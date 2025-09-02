Жена роди в тоалетната на каравана насред пустинята, без да знае, че е бременна (ВИДЕО)

Жена, която не знаела, че е бременна, родила на фестивала Burning Man в Съединените щати, съобщи NBC News.

На 27 август Кайла Томпсън прекарала нощта със съпруга си в каравана на територията на известния музикален фестивал Burning Man, който се провежда ежегодно в пустинята в Невада. Изведнъж тя почувства силна болка в долната част на корема. Няколко часа по-късно неочаквано родила здрава дъщеря с тегло 1,6 килограма в тоалетната на караваната.

Съпругът на Кайла веднага хукнал за помощ след раждането. Той успял бързо да намери акушерка, педиатър и гинеколог сред участниците във фестивала, които оказали помощ на майката и новороденото. Медици от Burning Man отвели майката и детето в медицинския център на фестивала, след което били транспортирани до болница в Рино. Поради ограниченото място в хеликоптера, новороденото било доставено по въздух, а Кайла била превозена в отделна кола.

Томпсън сподели, че не е планирала бебето и не е имала представа, че е бременна, защото не е имала симптоми или видими признаци. „Дори медицинските сестри в болницата казваха: „Изобщо не изглеждаш бременна“, каза тя.