Клинт Истууд за склонността си към изневери: Пристрастяващо е

Легендарният актьор и режисьор Клинт Истууд продължава да бъде една от най-многопластовите личности в световния киноелит. Това проличава ясно и в новата биография на режисьора Шон Леви – „Клинт: Човекът и филмите“, където животът на звездата зад камерата е разгледан през призма на негови стари интервюта и спомени на близки и приятели. Особено внимание е обърнато на бурния му личен живот, страстните афери и многобройните изневери, докато е бил женен за първата си съпруга – Маги Джонсън.

В книгата Леви цитира признанието на Истууд пред Ричард Шикел: „Изневерите ми… просто станаха… не знам… пристрастяващи… като да ти се допуши още една цигара.“ Клинт и Маги се женят през 1953 г., а през 21-годишния им брак Ийствуд има множество връзки и бащинство на няколко деца.

