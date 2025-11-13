Невиждано: Чикагото избяга от Арената на "Игри на волята", за да се облекчи (ВИДЕО)

В снощния епизод на „Игри на волята“ се случи нещо, което зрителите никога не бяха виждали, а и най-вероятно никой не очакваше и да види на екран. Битката за оцеляване беше прекъсната по безпрецедентна, но доста комична причина, от един от участниците, а зрители и участници се превиваха от смях, за разлика от Чикагото, който получи... напъни.

Маратонът, комбиниран със сложни пъзели, обещаваше зрелищен дуел, но вместо това се превърна в бягство за оцеляване… от съвсем друг вид. Чикагото, добре известен с любовта си към ол-инклузива в Резиденцията, получи внезапен „удар“ в стомаха от неограничените мезета и бирички.

Докато другите тичаха по трасето, той побягна в противоположна посока — право към храстите. Участниците замръзнаха в пълен шок, преди внезапно да избухнат в истеричен смях. Обяснението на Чикагото след необичайната случка пък ще остане завинаги в историята на "Игри на волята".

Клипът в социалните мрежи от неочаквания момент се превърна в абсолютен хит - вече има над половин милион гледания и стотици коментари и споделяния.

„Получих контракции! Даже имах разкритие!“, пошегува се той с нуждата си от облекчение в разгара на битката. Досега никой участник не се е отказвал или спирал игра, за да превърне близките храсти в тоалетна.

Въпреки прекъсването, битката продължи и Феномените взеха победата благодарение на Дино, Ръждавичка и Траян. Заговорът на Ивайло и Калин изглежда се изпари във въздуха, още повече че продукцията отново обърна правилата.

Ралица обяви, че номиниран ще бъде само един – и, закономерно или не, това се оказа Ивайло.

Днес предстои нов сблъсък между племената, който ще определи кой ще бъде следващият номиниран.