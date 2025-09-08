Неверен любовник поддържал шест тайни връзки по сложна схема с помощта на папагал, издали го косми от куче

Мъж на име Дани, който е изневерявал на всичките си партньорки в продължение на 10 години, разказа как е успял да го скрие, съобщава Daily Star.

Според Дани, неговият рекорд е с връзки с шест момичета едновременно. Той отбеляза, че ясната му организация му е помагала да се прикрива. Мъжът спазвал график и ползвал сложна таблица, като внимателно е следил календара.

Освен това Дани имал съучастник. Опитният измамник е казал, че е научил папагала си да разсейва вниманието на момичетата. Ако е бил вкъщи с някоя от любовниците си и друга неочаквано му се обаждала, птицата започвала да крещи. Според мъжа, в такива моменти момичето, което е присъствало с него, винаги се е опитвало да успокои папагала и в този хаос той е успявал дискретно да отговори на позвъняването.

Освен това Дани записал всичките си партньорки в телефона си като водопроводчици и строители. „Едно момиче веднъж видяло шест пропуснати обаждания от водопроводчика Грег и си помислило, че бойлерът ми ще експлодира“, спомня си мъжът. Тогава Дани умишлено настроил бойлера, така че да не загрява водата. Три дни по-късно той поправил всичко и казал на момичето, че отоплителната система е поправена от същия този Грег.

Мъжът каза още, че е използвал три телефона. При необходимост е скрил единия в кутия Pringles в багажника, а втория в саксия с изкуствени дървета, която стояла в хола му.

Въпреки това, Дани си спомни историята, когато лъжата му била разкрита. Един ден той отишъл при момичето, забравяйки да премахне козината на кучето, което живеело с любовницата му, от дрехите си. Тя веднага забелязала, че нещо не е наред и разкрила измамника.