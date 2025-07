Проучване потвърждава: Сиренето причинява кошмари

Оказва се, че млечните продукти могат да повлияят не само на храносмилането, но и на сънищата ни. Ново изследване, публикувано във вторник в списание Frontiers in Psychology, хвърля светлина върху връзката между хранителните навици и лошите сънища

Проучването, което анкетирало над 1000 участници, установява любопитна зависимост: колкото по-силно са изразени симптомите на лактозна непоносимост при хората, толкова по-интензивни и обезпокоителни са кошмарите им. Въпросните симптоми са били оценявани чрез честотата на кошмарите, степента на причинения стрес, въздействието върху ежедневните дейности и продължителността на лошите сънища.

Любопитното е, че именно млечните продукти и сладките са най-често сочени като причина за неприятните сънища. Изследването доразвива темата, засегната в научен труд от 2015 г., който се фокусира върху така нареченото „храново-зависимо сънуване“ — или как определени храни влияят върху сънищата.

„В по-ранното изследване хората постоянно обвиняваха сиренето за лошите си сънища,“ разказва проф. Торе Нилсен, психиатър от Университета в Монреал и съавтор и на двете изследвания. „Сега получихме доста по-добри отговори по темата.“

