На 68 г. бате Енчо най-сетне реши да се ожени

Актьорът Енчо Данаилов – Бате Енчо, известен от легендарното детско предаване "Кой е по-по-най", е сключил брак на 1 май, няколко месеца преди да отпразнува 68-ия си рожден ден. Той и партньорката му Лилия Мострова са заедно от 35 години, отгледали са три дъщери и две внучета, но чак сега решават да подпечатат отношенията си официално, пише Шоу Блиц.

"Предложих ѝ, защото 35 години ме търпя такъв, какъвто съм. Това друга жена не би го направила – пере ме, глади, готви, работи, роди ми деца, винаги държи да съм добре. Как да не се оженя за нея?!", споделя Бате Енчо, който празнува рожден ден на 20 октомври.

Романтичното предложение дошло на 14 февруари – Свети Валентин – по време на пътуване до Малта с децата от школата на Бате Енчо. В първия свободен момент той завел Лили на мост в Сейнт Джулиън, украсен от двете страни с думата "любов". Там, изненадващо, Енчо паднал на коляно, поднесъл кутийка с пръстен и поискал ръката ѝ, пише "Минаха години".

Сватбата се състояла на 1 май. Кумове били Къци Вапцаров и съпругата му. Освен семейни приятели, Къци има и специално място в кариерата на актьора.

"Къци Вапцаров е човекът, който направи Енчо Данаилов Бате Енчо", казва с признателност актьорът. Двамата се запознават още в ученическите си години – Къци е в 10 клас, а Енчо е първокурсник в НАТФИЗ.

Защо чак сега двамата решават да се оженят? Според тях – по никаква конкретна причина. Просто все го отлагали. Лили дори се е шегувала, че двамата са "основоположници на безбрачието в България", защото не били женени още от времето, когато това не било модерно. През всичките 35 години двамата се убедили, че са създадени един за друг и винаги са се подкрепяли.

Любовта им пламва след като, след дипломирането си, двамата постъпват в Кукления театър в Пловдив. Имат по една дъщеря от предишни бракове и една обща: Ева Данаилова – актриса и режисьор, позната от филма "Вина", Ваяна Данаилова – PR специалист и мениджър събития и Дорис Капон – криейтив дизайнер, работи по изложби и живее в Пловдив. Именно от Дорис двамата имат две внучета, като по-голямото не крие гордостта си, че дядо му е Бате Енчо.