Емблематична рокля на София Лорен вдъхновила булчинската рокля на Лорън Санчес (СНИМКИ)

На 27 юни Джеф Безос и Лорън Санчес сключиха брак на Сан Джорджо Маджоре във Венеция, Италия, пред гости от световния елит. В петък Лорън Санчес обнови профила си в Instagram, добавяйки фамилията "Bezos" след като официално стана съпруга на основателя на Amazon. Тя публикува първи снимки на сватбената си рокля, като отбеляза датата 27.06.2025 г. и показа визията си и на корицата на списание Vogue.

Роклята, дело на Dolce & Gabbana, беше в стил „русалка“ от дантела, с дълги прозрачни ръкави и висока яка. В интервю за Vogue Санчес заявява, че вдъхновението за роклята ѝ е визията на София Лорен от филма "Houseboat" (1958). Санчес подчертава, че изборът ѝ за по-консервативна визия е различен от стила, който обикновено предпочита, но че този стил я представя най-добре в настоящия момент.

As a devoted fan of both Sophia Loren and Dolce & Gabbana, I’m absolutely thrilled with this beautiful nod to la Dolce Vita



It added a refined touch to the Bezos-Sanchez wedding, recalling that iconic image from the 1958 film Houseboat with Cary Grant and Sophia Loren



