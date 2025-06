Джеси Джей се излекува от рака

Джеси Джей, известната британска певица и автор на хитовете „Do It Like a Dude“ и „Price Tag“, сподели радостната новина, че е преборила рака. 37-годишната звезда, чието истинско име е Джесика Корниш, публикува емоционална актуализация в Instagram Story в четвъртък, където написа: „Ракът вече го няма.“

Певицата разказа, че мастектомията и последвалата реконструктивна операция са преминали успешно, добавяйки с чувство за хумор: „Зърното ми е там, където винаги е било.“

В началото на юни Корниш сподели с последователите си, че през април ѝ е поставена диагноза ранен стадий на рак на гърдата. Тогава тя обяви, че ще излезе на сцената само веднъж – на фестивала Capital Summertime Ball на 15 юни – преди да се подложи на лечение, припомня Independent.

Jessie J Says Her Cancer Is 'All Gone' After Undergoing Surgery https://t.co/QfWeiCB2dY