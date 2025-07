Кой ще бъде следващият Джеймс Бонд? Посочиха имената на фаворитите

След месеци на спекулации кой ще наследи емблематичната роля на Джеймс Бонд, изглежда продуцентите вече са стеснили избора си до само три имена. Според информация на Variety, фаворити за ролята са звездата от „Saltburn“ Джейкъб Елорди, Том Холанд – познат като Спайдърмен, и Харис Дикинсън, който наскоро блесна във филма „Babygirl“, пише DailyMail.

Вътрешни източници разкриват, че студиото и продуцентите търсят британски актьор под 30 години за новия 007. Въпреки че Джейкъб Елорди е австралиец, той остава в надпреварата, тъй като през 1969 г. друг негов сънародник – Джордж Лейзънби – вече е влизал в ролята на Бонд в "В тайна служба на Нейно Величество"

На този етап от Amazon отказват официален коментар, а представителите на тримата актьори също не потвърждават информацията.

Days after Amazon announced they had selected a new director for the James Bond franchise, an Australian actor has been touted as a final three candidate to replace Daniel Craig. https://t.co/wlcWzh7JzL