Тръмп обяви 200% мита за френското вино и шампанско

Тръмп обяви 200% мита за френското вино и шампанско

20 Януари, 2026 09:34 1 799 41

Американският президент свързва икономически натиск с участие в „Съвет за мир“

Тръмп обяви 200% мита за френското вино и шампанско - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да въведе 200-процентови мита върху френските вина и шампанско. По думите му подобна мярка би могла да накара френския държавен глава Еманюел Макрон да се включи в предложената от Вашингтон инициатива за разрешаване на глобални конфликти - т.нар. „Съвет за мир“, съобщава The Economic Times, предава News.bg.

В отговор на журналистически въпрос относно нежеланието на Макрон да участва в инициативата, Тръмп заяви: „Той ли го каза? Истината е, че никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си.“

Американският президент допълни, че ще наложи 200% мита върху френските вина и шампанско и изрази увереност, че това ще доведе до присъединяването на Франция, макар и да подчерта, че участието не е задължително.

Междувременно източник, близък до френския президент, посочи, че Париж засега няма намерение да приема поканата за включване в „Съвета за мир“.

По-рано през седмицата стана ясно, че покана за участие е отправена и към руския президент Владимир Путин. Според налична информация Тръмп ще бъде доживотен председател на съвета, като първата му задача ще бъде разглеждането на конфликта в Газа, след което дейността му ще се разшири и към други международни кризи.

Общо 60 държави са поканени да се присъединят към инициативата, но постоянно членство ще бъде предоставяно единствено на страни, които заплатят вноска в размер на 1 милиард долара.


САЩ

Оценка 2.7 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    38 2 Отговор
    Когато ПОЛИТИКАТА стане " просто бизнес" -
    това е резултатът❗

    09:36 20.01.2026

  • 2 Българин

    36 5 Отговор
    Тръмп е кре..н

    09:37 20.01.2026

  • 3 дядото

    36 3 Отговор
    този човек вече не си заслужава коментарите ни

    09:37 20.01.2026

  • 4 БАЦЕ ЕООД

    30 1 Отговор
    Тръмп направо спря войната в Украйна, както Путин ковида.

    09:37 20.01.2026

  • 5 хехе

    37 0 Отговор
    Егати съюзника такова ма .ата на съюзниците си

    09:37 20.01.2026

  • 6 Тия от КГБ-то

    28 11 Отговор
    намериха най-ненормалния в Америка за агент.

    09:37 20.01.2026

  • 7 И кво?

    25 8 Отговор
    Ще си ги пием ние тука в Европата. От мъка, че си я унищажихме сами. Вече всички ни се подиграват на тъпнята, в която се превърнахме...

    09:39 20.01.2026

  • 8 китайски балон

    22 3 Отговор
    Излагш се Дончо, дай направо 2000% 🤣 Съчматаааа... 😅

    09:39 20.01.2026

  • 9 Я пък тоя

    21 3 Отговор
    Тотално откачи!

    09:40 20.01.2026

  • 10 Гориил

    15 6 Отговор
    Само за десет години Русия превърна Крим в гигантска фабрика за качествено вино. Едва миналата година всички френски вина бяха обложени с високи мита.

    09:41 20.01.2026

  • 11 Трол

    26 0 Отговор
    Единствено България не я е страх от митата на г-н Тръмп, защото нищо не изнася за САЩ.

    Коментиран от #25, #30

    09:42 20.01.2026

  • 12 ДОКАТО УМНИТЕ СЕ НАУМУВАТ

    15 7 Отговор
    ЛУДИТЕ СЕ НАЛУДУВАТ.ТОЗИ МИ БЕ АНТИПАТИЧЕН ,НО ДЕЙСТВИЯТА МУ СА ГОТИНИ.ПЛЕСНИЦИ ЗДРАВИ ПО БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЕС ГЛУПЕНДЕРИ.

    09:43 20.01.2026

  • 13 Е тоя вече е тотално изтрещял

    16 6 Отговор
    Да го спират американците,че поразията ще е голяма.

    Коментиран от #37

    09:43 20.01.2026

  • 14 ,,Вина ,

    13 0 Отговор
    Ще изнасяме за САЩ българско вино.

    09:43 20.01.2026

  • 15 Някой

    18 4 Отговор
    200% мита върху американски скоч, електронно оборудване, автомобили и мотори. Реципрочността е хубаво нещо. Да видим дали Макрон има поне шикалки - за топки е ясно, че няма.

    Коментиран от #17

    09:43 20.01.2026

  • 16 Красавчик

    12 1 Отговор
    Ако Тръмп беше агент Краснов, трудно би успял да свърши толкова работа и с такъв замах, даже КГБ би се посвенило, да действа толкова откровено.

    Коментиран от #21, #23

    09:45 20.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Аз пия шотландско.

    09:45 20.01.2026

  • 18 456

    9 0 Отговор
    Аз ако съм ,спирам износа на вино или шампанско за ФАЩ и ако искат хамериканците от тях ,да идват да си ги купуват от Франция. Магазини ,винарни бол. А как ще си го прекарват и колко ще плащат - това не ме интересува

    09:46 20.01.2026

  • 19 стоян георгиев

    3 6 Отговор
    Давос ще влезе в историята. Предстоят интересни събития. Ще станем свидетели на края на една епоха и краха на хилядолетна цивилизация.

    09:47 20.01.2026

  • 20 Кака Пена

    12 2 Отговор
    Как не се намери някой, да го освободи от мъките този човек......??

    09:48 20.01.2026

  • 21 Грешиш

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Красавчик":

    Народът от векове има поговорка: луд умора няма.

    Коментиран от #31

    09:50 20.01.2026

  • 22 Мишел

    11 0 Отговор
    Митата, които Тръмп налага, се плащат 4% от фирмите производители и 96% от потребителите на обмитените продукти- из анализ на Блоомберг.

    09:50 20.01.2026

  • 23 Бе не,

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Красавчик":

    Тоя е преродилият се Горби. Сега ще закопа и Запада.

    09:51 20.01.2026

  • 24 Евала Дончо

    5 6 Отговор
    Ашколсун Краснов. Бой по урсулите фашистки...

    09:51 20.01.2026

  • 25 китайски балон

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Точно България е най-корава не й пука за мита, а ако БайДончо иска да отвлече и диктатора Борисов даже хората, ще му помагат, че и Пеевски бонус, ще му дадат😉

    09:53 20.01.2026

  • 26 Вив ла Франс

    4 1 Отговор
    Явно ваните ще ги пълним с вино и шампанско. Ще има и за помощ за Украйна. Преди щурм украинските войници ще пият по 2 бутилки френски допинг...

    09:55 20.01.2026

  • 27 Гост

    8 1 Отговор
    Когато вратите към новия континент се затворят, тогава ще се сетим кой е на нашия континент и на кой винаги е можело да разчита Европа.

    09:55 20.01.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 5 Отговор
    От час на час по хубави новини Давай Дони Европа ти дължи много пари

    Коментиран от #32

    09:57 20.01.2026

  • 29 Хеми значи бензин

    4 5 Отговор
    Хак им е на тъпите франсета. Рядко тъ п народ са.

    10:03 20.01.2026

  • 30 бай Ставри

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Ааа не е вярно ! От време на време им изнасяме Киро или някой и друг тиквеник. Не, че не ни ги внесоха те, като полу фабрикат.

    10:03 20.01.2026

  • 31 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #21 от "Грешиш":

    Доналд сделкаджията е празноглав самохвалко. Смята, че всичко в света зависи от него, но не разполага с ресурси това да се осъществи.

    10:04 20.01.2026

  • 32 Вив ла Франс

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    е достоен наследник на американските войници от ВСВ, когато френските девойки са нямали време да си вдигнат гащите. Ген. Де Гол е бил бесен от тази "вежливост" ...

    Коментиран от #34

    10:04 20.01.2026

  • 33 Ха сега

    1 4 Отговор
    да видим макарончо какъв ще го извади?

    10:09 20.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кой ще му се върже

    8 1 Отговор
    на този хвалипръцко на глупостите?
    Да му вършиш работата, да си плащаш, че и накря той да си запише активи.
    На него каква ще му е ролята освен да гледа и да взема пари и да продава акъли?
    Както върви ще настрои целия свят против него и тогава ще пробва земната гравитация миротвореца.

    10:10 20.01.2026

  • 36 Икономист

    3 0 Отговор
    Да ги дават вината и шампанските насам на по тънки цени ,нали сме приятели ,а и вече сме в Клуба на Богатите 😂😂😂 !

    10:14 20.01.2026

  • 37 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Е тоя вече е тотално изтрещял":

    А защо американците трябва да мислят за европейците, че да сменят Тръмп? Все пак митата се налагат на Европа (Франция).

    10:19 20.01.2026

  • 38 Шампанско и сълзи

    1 1 Отговор
    .... много ще боли, ЕС ще ридае, Бай Дончо ще я обладае.....

    10:20 20.01.2026

  • 39 Тръмпакът

    0 1 Отговор
    днес е измислил нови тръмпотии.
    Остава само да сложи белег на челата на хората, които не могат да търгуват.

    10:20 20.01.2026

  • 40 Факти

    1 1 Отговор
    Франция ще отговори с 300% върху американското уиски и с приходите ще субсидира износителите на вино. Тръмп е смешен.

    10:24 20.01.2026

  • 41 Надявам се вече

    0 1 Отговор
    розовите да са стоплили кой им е враг и кой свой, както и да спрат с истеричните крясъци.
    А Путин дори и да иска, не може да им нанесе толкова вреда.
    Нека де се видят сега колко струват.

    10:26 20.01.2026