Парис Хилтън купи имението на Марк Уолбърг за 63 млн. долара

Парис Хилтън отново намери уютен пристан – този път в луксозния квартал Бевърли Парк в Лос Анджелис. 44-годишната бизнесдама придоби впечатляващото имение на актьора Марк Уолбърг, след като по-рано тази година изгуби дома си в Малибу при разрушителните горски пожари в Калифорния.

Според The Wall Street Journal, сделката е финализирана на 20 юни, като Хилтън е платила 63 милиона долара за резиденцията, разположена на площ от над 2800 квадратни метра с 12 спални. През февруари 2023 г. Уолбърг и съпругата му Риа Дърам продадоха имението за 55 милиона долара, което се превърна в най-скъпата сделка с жилищен имот в Южна Калифорния за същата година, припомня Los Angeles Times.

В сделката Парис е била представлявана от брат си – Барон Н. Хилтън от агенция Hilton Hilton.

