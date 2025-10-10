Принц Хари и Меган Маркъл получиха престижно признание за благотворителност

Херцозите на Съсекс Меган Маркъл и принц Хари направиха рядка съвместна поява на благотворителна церемония в Ню Йорк, където бяха отличени с наградата „Хуманитаристи на годината“.

Двамата получиха признанието за дейността си чрез фондацията Archewell, която подкрепя инициативи за по-безопасна онлайн среда за семейства и деца. Меган беше изтъкната като „майка, съпруга, предприемач и филантроп“, докато заслугите на Хари включваха работата му в областта на психичното здраве и издаването на автобиографичната му книга "Резервният".

По време на събитието херцогинята изнесе реч, в която говори за децата им — Арчи и Лилибет — и за рисковете, пред които са изправени младите хора в дигиталната епоха. „Нашите деца са на шест и четири години. Засега са твърде малки за социалните мрежи, но знаем, че този ден ще дойде. Като много родители, ние постоянно мислим как да се възползваме от предимствата на технологиите, като същевременно ги предпазим от опасностите им“, каза тя.

Принц Хари се присъедини към съпругата си на сцената, заявявайки: „Това е решаващ момент в нашата обща мисия да защитим децата и да подкрепим семействата в дигиталната ера.“

Изявата на двойката се случи само часове след като принцеса Кейт публикува личен есе, посветено на същата тема — влиянието на технологиите върху децата. Според някои кралски наблюдатели съвпадението на двете инициативи е било възприето като неловко съвпадение, подчертаващо дистанцията между Кеймбридж и Съсекс.

В текста си, публикуван във „Файненшъл Таймс“, Кейт описва „епидемията на отчуждението“, причинена от прекомерната употреба на дигитални устройства, и предупреждава, че времето пред екрана може да навреди на емоционалното развитие на децата. Тя подчертава, че топлите и стабилни човешки взаимоотношения са „най-голямата инвестиция“, която обществото може да направи за здравето и щастието на бъдещите поколения.

„Физически сме присъстващи, но психически отсъстващи, неспособни да се свържем истински с хората пред нас“, пише принцесата. Според нея технологиите, макар да имат своите ползи, често засилват изолацията. Представител на Кенсингтънския дворец заяви, че публикацията отразява „постоянния ангажимент на принцесата към развитието на децата в ранна възраст и стремежа ѝ да преведе научните знания в реална подкрепа за всяко дете“.

Междувременно източници, цитирани от Daily Mail, твърдят, че неотдавнашното участие на Меган Маркъл на Седмицата на модата в Париж е било част от неофициални усилия за затопляне на отношенията с британското кралско семейство. Според близки до семейството източници, пътуването на херцогинята до Европа е била възприета като стъпка към „размразяване“ на напрежението между Съсекс и двореца.

Спекулации за евентуално завръщане на двойката в Обединеното кралство се засилиха това лято, въпреки изявлението на принц Хари в интервю за Би Би Си през май, че „не вижда свят, в който би върнал съпругата и децата си във Великобритания“.

Източници, близки до двойката, твърдят обаче, че ситуацията може да се е променила, като се обсъжда възможност Меган да се върне на Острова преди края на годината. По думите на приятел на семейството, цитатът „тя ще се върне, носейки смирение“ е бил казан с шега, но не изключва реална визита в близко бъдеще.