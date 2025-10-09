Гущеров отвърна на Светлана: И тя ми изневеряваше многократно! (ВИДЕО)

Христиан Гущеров отвърна на обвиненията на бившата си жена Светлана и на свой ред я обвини в множество изневери по време на брака им.

„Докато аз съм бил до децата ни и съм носил отговорността за семейството, тя е избирала друг начин на живот - изпълнен с множество връзки извън брака, които всички около нас добре знаят. Това е нейно решение и нейна съвест, но не е редно днес да се представя като жертва и да използва моето име за внимание“, написа милионерският син в профила си в Instagram.

Гневният му пост идва след неколкократни участия на Светлана в подкасти и предавания, в които бившата плеймейтка разкри интимни подробности от семейния им живот. „Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден!“, шокира с признания Василева. В друг подкаст пък заяви: „Не мога да проумея, че след като имаш семейство и деца, не се грижиш за тях, а пилееш пари само по любовниците си“.

Това е поредната словесна престрелка между многодетната двойка. При един от последните случаи наследникът на Гущеров-старши сподели пред последователите си, че бившата му харчи парите, които той ѝ изпраща за нуждите на децата си, за лични удоволствия и прищевки - по ресторанти, фризьорски салони и т.н.

В друг случай от последните месеци пък я удари в слабото място - отношението ѝ към децата. Той публикува кадри, показващи как Светлана шамари малчуганите. "Средата, изпълнена ежедневно с много алкохол от страна на Светлана, в меко казано притеснителна, както и състоянията, в които изпада. За съжаление, ежедневните ѝ лъжи за това, че е добра майка, се свеждат до посещения на ресторанти и хотели по софийските улици - нещо, което повечето хора знаят.", отбеляза тогава той.

Христиан Гущеров е категоричен, че не желае повече да бъде замесван в медийни сензации и най-вече - да бъде свързван с майката на четирите си деца. „До всички медии и хора, които следят личния ми живот: От известно време името ми постоянно се използва в публичното пространство от човек, с когото вече нямам общо бъдеще. Считам за крайно унизително и недопустимо непрекъснато да бъда въвличан в интервюта, скандали и измислени истории. Искам ясно да заявя: не желая името ми повече да бъде свързвано с този човек. Всеки трябва да гради имиджа си сам, а не за сметка на другия“, избухна той.