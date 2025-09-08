Новини
Любопитно »
Неверен любовник поддържал шест тайни връзки по сложна схема с помощта на папагал, издали го косми от куче

8 Септември, 2025 09:20

Дани успял да крие изневерите си цели десет години

Неверен любовник поддържал шест тайни връзки по сложна схема с помощта на папагал, издали го косми от куче - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж на име Дани, който е изневерявал на всичките си партньорки в продължение на 10 години, разказа как е успял да го скрие, съобщава Daily Star.

Според Дани, неговият рекорд е с връзки с шест момичета едновременно. Той отбеляза, че ясната му организация му е помагала да се прикрива. Мъжът спазвал график и ползвал сложна таблица, като внимателно е следил календара.

Освен това Дани имал съучастник. Опитният измамник е казал, че е научил папагала си да разсейва вниманието на момичетата. Ако е бил вкъщи с някоя от любовниците си и друга неочаквано му се обаждала, птицата започвала да крещи. Според мъжа, в такива моменти момичето, което е присъствало с него, винаги се е опитвало да успокои папагала и в този хаос той е успявал дискретно да отговори на позвъняването.

Освен това Дани записал всичките си партньорки в телефона си като водопроводчици и строители. „Едно момиче веднъж видяло шест пропуснати обаждания от водопроводчика Грег и си помислило, че бойлерът ми ще експлодира“, спомня си мъжът. Тогава Дани умишлено настроил бойлера, така че да не загрява водата. Три дни по-късно той поправил всичко и казал на момичето, че отоплителната система е поправена от същия този Грег.

Мъжът каза още, че е използвал три телефона. При необходимост е скрил единия в кутия Pringles в багажника, а втория в саксия с изкуствени дървета, която стояла в хола му.

Въпреки това, Дани си спомни историята, когато лъжата му била разкрита. Един ден той отишъл при момичето, забравяйки да премахне козината на кучето, което живеело с любовницата му, от дрехите си. Тя веднага забелязала, че нещо не е наред и разкрила измамника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лют пипер

    3 0 Отговор
    Тя има косми горе на главата и долу на 3-ъгълника и не са от куче.

    09:37 08.09.2025

  • 2 лена бориславова

    6 0 Отговор
    аматьор..........

    09:39 08.09.2025

  • 3 Нещо по “умно “

    9 0 Отговор
    Не можахте ли да препишете?

    Коментиран от #10, #11

    09:39 08.09.2025

  • 4 бай Бай

    6 0 Отговор
    Голям герой, няма що.
    Изтерзан палячо, лъжещ от страх.
    Дано поне са го използвали по предназначение.

    09:42 08.09.2025

  • 5 трясъ

    6 0 Отговор
    След като се гушкаш с някоя сладко-парфюмирана красавица и си я лизотиш отблизо,за къф дедов ти са още 5? Да не си автоматична пералня?

    09:48 08.09.2025

  • 6 Спиро

    2 0 Отговор
    Не е кой знае ккаво, Митьо Пищова ги въртеше 2000...

    09:52 08.09.2025

  • 7 Пич

    7 0 Отговор
    Все още неосъзнат глупак ! Всички сме хвърчали от жена на жена докато осъзнаем че и сто жени да въртиш едновременно , всъщност нямаш нито една ! Жалко че и двата пола пропиляват много време в това хвърчане докато разберат че им трябва само един човек !

    Коментиран от #9

    10:09 08.09.2025

  • 8 Механик

    1 0 Отговор
    Чак 6 не съм имал, но по едно време бяха 4+1. (едната беше от далечен град и не се срещахме често)
    Вероятно не съм бил единствен де, но така или иначе не виждам къде е новината.
    Отделно такива неща не са за хвалба, но пък е човещинка. Случва се.

    10:31 08.09.2025

  • 9 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Абсолютно си прав колега. Споделям твоето мнение.
    Жалко, че всичко това го разбираме едва когато вече всичко е минало и е безвъзвратно късно.
    Всички тия неща са предварително известни от книги и съвете на минали по тоя път, но ....
    като млад, разни хора ми викаха "слез от тоя мотоциклет, че като минат години ще те боли тука-там.". Ама кой да слуша.
    С хойкането по жени е същата работа. Хората предупреждават, ама кой ти мисли.

    10:36 08.09.2025

  • 10 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нещо по “умно “":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    10:36 08.09.2025

  • 11 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нещо по “умно “":

    Отдавна са се изчерпали! Дори коментарите им се повтарят.😎

    10:49 08.09.2025