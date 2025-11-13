Новини
Любопитно »
Невиждано: Чикагото избяга от Арената на "Игри на волята", за да се облекчи (ВИДЕО)

13 Ноември, 2025 12:59

„Получих контракции! Даже имах разкритие!“, пошегува се риалити героят след случката

Невиждано: Чикагото избяга от Арената на "Игри на волята", за да се облекчи (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В снощния епизод на „Игри на волята“ се случи нещо, което зрителите никога не бяха виждали, а и най-вероятно никой не очакваше и да види на екран. Битката за оцеляване беше прекъсната по безпрецедентна, но доста комична причина, от един от участниците, а зрители и участници се превиваха от смях, за разлика от Чикагото, който получи... напъни.

Маратонът, комбиниран със сложни пъзели, обещаваше зрелищен дуел, но вместо това се превърна в бягство за оцеляване… от съвсем друг вид. Чикагото, добре известен с любовта си към ол-инклузива в Резиденцията, получи внезапен „удар“ в стомаха от неограничените мезета и бирички.

Докато другите тичаха по трасето, той побягна в противоположна посока — право към храстите. Участниците замръзнаха в пълен шок, преди внезапно да избухнат в истеричен смях. Обяснението на Чикагото след необичайната случка пък ще остане завинаги в историята на "Игри на волята".

Клипът в социалните мрежи от неочаквания момент се превърна в абсолютен хит - вече има над половин милион гледания и стотици коментари и споделяния.

„Получих контракции! Даже имах разкритие!“, пошегува се той с нуждата си от облекчение в разгара на битката. Досега никой участник не се е отказвал или спирал игра, за да превърне близките храсти в тоалетна.

Въпреки прекъсването, битката продължи и Феномените взеха победата благодарение на Дино, Ръждавичка и Траян. Заговорът на Ивайло и Калин изглежда се изпари във въздуха, още повече че продукцията отново обърна правилата.

Ралица обяви, че номиниран ще бъде само един – и, закономерно или не, това се оказа Ивайло.

Днес предстои нов сблъсък между племената, който ще определи кой ще бъде следващият номиниран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Винченцо Андолини

    6 2 Отговор
    Това на снимката дяволчето Фют ли е?

    Коментиран от #3, #7

    13:00 13.11.2025

  • 2 Ринго

    1 0 Отговор
    Къртицата и и Зъба са най- големите! Поставят всички ни на колене! ХАХАХА

    13:29 13.11.2025

  • 3 Всъщност

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Винченцо Андолини":

    Това е много силен участник . А случката си е съвсем човешка .

    13:30 13.11.2025

  • 4 Опааа

    4 2 Отговор
    😆 Шумоооооов! Мисиркоооо! Къв тоя команчи ве? 😆

    13:42 13.11.2025

  • 5 Дика

    3 3 Отговор
    Кой е тоз питекантроп?

    13:50 13.11.2025

  • 6 DW смърди

    4 0 Отговор
    Тотално падение на "медиите".
    Измислят всякакви безсмислени и дебилни предавания, за да дебилизират още повече дебилните "граждани" на България.
    Кой нормален човек би гледал Биг брадър, ферми, Ергени, Игри на воля и други подобни дивотии?
    Какъв е смисъла, каква е ползата?
    Събрали се някакви абсолютно безинтересни и безполезни креатури от кол и въже и правят "шоу".
    Трагедия...

    13:59 13.11.2025

  • 7 Зрелите знаят

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винченцо Андолини":

    Ну Погоди!!!

    14:00 13.11.2025

  • 8 Още нещо

    3 3 Отговор
    Свинската зурла командва Пъпчивата, Простата и Мишока. Страх ги е от Ивайло и треперят мршите.

    14:04 13.11.2025

  • 9 Къде другаде е видяло ромчето

    0 3 Отговор
    толкова храна?

    14:18 13.11.2025