в сериала „Хана Монтана“, сподели снимки от визията си в профила си в Instagram с коментар: „Париж е моето място... Обичам ви всички.“

Появата ѝ предизвика редица реакции в социалните мрежи. Сред коментарите под публикацията бяха изказвания като „Това е една от най-добрите ти визии досега“, „Каква кралица“ и „Ти си легенда“.

Майли Сайръс беше в Париж по повод представянето на новия си визуален албум Something Beautiful, както и на едноименния придружаващ филм, чиято премиера се състоя по-рано този месец на филмовия фестивал в Трайбека. По време на промоционалното турне тя изнесе концерт в рамките на събитието Spotify’s Billions Club Live, организирано в ресторант Maxim’s de Paris, където изпълни песните The Climb и We Can’t Stop. За участието си на сцената Сайръс бе облечена в винтидж минирокля от 1992 г. с пайети в нюанси на синьото, дело на Mugler.

По време на престоя си във френската столица изпълнителката беше заснета и в други отличителни тоалети, включително плетена рокля с леопардов принт и ресни от Valentino, както и черна винтидж рокля на Patrick Kelly с кристали, оформени като Айфеловата кула.

Сайръс също така се включи в концерт на Бионсе от турнето Cowboy Carter в Париж, където двете изпълниха съвместния си сингъл II Most Wanted. Моментът предизвика ентусиазирани реакции в социалните мрежи от фенове, присъствали на събитието.

По-рано през май, в интервю в предаването Jimmy Kimmel Live!, Майли разкри, че по време на снимките на един от видеоклиповете към новия си албум е получила тежка инфекция на коляното, довела до хоспитализация в интензивно отделение. По думите ѝ, лекарят, който я е преглеждал, е бил шокиран от състоянието и изразил това с думите: „Гнусно е“. Тя добави, че е особено обезпокоително да чуеш подобен коментар от хирург, който обикновено работи с трупове и извършва мозъчни операции.