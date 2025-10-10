Новини
Хванаха мъж и жена да правят секс в тоалетна за инвалиди

Хванаха мъж и жена да правят секс в тоалетна за инвалиди

10 Октомври, 2025 11:16

В Тайланд сексът в обществена тоалетна се наказва с глоба от 5000 батa

Хванаха мъж и жена да правят секс в тоалетна за инвалиди - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова

В Тайланд мъж и жена бяха хванати да правят секс в тоалетна за хора с увреждания на бензиностанция, според The ​​Thaiger.

На 7 октомври потребител на TikTok публикува четири видеоклипа в канала си, заснети на бензиностанция. В първото видео мъжът и жената разговарят близо до вратата, водеща към тоалетната за хора с увреждания. Другите три видеоклипа ги показват как правят секс вътре.

Според The ​​Thaiger, въпреки че вратата на тоалетната е покрита с матово фолио, вътре винаги свети много ярка светлина, за да помогне на хората с увреждания и възрастните. Това позволило на посетителите ясно да виждат какво правят влюбените вътре.

Въпреки че видеоклиповете бяха бързо премахнати заради нарушаване на правилата на платформата, те успяха да станат вирусни. Мненията на потребителите бяха разделени. Някои се присмяха на двойката, докато други поискаха наказание. В Тайланд сексът в обществена тоалетна се наказва с глоба от 5000 бата, но не е известно дали полицията е успяла да открие нарушителите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пълнач

    15 0 Отговор
    Голяма новина. Тука се клатят директно на бензиноколонките.

    11:19 10.10.2025

  • 2 Всички

    8 1 Отговор
    Сме правили секс в тоалетна и баня и понякога са ни хващали. Само веднъж имаше последствия. Жулех мощно една красива лекарка в тоалетната на една болница когато нахлу санитарката ромейка и се разпищя все едно вижда убийство. Дамата се премести от неудобство.

    Коментиран от #9

    11:24 10.10.2025

  • 3 Бан кок

    2 0 Отговор
    Някоя инвалидна пенция не влезе ли да ги набие с бастуня? По принцип, инвалидните тоалетни са по-широко и иматмонтирани дръжки в стените (уточнение за цървулите коментатори с външни вецета).

    11:26 10.10.2025

  • 4 Та им е мястото

    4 0 Отговор
    Правилно са постъпили, трябва да имаш увреждания, за да не намериш по-приемливо място за секс.

    11:31 10.10.2025

  • 5 Георги

    0 0 Отговор
    Вмомента ореждам един негър за Бети кахъра

    11:36 10.10.2025

  • 9 трябвало е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всички":

    да включиш и ромейката, така щеше да стене от удоволствие вместо да пищи

    12:20 10.10.2025

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    Да, новината е шокираща. Точно в Тайланд и точно МЪЖ и ЖЕНА да правят секс е направо разгромяващо имиджа на страната.

    12:32 10.10.2025