Гущеров отвърна на Светлана: И тя ми изневеряваше многократно! (ВИДЕО)

Христиан Гущеров отвърна на обвиненията на бившата си жена Светлана и на свой ред я обвини в множество изневери по време на брака им.
„Докато аз съм бил до децата ни и съм носил отговорността за семейството, тя е избирала друг начин на живот - изпълнен с множество връзки извън брака, които всички около нас добре знаят. Това е нейно решение и нейна съвест, но не е редно днес да се представя като жертва и да използва моето име за внимание“, написа милионерският син в профила си в Instagram.
Гневният му пост идва след неколкократни участия на Светлана в подкасти и предавания, в които бившата плеймейтка разкри интимни подробности от семейния им живот. „Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден!“, шокира с признания Василева. В друг подкаст пък заяви: „Не мога да проумея, че след като имаш семейство и деца, не се грижиш за тях, а пилееш пари само по любовниците си“.
Това е поредната словесна престрелка между многодетната двойка. При един от последните случаи наследникът на Гущеров-старши сподели пред последователите си, че бившата му харчи парите, които той ѝ изпраща за нуждите на децата си, за лични удоволствия и прищевки - по ресторанти, фризьорски салони и т.н.
В друг случай от последните месеци пък я удари в слабото място - отношението ѝ към децата. Той публикува кадри, показващи как Светлана шамари малчуганите. "Средата, изпълнена ежедневно с много алкохол от страна на Светлана, в меко казано притеснителна, както и състоянията, в които изпада. За съжаление, ежедневните ѝ лъжи за това, че е добра майка, се свеждат до посещения на ресторанти и хотели по софийските улици - нещо, което повечето хора знаят.", отбеляза тогава той.
Христиан Гущеров е категоричен, че не желае повече да бъде замесван в медийни сензации и най-вече - да бъде свързван с майката на четирите си деца. „До всички медии и хора, които следят личния ми живот: От известно време името ми постоянно се използва в публичното пространство от човек, с когото вече нямам общо бъдеще. Считам за крайно унизително и недопустимо непрекъснато да бъда въвличан в интервюта, скандали и измислени истории. Искам ясно да заявя: не желая името ми повече да бъде свързвано с този човек. Всеки трябва да гради имиджа си сам, а не за сметка на другия“, избухна той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
13:01 09.10.2025
2 Пипи
13:01 09.10.2025
3 Мъж
13:02 09.10.2025
4 456
13:03 09.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гост
13:05 09.10.2025
7 хихи
Коментиран от #9
13:05 09.10.2025
8 абе,
13:09 09.10.2025
9 хихи
До коментар #7 от "хихи":а и телефони
13:14 09.10.2025
10 Баба Вуна
13:15 09.10.2025
11 И тя ми изневеряваше многократно!
не разбрал че тя се е фанала с него заради парите му
и да му скрива топката с разни кочове
13:18 09.10.2025
12 Направо
13:21 09.10.2025
13 ПУКА МИ ЗА ВАС...
13:25 09.10.2025
14 Тайни
13:26 09.10.2025
15 Анонимен
13:34 09.10.2025
16 Спиро
13:38 09.10.2025
17 Дописник
13:43 09.10.2025
18 Нони Маркова
14:18 09.10.2025
19 Джи
14:21 09.10.2025
20 От Кюстендил
14:24 09.10.2025