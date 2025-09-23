Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Солени щруделчета със сирене
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Солени щруделчета със сирене

23 Септември, 2025 10:05 565 1

  • щруделчета-
  • сирене-
  • тесто-
  • закуска-
  • какво да сготвя

Идеални за закуска

Рецепта на деня: Солени щруделчета със сирене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • 100 г заквасена сметана;
  • 1 жълтък;
  • 10 супени лъжици олио;
  • 1 чаена лъжичка сол;
  • 1 чаена лъжичка бакпулвер;
  • 250-280 г брашно.

За пълнежа:

  • 100 г сирене;
  • 1 белтък;
  • 40-50 г сусам.

Начин на приготвяне:

С лъжица смесете сметаната и жълтъка. След това добавете олиото, разбъркайте отново, после солта и бакпулвера. Отново разбъркайте, добавете половината от брашното и разбъркайте с лъжица. Добавете и останалата част от брашното, след което замесете тесто с ръце. Покрийте и оставете да почине за 10 минути.

Разточете тестото на кора. Нарежете го на ленти. Натрошете сиренето и го разпределете по дължината на всяка лента. Затворете краищата на тестото и притиснете леко с пръсти. Намажете с белтък и нарежете на малки щруделчета. След това оваляйте всяко парче в сусам.

Печете върху тава, покрита с хартия за печене, на 200 градуса за 15-20 минути, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посетител

    0 0 Отговор
    Какви "щруделчета", това са си банички?! Щрудел е когато плънката е някакъв плод! И плънката не се ограничава само до ябълки. На практика, всичко от череши и ягоди до грозде върши работа...

    10:52 23.09.2025