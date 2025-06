Род Стюарт проектира тоалетна с формата на касетофон (СНИМКИ)

Гигантска тоалетна във формата на касетофон, в създаването на която участва и музикантът Род Стюарт, бе представена на фестивала в Гластънбъри, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА, предава БТА.

Тоалетната-касетофон е синя, с леопардов принт, какъвто сър Род Стюарт често носи. 80-годишният рок ветеран ще излезе пред хиляди фенове в неделя, когато ще свири на една от сцените, намираща се в близост до тоалетната.

Изпълнителят на Maggie May каза: „Прекарах живота си, пеейки пред препълнени стадиони и на фестивали, но нищо не ме кара да се чувствам толкова добре, колкото чистата вода и прилична тоалетна. Тези тоалетни може и да не са секси, но променят живота“.

“I’ve spent my life singing to packed arenas and festival crowds, but nothing hits a high note quite like clean water and a decent loo." https://t.co/35uyKYZMcY