Жена роди в тоалетната на каравана насред пустинята, без да знае, че е бременна (ВИДЕО)

Жена, която не знаела, че е бременна, родила на фестивала Burning Man в Съединените щати, съобщи NBC News.
На 27 август Кайла Томпсън прекарала нощта със съпруга си в каравана на територията на известния музикален фестивал Burning Man, който се провежда ежегодно в пустинята в Невада. Изведнъж тя почувства силна болка в долната част на корема. Няколко часа по-късно неочаквано родила здрава дъщеря с тегло 1,6 килограма в тоалетната на караваната.
Съпругът на Кайла веднага хукнал за помощ след раждането. Той успял бързо да намери акушерка, педиатър и гинеколог сред участниците във фестивала, които оказали помощ на майката и новороденото. Медици от Burning Man отвели майката и детето в медицинския център на фестивала, след което били транспортирани до болница в Рино. Поради ограниченото място в хеликоптера, новороденото било доставено по въздух, а Кайла била превозена в отделна кола.
Томпсън сподели, че не е планирала бебето и не е имала представа, че е бременна, защото не е имала симптоми или видими признаци. „Дори медицинските сестри в болницата казваха: „Изобщо не изглеждаш бременна“, каза тя.
1 !не!
Коментиран от #16
09:42 02.09.2025
2 Кит
Въпросите се трупат, нека сега чуем астролозите по темата!
Маг Фидан има тежката дума 😂😂😂
09:44 02.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бай Бай
Ликувайте и сплитайте венци!
Или е Антихрист?!
Отворете се, о врати на Ада!
09:47 02.09.2025
5 Пълни
09:47 02.09.2025
6 шаа
09:48 02.09.2025
7 Анджо
09:52 02.09.2025
8 Интересно ,
09:53 02.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Значи
10:02 02.09.2025
12 Пич
10:25 02.09.2025
13 сссссс
Коментиран от #14
10:25 02.09.2025
14 Брачед,
До коментар #13 от "сссссс":Що си мислиш , че всички имаме 120 килограмови жени , като твоята ?🤭
10:40 02.09.2025
15 Жордж
10:44 02.09.2025
16 Механик
До коментар #1 от "!не!":Te там предимно са точно толкова или малко по-малко интелигентни. Някава биомаса без мнение, познания...
Просто съществуват.
10:51 02.09.2025