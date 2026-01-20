Тръмп обяви 200% мита за френското вино и шампанско

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да въведе 200-процентови мита върху френските вина и шампанско. По думите му подобна мярка би могла да накара френския държавен глава Еманюел Макрон да се включи в предложената от Вашингтон инициатива за разрешаване на глобални конфликти - т.нар. „Съвет за мир“, съобщава The Economic Times, предава News.bg.
В отговор на журналистически въпрос относно нежеланието на Макрон да участва в инициативата, Тръмп заяви: „Той ли го каза? Истината е, че никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си.“
Американският президент допълни, че ще наложи 200% мита върху френските вина и шампанско и изрази увереност, че това ще доведе до присъединяването на Франция, макар и да подчерта, че участието не е задължително.
Междувременно източник, близък до френския президент, посочи, че Париж засега няма намерение да приема поканата за включване в „Съвета за мир“.
По-рано през седмицата стана ясно, че покана за участие е отправена и към руския президент Владимир Путин. Според налична информация Тръмп ще бъде доживотен председател на съвета, като първата му задача ще бъде разглеждането на конфликта в Газа, след което дейността му ще се разшири и към други международни кризи.
Общо 60 държави са поканени да се присъединят към инициативата, но постоянно членство ще бъде предоставяно единствено на страни, които заплатят вноска в размер на 1 милиард долара.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
това е резултатът❗
09:36 20.01.2026
2 Българин
09:37 20.01.2026
3 дядото
09:37 20.01.2026
4 БАЦЕ ЕООД
09:37 20.01.2026
5 хехе
09:37 20.01.2026
6 Тия от КГБ-то
09:37 20.01.2026
7 И кво?
09:39 20.01.2026
8 китайски балон
09:39 20.01.2026
9 Я пък тоя
09:40 20.01.2026
10 Гориил
09:41 20.01.2026
11 Трол
Коментиран от #25, #30
09:42 20.01.2026
12 ДОКАТО УМНИТЕ СЕ НАУМУВАТ
09:43 20.01.2026
13 Е тоя вече е тотално изтрещял
Коментиран от #37
09:43 20.01.2026
14 ,,Вина ,
09:43 20.01.2026
15 Някой
Коментиран от #17
09:43 20.01.2026
16 Красавчик
Коментиран от #21, #23
09:45 20.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Някой":Аз пия шотландско.
09:45 20.01.2026
18 456
09:46 20.01.2026
19 стоян георгиев
09:47 20.01.2026
20 Кака Пена
09:48 20.01.2026
21 Грешиш
До коментар #16 от "Красавчик":Народът от векове има поговорка: луд умора няма.
Коментиран от #31
09:50 20.01.2026
22 Мишел
09:50 20.01.2026
23 Бе не,
До коментар #16 от "Красавчик":Тоя е преродилият се Горби. Сега ще закопа и Запада.
09:51 20.01.2026
24 Евала Дончо
09:51 20.01.2026
25 китайски балон
До коментар #11 от "Трол":Точно България е най-корава не й пука за мита, а ако БайДончо иска да отвлече и диктатора Борисов даже хората, ще му помагат, че и Пеевски бонус, ще му дадат😉
09:53 20.01.2026
26 Вив ла Франс
09:55 20.01.2026
27 Гост
09:55 20.01.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #32
09:57 20.01.2026
29 Хеми значи бензин
10:03 20.01.2026
30 бай Ставри
До коментар #11 от "Трол":Ааа не е вярно ! От време на време им изнасяме Киро или някой и друг тиквеник. Не, че не ни ги внесоха те, като полу фабрикат.
10:03 20.01.2026
31 Мишел
До коментар #21 от "Грешиш":Доналд сделкаджията е празноглав самохвалко. Смята, че всичко в света зависи от него, но не разполага с ресурси това да се осъществи.
10:04 20.01.2026
32 Вив ла Франс
До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":е достоен наследник на американските войници от ВСВ, когато френските девойки са нямали време да си вдигнат гащите. Ген. Де Гол е бил бесен от тази "вежливост" ...
Коментиран от #34
10:04 20.01.2026
33 Ха сега
10:09 20.01.2026
35 Кой ще му се върже
Да му вършиш работата, да си плащаш, че и накря той да си запише активи.
На него каква ще му е ролята освен да гледа и да взема пари и да продава акъли?
Както върви ще настрои целия свят против него и тогава ще пробва земната гравитация миротвореца.
10:10 20.01.2026
36 Икономист
10:14 20.01.2026
37 Учуден
До коментар #13 от "Е тоя вече е тотално изтрещял":А защо американците трябва да мислят за европейците, че да сменят Тръмп? Все пак митата се налагат на Европа (Франция).
10:19 20.01.2026
38 Шампанско и сълзи
10:20 20.01.2026
39 Тръмпакът
Остава само да сложи белег на челата на хората, които не могат да търгуват.
10:20 20.01.2026
40 Факти
10:24 20.01.2026
41 Надявам се вече
А Путин дори и да иска, не може да им нанесе толкова вреда.
Нека де се видят сега колко струват.
10:26 20.01.2026