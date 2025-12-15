Откриха два трупа в имението на режисьора Роб Райнер - телата вероятно са на кинотвореца и съпругата му ВИДЕО

Двама души са били открити мъртви в неделя в имението на режисьора и актьор Роб Райнер, известен с филма „Когато Хари срещна Сали“, в Южна Калифорния. Това съобщиха местната телевизия NBCLA и други медии, цитирани от NOVA.

Пожарната служба на Лос Анджелис съобщи на NBC, че вътре са били открити телата на мъж и жена на възраст около 78 и 68 години. Годините съвпадат с тези на Райнер и съпругата му, но телата още не са идентифицирани.

Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства.

Съседите потвърдиха данните от имотния регистър, според които Райнер и съпругата му живеят в имението в луксозния квартал Брентуд, съобщи Ен Би Си.

Райнер става известен като актьор в ролята на тромавия зет Майкъл „Меатхед“ Стивик в новаторския ситком от 70-те години „All in the Family“, преди да премине към режисура с рок-мокументари „This is Spinal Tap“ през 1984 г.

Райнер режисира романтичната комедия „Когато Хари срещна Сали“ от 1989 г. с участието на Били Кристъл и Мег Райън.