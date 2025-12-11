Новини
Любопитно »
След "Ергенът: Любов в рая": Калоян зарязал Габи Бланко заради друга жена

11 Декември, 2025 17:31 672 9

  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • калоян-
  • габи бланко-
  • габриела-
  • край-
  • раздяла-
  • връзка

От скоро се говори, че той е залюбил бившата "ергенка" Маги Томова от "Ергенът 3"

След "Ергенът: Любов в рая": Калоян зарязал Габи Бланко заради друга жена - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-коментираните двойки от "Ергенът: Любов в рая" – Габриела и Калоян – официално се разпадна, а причината се оказа далеч по-скандална, отколкото зрителите предполагаха.

В студиото на "Преди обед" двамата разкриха болезнени подробности за раздялата си, а между тях прехвърчаха обвинения, обиди и неизказани истини, които поставят под съмнение цялата им телевизионна романтика.

Калоян призна, че още на финала е бил на ръба дали да подари роза или пръстен: "Пръстенът е веднъж в живота и не исках да избързвам."

Габриела твърди, че нито е чакала предложение, нито е настоявала за него, но жестът на Калоян тогава ѝ показал, че „има сериозни намерения“, пише Шоу Блиц.

В ефира на bTV двамата определиха връзката си като „нестандартна“, но истинските проблеми започнали, след като Калоян се върнал от сватбата на брат си. Габриела разказва, че именно тогава той се дистанцирал и започнал да се държи различно.

Същинският шок за нея дошъл, когато разбрала, че той е познавал участничката Кристина още преди риалитито. В ефир Габриела го атакува директно: "Ти замалко да разделиш Киара и Краси. Ти доказа, че можеш да лъжеш."

Калоян не отрече, а направи признание, което промени целия контекст на раздялата: "На сватбата на брат ми се запознах с друга жена. След като се върнах, започнаха скандалите. След предаването имах чувства към другата жена и се видях с нея."

Габриела разкри още, че само три дни след прибирането им в България той ѝ признал, че е влюбен в тази нова жена — след като преди това я уверявал, че я обича.

Припомняме, че само преди седмици започнаха да се разпространяват слуховете, че Калоян е залюбил бившата "ергенка" Маги Томова от "Ергенът 3", която е с 12 години по-голяма от него. Тяхна обща снимка се появи в мрежата от протеста на 1 декември, а от тогава насам те са засичани няколко пъти в обща компания.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

