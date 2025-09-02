Новини
Жена роди в тоалетната на каравана насред пустинята, без да знае, че е бременна (ВИДЕО)

2 Септември, 2025 09:40 798 16

Куриозният случай е от известния музикален фестивал Burning Man, който се провежда ежегодно в пустинята в Невада

Жена роди в тоалетната на каравана насред пустинята, без да знае, че е бременна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена, която не знаела, че е бременна, родила на фестивала Burning Man в Съединените щати, съобщи NBC News.

На 27 август Кайла Томпсън прекарала нощта със съпруга си в каравана на територията на известния музикален фестивал Burning Man, който се провежда ежегодно в пустинята в Невада. Изведнъж тя почувства силна болка в долната част на корема. Няколко часа по-късно неочаквано родила здрава дъщеря с тегло 1,6 килограма в тоалетната на караваната.

Съпругът на Кайла веднага хукнал за помощ след раждането. Той успял бързо да намери акушерка, педиатър и гинеколог сред участниците във фестивала, които оказали помощ на майката и новороденото. Медици от Burning Man отвели майката и детето в медицинския център на фестивала, след което били транспортирани до болница в Рино. Поради ограниченото място в хеликоптера, новороденото било доставено по въздух, а Кайла била превозена в отделна кола.

Томпсън сподели, че не е планирала бебето и не е имала представа, че е бременна, защото не е имала симптоми или видими признаци. „Дори медицинските сестри в болницата казваха: „Изобщо не изглеждаш бременна“, каза тя.


  • 1 !не!

    6 0 Отговор
    Тая е самата интелигентност!

    Коментиран от #16

    09:42 02.09.2025

  • 2 Кит

    4 0 Отговор
    А ако не е изветряла от белото преди раждането, може би не е знаела и че е в пустинята? Че има съпруг и каравана?
    Въпросите се трупат, нека сега чуем астролозите по темата!
    Маг Фидан има тежката дума 😂😂😂

    09:44 02.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Бай

    2 1 Отговор
    Новият спасител се роди!
    Ликувайте и сплитайте венци!
    Или е Антихрист?!
    Отворете се, о врати на Ада!

    09:47 02.09.2025

  • 5 Пълни

    7 1 Отговор
    Глупости същите като "загубения" gps сигнал на Урсула!

    09:47 02.09.2025

  • 6 шаа

    2 4 Отговор
    при някои габарити бремеността не се усеща и не се вижда

    09:48 02.09.2025

  • 7 Анджо

    4 0 Отговор
    Сега мъжът трябва да гледа дали бебето ще прилича на него. Излиза, че на нея ще е много удобно ,че не знае че е бременна.🥺

    09:52 02.09.2025

  • 8 Интересно ,

    4 0 Отговор
    Сигурно и не помни , че си го е слагала ...🤭😁

    09:53 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Значи

    4 0 Отговор
    Това е новата дева Мария...

    10:02 02.09.2025

  • 12 Пич

    4 0 Отговор
    Това че жена може да роди в тоалетна го вярвам , но това че жена не разбира че е бременна докато не роди , не го вярвам !

    10:25 02.09.2025

  • 13 сссссс

    2 0 Отговор
    120 килограмовата крава не е разбрала поради наличието на тонове мазнини, ок, но как пък не се е запитала защо няма цикъл. а и това бебе да не мръдне????? Невъзможно. Остава да каже, че и секкс не е правила. Предполагам сега трескаво си припомня кой може да е бащата, защото надали е мъжа й.

    Коментиран от #14

    10:25 02.09.2025

  • 14 Брачед,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "сссссс":

    Що си мислиш , че всички имаме 120 килограмови жени , като твоята ?🤭

    10:40 02.09.2025

  • 15 Жордж

    0 0 Отговор
    Направете си сметка колко дебела е била тази. Уникална дебелоча.

    10:44 02.09.2025

  • 16 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "!не!":

    Te там предимно са точно толкова или малко по-малко интелигентни. Някава биомаса без мнение, познания...
    Просто съществуват.

    10:51 02.09.2025