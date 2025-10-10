Хванаха мъж и жена да правят секс в тоалетна за инвалиди

В Тайланд мъж и жена бяха хванати да правят секс в тоалетна за хора с увреждания на бензиностанция, според The ​​Thaiger.

На 7 октомври потребител на TikTok публикува четири видеоклипа в канала си, заснети на бензиностанция. В първото видео мъжът и жената разговарят близо до вратата, водеща към тоалетната за хора с увреждания. Другите три видеоклипа ги показват как правят секс вътре.

Според The ​​Thaiger, въпреки че вратата на тоалетната е покрита с матово фолио, вътре винаги свети много ярка светлина, за да помогне на хората с увреждания и възрастните. Това позволило на посетителите ясно да виждат какво правят влюбените вътре.

Въпреки че видеоклиповете бяха бързо премахнати заради нарушаване на правилата на платформата, те успяха да станат вирусни. Мненията на потребителите бяха разделени. Някои се присмяха на двойката, докато други поискаха наказание. В Тайланд сексът в обществена тоалетна се наказва с глоба от 5000 бата, но не е известно дали полицията е успяла да открие нарушителите.