Неверен любовник поддържал шест тайни връзки по сложна схема с помощта на папагал, издали го косми от куче

Мъж на име Дани, който е изневерявал на всичките си партньорки в продължение на 10 години, разказа как е успял да го скрие, съобщава Daily Star.
Според Дани, неговият рекорд е с връзки с шест момичета едновременно. Той отбеляза, че ясната му организация му е помагала да се прикрива. Мъжът спазвал график и ползвал сложна таблица, като внимателно е следил календара.
Освен това Дани имал съучастник. Опитният измамник е казал, че е научил папагала си да разсейва вниманието на момичетата. Ако е бил вкъщи с някоя от любовниците си и друга неочаквано му се обаждала, птицата започвала да крещи. Според мъжа, в такива моменти момичето, което е присъствало с него, винаги се е опитвало да успокои папагала и в този хаос той е успявал дискретно да отговори на позвъняването.
Освен това Дани записал всичките си партньорки в телефона си като водопроводчици и строители. „Едно момиче веднъж видяло шест пропуснати обаждания от водопроводчика Грег и си помислило, че бойлерът ми ще експлодира“, спомня си мъжът. Тогава Дани умишлено настроил бойлера, така че да не загрява водата. Три дни по-късно той поправил всичко и казал на момичето, че отоплителната система е поправена от същия този Грег.
Мъжът каза още, че е използвал три телефона. При необходимост е скрил единия в кутия Pringles в багажника, а втория в саксия с изкуствени дървета, която стояла в хола му.
Въпреки това, Дани си спомни историята, когато лъжата му била разкрита. Един ден той отишъл при момичето, забравяйки да премахне козината на кучето, което живеело с любовницата му, от дрехите си. Тя веднага забелязала, че нещо не е наред и разкрила измамника.
1 лют пипер
09:37 08.09.2025
2 лена бориславова
09:39 08.09.2025
3 Нещо по “умно “
Коментиран от #10, #11
09:39 08.09.2025
4 бай Бай
Изтерзан палячо, лъжещ от страх.
Дано поне са го използвали по предназначение.
09:42 08.09.2025
5 трясъ
09:48 08.09.2025
6 Спиро
09:52 08.09.2025
7 Пич
Коментиран от #9
10:09 08.09.2025
8 Механик
Вероятно не съм бил единствен де, но така или иначе не виждам къде е новината.
Отделно такива неща не са за хвалба, но пък е човещинка. Случва се.
10:31 08.09.2025
9 Механик
До коментар #7 от "Пич":Абсолютно си прав колега. Споделям твоето мнение.
Жалко, че всичко това го разбираме едва когато вече всичко е минало и е безвъзвратно късно.
Всички тия неща са предварително известни от книги и съвете на минали по тоя път, но ....
като млад, разни хора ми викаха "слез от тоя мотоциклет, че като минат години ще те боли тука-там.". Ама кой да слуша.
С хойкането по жени е същата работа. Хората предупреждават, ама кой ти мисли.
10:36 08.09.2025
10 Новичок
До коментар #3 от "Нещо по “умно “":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
10:36 08.09.2025
11 ха ха
До коментар #3 от "Нещо по “умно “":Отдавна са се изчерпали! Дори коментарите им се повтарят.😎
10:49 08.09.2025