Новини
Любопитно »
Откриха два трупа в имението на режисьора Роб Райнер - телата вероятно са на кинотвореца и съпругата му ВИДЕО

Откриха два трупа в имението на режисьора Роб Райнер - телата вероятно са на кинотвореца и съпругата му ВИДЕО

15 Декември, 2025 07:55, обновена 15 Декември, 2025 08:39 1 930 1

  • роб райнер-
  • имение-
  • съпруга-
  • трупове

Собственикът на имота доби световна слава с филма си „Когато Хари срещна Сали“

Откриха два трупа в имението на режисьора Роб Райнер - телата вероятно са на кинотвореца и съпругата му ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са били открити мъртви в неделя в имението на режисьора и актьор Роб Райнер, известен с филма „Когато Хари срещна Сали“, в Южна Калифорния. Това съобщиха местната телевизия NBCLA и други медии, цитирани от NOVA.

Пожарната служба на Лос Анджелис съобщи на NBC, че вътре са били открити телата на мъж и жена на възраст около 78 и 68 години. Годините съвпадат с тези на Райнер и съпругата му, но телата още не са идентифицирани.

Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства.

Съседите потвърдиха данните от имотния регистър, според които Райнер и съпругата му живеят в имението в луксозния квартал Брентуд, съобщи Ен Би Си.

Райнер става известен като актьор в ролята на тромавия зет Майкъл „Меатхед“ Стивик в новаторския ситком от 70-те години „All in the Family“, преди да премине към режисура с рок-мокументари „This is Spinal Tap“ през 1984 г.

Райнер режисира романтичната комедия „Когато Хари срещна Сали“ от 1989 г. с участието на Били Кристъл и Мег Райън.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чиста аванта

    1 0 Отговор
    Нацепете ги за камината.

    08:28 15.12.2025