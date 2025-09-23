Рецепта на деня: Солени щруделчета със сирене

Необходими продукти:
За тестото:
- 100 г заквасена сметана;
- 1 жълтък;
- 10 супени лъжици олио;
- 1 чаена лъжичка сол;
- 1 чаена лъжичка бакпулвер;
- 250-280 г брашно.
За пълнежа:
- 100 г сирене;
- 1 белтък;
- 40-50 г сусам.
Начин на приготвяне:
С лъжица смесете сметаната и жълтъка. След това добавете олиото, разбъркайте отново, после солта и бакпулвера. Отново разбъркайте, добавете половината от брашното и разбъркайте с лъжица. Добавете и останалата част от брашното, след което замесете тесто с ръце. Покрийте и оставете да почине за 10 минути.
Разточете тестото на кора. Нарежете го на ленти. Натрошете сиренето и го разпределете по дължината на всяка лента. Затворете краищата на тестото и притиснете леко с пръсти. Намажете с белтък и нарежете на малки щруделчета. След това оваляйте всяко парче в сусам.
Печете върху тава, покрита с хартия за печене, на 200 градуса за 15-20 минути, пише flagman.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Посетител
10:52 23.09.2025