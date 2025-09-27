Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Пухкава баница със специална заливка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пухкава баница със специална заливка

27 Септември, 2025 10:05 415 1

  • баница-
  • заливка-
  • кори-
  • сирене-
  • какво да сготвя

Заливката прави цялата магия

Рецепта на деня: Пухкава баница със специална заливка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 500 г готови кори за баница;
  • 2 чаши прясно мляко;
  • 1/2 пакетче суха мая (5 г или една чаена лъжичка);
  • 1 чаена лъжичка захар;
  • 3 яйца;
  • 2 чаши газирана вода;
  • 2 чаши олио;
  • сол на вкус;
  • 500 г сирене;
  • 10 супени лъжици брашно.

Начин на приготвяне:

Загрейте две чаши мляко, докато се затопли, но не трябва да е горещо. В по-дълбок съд изсипете половин пакетче суха мая с хладкото мляко и добавете една чаена лъжичка захар. Разбъркайте добре, за да се хомогенизират съставките, след което оставете на топло място за 10 минути, за да се активира маята.

В друга по-дълбока купа счупете три яйца и ги разбийте с бъркалка. Добавете две чаши газирана вода и две чаши олио. Добавете половин чаена лъжичка сол, след което разбъркайте отново, за да изравните съставките.

Към тази смес добавете активираната мая. Имайте предвид, че всичко от яйца до газирана вода и олио, всички съставки трябва да са на стайна температура.

Започнете да добавяте десет супени лъжици брашно към тази течна смес, като бъркате непрекъснато. Необходимо е брашното да се поеме добре и да се „накисне“ в течността, като сместа не трябва да има бучки.

Сместа е готова, така че отворете корите върху работната повърхност. Отделете една кора, след което я намажете по цялата повърхност с приготвената смес. Покрийте я с втора кора, след което я намажете точно като първата. Направете същото и с третата кора.

След като намажете третата кора, нанесете плънката в единия край (по-дългия), в случая прясно сирене, след което започнете да прегъвате: двата по-къси края прегънете леко, за да не изтече плънката, след което навийте кората на руло.

Повторете процедурата и с останалите кори, така че трябва да получите четири рула. Затова в самото начало пребройте корите и ги разделете на 4 купчини по три-четири кори и съответно разделете плънката на четири части.

Намажете средно голяма форма с олио и наредете готовите рула. Отгоре изсипете останалата смес. Загрейте фурната до 150 градуса, след което поставете баницата в горещата фурна за 10 минути. След това увеличете температурата на 180 градуса и се пече до хубаво зачервяване, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хляб

    0 0 Отговор
    Кори с брашно? Икономисваш плънката на баницата?

    10:11 27.09.2025