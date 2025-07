Компанията на Меган Маркъл бе принудена да връща пари на клиентите си

Лайфстайл компанията на Меган Маркъл – As Ever – беше принудена да върне пари и да предложи безплатни продукти на клиентите си, след като един от най-новите им артикули бе продаден в повече от наличното количество. Част от купувачите, които поръчали кайсиевия конфитюр на херцогинята на Съсекс на 20 юни, получиха имейл от екипа на компанията с уведомление, че поръчката им няма да може да бъде изпълнена.

„Поради големия интерес, в момента не можем да изпълним поръчката ви за кайсиев конфитюр“, гласи съобщението. „Сумата за продукта ще ви бъде възстановена до края на седмицата.“ В допълнение, от As Ever увериха клиентите, че при следващо зареждане на конфитюра те ще бъдат сред първите, които ще го получат – и то напълно безплатно.

В социалните мрежи редица клиенти изразиха разочарование от търговския пропуск, но оцениха подхода на Маркъл и нейния екип за бързата реакция и коректно отношение. „Страхотна новина! Ще получа моите два буркана сладко! За съжаление, от кайсиевото ще получа само един, но ми възстановяват парите и следващия път ще ми пратят безплатен буркан!“, споделя потребител в X (бивш Twitter).

I know most people will be sad getting this message but this makes me so happy! Meghan is selling out and I couldn’t be happier for her!! 🥹✨



I don’t even want my refund, I just genuinely want Meghan to know she is so loved! ❤️ pic.twitter.com/imoKQGyP7c