Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се

Дениз Хайрула е първата участничка в "Ергенът", която се осмели да проговори за отношенията си със своя избраник след финала на "Ергенът: Любов в рая“. Последният епизод на предаването бе излъчен снощи и 5 двойки се сгодиха, сред които и самата тя – за бизнесмена Виктор Иванов.
Заедно ли са обаче все още? Очаквано – отговорът е Не. Двамата са се разделили известно време след прибирането си в България заради различия в характерите си. За да потвърди раздялата, Дениз публикува коментар от своя последователка: "Отърва се!!! Желая ти много спокойна, голяма любов, която те кара да се чувстваш пълна“.
Бившата еротична моделка одобри коментара и добави, че най-сетне някой я е разбрал. В друго стори пък публикува снимка на булка с думите: "Когато си искала да накараш бившия да ревнува, но осъзнаеш, че си прекалила“. Паралелът е ясен – Дениз е искала да нарани бившия си, влизайки в "Ергенът: Любов в рая“, но приемайки годежния пръстен от Виктор, леко е прекалила.
Двете сторита в Инстаграм профила на Хайрула са достатъчно красноречиви – двамата с бизнесмена Виктор не само вече не са заедно, но и не са в никак добри отношения. Миналата седмица самият Виктор намекна, че Дениз има порно в интернет и това го е отблъснало.
Към момента нито една от двойките финалисти не е коментирала изрично какво се случило след предаването и дали са заедно. Единствено Дениз не се сдържа, за да отхвърли спекулациите.
1 Хахаха
Коментиран от #5, #15
13:03 09.12.2025
2 Хахаха
13:05 09.12.2025
3 Ергенът
13:05 09.12.2025
4 ганю
не знам дали не пропуснах някои още по подходящ епитет
Коментиран от #8
13:06 09.12.2025
5 Естета
До коментар #1 от "Хахаха":Тя и сега си е НЕугледна… без грим е абсолютно БЕЗлична..
13:06 09.12.2025
6 Да вметна нещо
Коментиран от #11
13:10 09.12.2025
7 Какво са ѝ пожелали
13:12 09.12.2025
8 С това име
До коментар #4 от "ганю":Повече ми докарва на делиорманска проскубана кокошка. Аз още българка с името Дениз не съм срещал.
Коментиран от #13
13:12 09.12.2025
9 щок
13:14 09.12.2025
10 Ергенчето
Коментиран от #12
13:14 09.12.2025
11 Да, но
До коментар #6 от "Да вметна нещо":После разбра на какъв отпадък е предложил брак.
Коментиран от #16
13:16 09.12.2025
12 Дядо Гъдю
До коментар #10 от "Ергенчето":Да си вземеш тогава, ако не фане от тебе, ще фани от работата.
13:17 09.12.2025
13 Друго си е
До коментар #8 от "С това име":Пенка, Гица, Ганка и так далее..
13:19 09.12.2025
14 стих
13:20 09.12.2025
15 то па щото
До коментар #1 от "Хахаха":От другите нещо ще се запомни🤣🤣🤣
13:21 09.12.2025
16 Да вметна нещо
До коментар #11 от "Да, но":Това не променя факта, че поиска,да му стане жена...другото са подробности 👍
13:41 09.12.2025