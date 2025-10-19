Тейлър Суифт дарява 100 000 долара на 2-годишно дете, което се бори с рядък рак

Тейлър Суифт помогна на фен в нужда. 35-годишната поп звезда направи дарение към родителите на 2-годишното момиченце Лайла, на което беше поставена диагноза рак в четвърти стадий, след като започна да припада едва на 18 месеца, предава Ladyzone.bg.

Майката на Лайла, Кейтлин Смут, споделя историята на дъщеря си в социалните мрежи вече месеци, а семейството събира средства за лечението ѝ чрез платформата GoFundMe от март.

Суифт се включи едва миналата седмица, след като Кейтлин публикува видео в TikTok – наречено „Stand with Lilah“ – в което 2-годишната Лайла нарича певицата „приятелка“, докато гледа нейно видео на таблет.

„Може би е моя вина“, пошегува се Кейтлин в надписа към видеото от 8 октомври, което включваше кадри от бременността ѝ с Лайла, докато присъства на турнето Eras на Суифт.

„Първоначално щяхме да я кръстим Уилоу“, разказа гордата майка, визирайки едноименната песен на Суифт от 2020 г. „Бяхме твърдо решени, но в крайна сметка избрахме Лайла.“

„Слушах Тейлър през цялата си бременност и след това родих мини Суифти. Лайла обича музиката на Тейлър и по време на лечението си винаги е намирала радост в нея“, добавя Кейтлин. „Надявам се Лайла да преодолее диагнозата и един ден да отиде на концерт на Тейлър лично. Знам, че ще ѝ хареса.“

Според страницата на GoFundMe, формата на рак на мозъка на Лайла е изключително рядка и агресивна – миналата година в САЩ са регистрирани само 58 известни случая.

Въпреки че вече е премахната мозъчна маса и Лайла се е възстановила от операцията, лечението ѝ включва три месеца химиотерапия, три месеца лечение със стволови клетки и частична протонна лъчетерапия, което изисква четири седмици в болница и пътувания до детска болница.

След повече от седмица трогателното видео стигна до Суифт и на 17 октомври музикантката направи дарение от 100 000 долара чрез GoFundMe.

„Изпращам най-силната прегръдка на моята приятелка Лайла! С обич, Тейлър“, написа тя под дарението си.

Семейството веднага се зарадва, тъй като дарението им донесе почти 60 000 долара над целта от 100 000 долара.

Във видеоклип, споделен в петък, Кейтлин обясни, че дарението ще им позволи „просто да се съсредоточат върху това да бъдат с тяхното момиче“.

„Това реалност ли е?“, написа тя под видео, в което танцуват на новото парче на Суифт The Fate of Ophelia. „Благодаря ти много, @taylorswift. В шок съм. Това означава толкова много за нас. Можем просто да се съсредоточим върху нашето момиченце и да бъдем заедно като семейство.“

В сладкото видео Лайла благодари на поп звездата и отново я нарича „моя приятелка“.

„Не мога да спра да плача. Направи ни толкова красив подарък“, добавя Кейтлин. „Благодаря ти.“