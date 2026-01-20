Тръмп обяви 200% мита за френското вино и шампанско

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви намерението си да въведе 200-процентови мита върху френските вина и шампанско. По думите му подобна мярка би могла да накара френския държавен глава Еманюел Макрон да се включи в предложената от Вашингтон инициатива за разрешаване на глобални конфликти - т.нар. „Съвет за мир“, съобщава The Economic Times, предава News.bg.

В отговор на журналистически въпрос относно нежеланието на Макрон да участва в инициативата, Тръмп заяви: „Той ли го каза? Истината е, че никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си.“

Американският президент допълни, че ще наложи 200% мита върху френските вина и шампанско и изрази увереност, че това ще доведе до присъединяването на Франция, макар и да подчерта, че участието не е задължително.

Междувременно източник, близък до френския президент, посочи, че Париж засега няма намерение да приема поканата за включване в „Съвета за мир“.

По-рано през седмицата стана ясно, че покана за участие е отправена и към руския президент Владимир Путин. Според налична информация Тръмп ще бъде доживотен председател на съвета, като първата му задача ще бъде разглеждането на конфликта в Газа, след което дейността му ще се разшири и към други международни кризи.

Общо 60 държави са поканени да се присъединят към инициативата, но постоянно членство ще бъде предоставяно единствено на страни, които заплатят вноска в размер на 1 милиард долара.