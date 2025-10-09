Новини
Гущеров отвърна на Светлана: И тя ми изневеряваше многократно! (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 12:59 1 657 20

Христиан също обвини бившата си жена, че е водила паралелни връзки по време на брака им

Гущеров отвърна на Светлана: И тя ми изневеряваше многократно! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Христиан Гущеров отвърна на обвиненията на бившата си жена Светлана и на свой ред я обвини в множество изневери по време на брака им.

„Докато аз съм бил до децата ни и съм носил отговорността за семейството, тя е избирала друг начин на живот - изпълнен с множество връзки извън брака, които всички около нас добре знаят. Това е нейно решение и нейна съвест, но не е редно днес да се представя като жертва и да използва моето име за внимание“, написа милионерският син в профила си в Instagram.

Гневният му пост идва след неколкократни участия на Светлана в подкасти и предавания, в които бившата плеймейтка разкри интимни подробности от семейния им живот. „Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден!“, шокира с признания Василева. В друг подкаст пък заяви: „Не мога да проумея, че след като имаш семейство и деца, не се грижиш за тях, а пилееш пари само по любовниците си“.

Това е поредната словесна престрелка между многодетната двойка. При един от последните случаи наследникът на Гущеров-старши сподели пред последователите си, че бившата му харчи парите, които той ѝ изпраща за нуждите на децата си, за лични удоволствия и прищевки - по ресторанти, фризьорски салони и т.н.

В друг случай от последните месеци пък я удари в слабото място - отношението ѝ към децата. Той публикува кадри, показващи как Светлана шамари малчуганите. "Средата, изпълнена ежедневно с много алкохол от страна на Светлана, в меко казано притеснителна, както и състоянията, в които изпада. За съжаление, ежедневните ѝ лъжи за това, че е добра майка, се свеждат до посещения на ресторанти и хотели по софийските улици - нещо, което повечето хора знаят.", отбеляза тогава той.

Христиан Гущеров е категоричен, че не желае повече да бъде замесван в медийни сензации и най-вече - да бъде свързван с майката на четирите си деца. „До всички медии и хора, които следят личния ми живот: От известно време името ми постоянно се използва в публичното пространство от човек, с когото вече нямам общо бъдеще. Считам за крайно унизително и недопустимо непрекъснато да бъда въвличан в интервюта, скандали и измислени истории. Искам ясно да заявя: не желая името ми повече да бъде свързвано с този човек. Всеки трябва да гради имиджа си сам, а не за сметка на другия“, избухна той.


  • 1 Запознат

    3 0 Отговор
    На Стойчо Недев в затвора прякора му е бил мушкатото ✡️🤭🤣🤣🤣

    13:01 09.10.2025

  • 2 Пипи

    20 0 Отговор
    Плащат ли добре, та всеки ден четем за тези kyxи люде?

    13:01 09.10.2025

  • 3 Мъж

    13 0 Отговор
    Нищо не може да компенсира липсата на истинската любов! Нито пари, нито секс, нито интереси! И резултата винаги е такъв!

    13:02 09.10.2025

  • 4 456

    15 0 Отговор
    Абе закрила на детето няма ли да се намеси? Не виждат ли в каква токсична обстановка живеят тези деца?

    13:03 09.10.2025

  • 6 гост

    6 4 Отговор
    И аз искам за спя с нея.

    13:05 09.10.2025

  • 7 хихи

    17 0 Отговор
    Списък и цени на приятелките й!

    Коментиран от #9

    13:05 09.10.2025

  • 8 абе,

    12 0 Отговор
    Никого не интересуват тези двама безполезника.Да престанат да се изявяват излишно в публичното пространство а вие сайтовете да ги натрапвате на аудиторията.

    13:09 09.10.2025

  • 9 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    а и телефони

    13:14 09.10.2025

  • 10 Баба Вуна

    9 6 Отговор
    Кога е имала време да изневерява,като постоянно е била бременна,раждане,след родилни проблеми? Само един мъж може да се изкаже по този начин.Все едно жена да говори,колко е тежко да си ходил в казарма! Щуротии!

    13:15 09.10.2025

  • 11 И тя ми изневеряваше многократно!

    13 0 Отговор
    наивник
    не разбрал че тя се е фанала с него заради парите му
    и да му скрива топката с разни кочове

    13:18 09.10.2025

  • 12 Направо

    2 0 Отговор
    Ще повярваме. Едно е харесвана жена, на която се свалят, друго е мъж, който сваля колежките й докато ги вози в таксито. Хем има кеш, хем става популярен.

    13:21 09.10.2025

  • 13 ПУКА МИ ЗА ВАС...

    5 1 Отговор
    Не оядени мекотели само мислите за кражби секс и за меки франзели. ОХОЛЕН ЖИВОТ ДАДЕН ВИ НЕ ОТ ГОСПОДА А ОТ ВАШАТА АЛЧНОСТ.

    13:25 09.10.2025

  • 14 Тайни

    10 0 Отговор
    Самият факт, че за последните 2 деца не полага грижа майката на гусиров е достатъчен, нямаше нужда и да го изтъквате в ефир. Горкото светли си мисли, че още може да работи старата професия, обаче ЕГН не дава. Иначе вместо клюки един за друг да си бяхте намерили работа двамата.

    13:26 09.10.2025

  • 15 Анонимен

    6 0 Отговор
    Този пък,кой ще си легне с него освен,ако не си плаща. Същото заради, което и тази някога му е пристанала.

    13:34 09.10.2025

  • 16 Спиро

    2 0 Отговор
    Защо прочетох всичко това..

    13:38 09.10.2025

  • 17 Дописник

    3 0 Отговор
    Защо писах тук?

    13:43 09.10.2025

  • 18 Нони Маркова

    2 1 Отговор
    Ем, че то Гущера пари има, но сигурно кат изгрухти 3-4 пъти и свършва. И затова сменя, не може да задържи едно. А, Светлето, за да му отмъсти и тя лющи и тъй. Важното е, че не мислят за хляба и сметките.

    14:18 09.10.2025

  • 19 Джи

    3 0 Отговор
    Тая селска кифла която е отишла там само и единствено заради парите му, и когато той вече ги свърши реши че е много обидена хахахаха!!! Как да ѝ повярва човек! Грозна изкуствена скумрия изобщо няма място всеки ден да ни занимавате с нея!

    14:21 09.10.2025

  • 20 От Кюстендил

    0 0 Отговор
    Дописника пише тук за да бъде анонимен! Така лесно минават измишльотини!

    14:24 09.10.2025