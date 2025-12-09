Новини
9 Декември, 2025 12:59

  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • дениз хайрула-
  • двойка-
  • връзка-
  • раздяла

Дениз побърза да поясни, макар и завоалирано, че двамата с Виктор отдавна не са заедно

Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се - 1
Снимки: bTV/ Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дениз Хайрула е първата участничка в "Ергенът", която се осмели да проговори за отношенията си със своя избраник след финала на "Ергенът: Любов в рая“. Последният епизод на предаването бе излъчен снощи и 5 двойки се сгодиха, сред които и самата тя – за бизнесмена Виктор Иванов.

Заедно ли са обаче все още? Очаквано – отговорът е Не. Двамата са се разделили известно време след прибирането си в България заради различия в характерите си. За да потвърди раздялата, Дениз публикува коментар от своя последователка: "Отърва се!!! Желая ти много спокойна, голяма любов, която те кара да се чувстваш пълна“.

Бившата еротична моделка одобри коментара и добави, че най-сетне някой я е разбрал. В друго стори пък публикува снимка на булка с думите: "Когато си искала да накараш бившия да ревнува, но осъзнаеш, че си прекалила“. Паралелът е ясен – Дениз е искала да нарани бившия си, влизайки в "Ергенът: Любов в рая“, но приемайки годежния пръстен от Виктор, леко е прекалила.

Двете сторита в Инстаграм профила на Хайрула са достатъчно красноречиви – двамата с бизнесмена Виктор не само вече не са заедно, но и не са в никак добри отношения. Миналата седмица самият Виктор намекна, че Дениз има порно в интернет и това го е отблъснало.

Към момента нито една от двойките финалисти не е коментирала изрично какво се случило след предаването и дали са заедно. Единствено Дениз не се сдържа, за да отхвърли спекулациите.


  • 1 Хахаха

    10 1 Отговор
    От кво се отърва , ма? От поредният, който разбра каква си К. и те изрита? Ще те ползват за едно и също докато станеш неугледна, и после - никой няма да помни нищо за тебе!

    Коментиран от #5, #15

    13:03 09.12.2025

  • 2 Хахаха

    6 1 Отговор
    Изяжда се от вътре,че го изтърва.(Тоест парите му).Ама така е като си го слагате за пари и си мислите ,че ще излъжете някой в един момент само той да ви го слага и да ви хрантути.

    13:05 09.12.2025

  • 3 Ергенът

    6 1 Отговор
    Тя се била отървяла..😂🙈🙈 Виктор се отърва от този биологичен отпадък

    13:05 09.12.2025

  • 4 ганю

    4 1 Отговор
    тъпа ,куха, проста и грозна българска лейка
    не знам дали не пропуснах някои още по подходящ епитет

    Коментиран от #8

    13:06 09.12.2025

  • 5 Естета

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Тя и сега си е НЕугледна… без грим е абсолютно БЕЗлична..

    13:06 09.12.2025

  • 6 Да вметна нещо

    3 0 Отговор
    Виктор и предложи брак,като поиска да му стане жена,а не годеница

    Коментиран от #11

    13:10 09.12.2025

  • 7 Какво са ѝ пожелали

    1 1 Отговор
    Не знаех, че на кестерлия негър с три месеца въздържание, може да се казва Любов.

    13:12 09.12.2025

  • 8 С това име

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ганю":

    Повече ми докарва на делиорманска проскубана кокошка. Аз още българка с името Дениз не съм срещал.

    Коментиран от #13

    13:12 09.12.2025

  • 9 щок

    0 0 Отговор
    Ако Виктор Иванов не е бизнесмен дебелопачков,няма Дедиз Хайрула. А само това-онова.

    13:14 09.12.2025

  • 10 Ергенчето

    2 1 Отговор
    Мен порното не може да ме отблъсне от жена ако я харесвам истински 😂

    Коментиран от #12

    13:14 09.12.2025

  • 11 Да, но

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да вметна нещо":

    После разбра на какъв отпадък е предложил брак.

    Коментиран от #16

    13:16 09.12.2025

  • 12 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ергенчето":

    Да си вземеш тогава, ако не фане от тебе, ще фани от работата.

    13:17 09.12.2025

  • 13 Друго си е

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "С това име":

    Пенка, Гица, Ганка и так далее..

    13:19 09.12.2025

  • 14 стих

    0 0 Отговор
    Хай,рулата на букетите-оттървах се от големите букети с цветя. Тръните на розите ме бодат.От карамфилите ми излизат пъпки.

    13:20 09.12.2025

  • 15 то па щото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    От другите нещо ще се запомни🤣🤣🤣

    13:21 09.12.2025

  • 16 Да вметна нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да, но":

    Това не променя факта, че поиска,да му стане жена...другото са подробности 👍

    13:41 09.12.2025