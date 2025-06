Силна буря провали първото сватбено парти на Джеф Безос и Лорън Санчес

Дори най-влиятелните хора не могат да командват времето – това доказа първата вечер от сватбения уикенд на Джеф Безос и Лорън Санчес, която бе прекъсната от силна гръмотевична буря във Венеция, Италия.

Звездното тържество в четвъртък вечер събра елита на световния шоубизнес, но бурята изненада всички гости и сложи неочакван край на официалното “welcome” парти.

Лорън Санчес бе забелязана да бяга към водното си такси от църквата Madonna dell’Orto, докато служители държаха чадъри над нея, за да я предпазят от дъжда. Сред бляскавите гости, които също се опитваха да избегнат пороя, бяха Ким и Клои Кардашиян. Моментално след тях тръгнаха и Крис, Кендъл и Кайли Дженър. Кайли дори сподели в Instagram Stories снимка от мокрото си водно такси.

