Дениз Хайрула с първи думи след "Ергенът: Любов в рая": Отървах се

Дениз Хайрула е първата участничка в "Ергенът", която се осмели да проговори за отношенията си със своя избраник след финала на "Ергенът: Любов в рая“. Последният епизод на предаването бе излъчен снощи и 5 двойки се сгодиха, сред които и самата тя – за бизнесмена Виктор Иванов.

Заедно ли са обаче все още? Очаквано – отговорът е Не. Двамата са се разделили известно време след прибирането си в България заради различия в характерите си. За да потвърди раздялата, Дениз публикува коментар от своя последователка: "Отърва се!!! Желая ти много спокойна, голяма любов, която те кара да се чувстваш пълна“.

Бившата еротична моделка одобри коментара и добави, че най-сетне някой я е разбрал. В друго стори пък публикува снимка на булка с думите: "Когато си искала да накараш бившия да ревнува, но осъзнаеш, че си прекалила“. Паралелът е ясен – Дениз е искала да нарани бившия си, влизайки в "Ергенът: Любов в рая“, но приемайки годежния пръстен от Виктор, леко е прекалила.

Двете сторита в Инстаграм профила на Хайрула са достатъчно красноречиви – двамата с бизнесмена Виктор не само вече не са заедно, но и не са в никак добри отношения. Миналата седмица самият Виктор намекна, че Дениз има порно в интернет и това го е отблъснало.

Към момента нито една от двойките финалисти не е коментирала изрично какво се случило след предаването и дали са заедно. Единствено Дениз не се сдържа, за да отхвърли спекулациите.